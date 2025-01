¿Qué está abierto y cerrado en la víspera de Año Nuevo y el Día de Año Nuevo 2025?

Ya sea el primer o el último día del año, generalmente hay algunas diligencias que hacer. Este año, la víspera…

Ya sea el primer o el último día del año, generalmente hay algunas diligencias que hacer.

Este año, la víspera de Año Nuevo es el martes y el Día de Año Nuevo cae el miércoles.

Muchos minoristas, supermercados y farmacias estarán abiertos en la víspera de Año Nuevo y el Día de Año Nuevo, aunque algunos tienen horarios modificados.

Mira aquí lo que está abierto y cerrado en la víspera de Año Nuevo y el Día de Año Nuevo de 2025.

Albertsons Companies —que incluye ACME, Albertsons, Jewel-Osco, Randalls, Safeway, Shaw’s, Tom Thumb y Vons— estará abierto en la víspera de Año Nuevo y el Día de Año Nuevo con horarios reducidos. Algunas farmacias de las tiendas estarán abiertas en horarios selectos el Día de Año Nuevo. Albertsons recomienda verificar con su ubicación local antes de ir.

La mayoría de las tiendas de la familia Kroger estarán abiertas durante el horario regular. Junto con Kroger, la compañía posee Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foods Co., Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Harris Teeter, Jay C, King Soopers, Mariano’s, Metro Market, Owen’s, Pay Less, Pick ‘n Save, QFC, Ralphs y Smith’s.

El Día de Año Nuevo, el club de almacenes Costco está cerrado. Sam’s Club cerrará a las 6 p.m. en la víspera de Año Nuevo y está cerrado el Día de Año Nuevo.

Aldi cierra temprano en la víspera de Año Nuevo y está cerrado el Día de Año Nuevo. La mayoría de las tiendas Whole Foods estarán abiertas por horas limitadas en ambos días. El supermercado especializado Trader Joe’s está abierto hasta las 5 p.m. en la víspera de Año Nuevo y cerrado el Día de Año Nuevo.

Las tiendas Walmart estarán abiertas como de costumbre. Target también estará abierto ambos días, aunque algunas tiendas pueden cerrar temprano en la víspera de Año Nuevo.

La mayoría de las ubicaciones de Home Depot cerrarán temprano, a las 6 p.m., en la víspera de Año Nuevo y operarán de 9 a.m. a 8 p.m. el Día de Año Nuevo. Lowe’s cerrará a las 6 p.m. en la víspera de Año Nuevo y abrirá de 9 a.m. a 6 p.m. el Día de Año Nuevo.

Macy’s está abierto de 10 a.m. a 7 p.m. en la víspera de Año Nuevo y está abierto durante el horario regular el Día de Año Nuevo. Kohl’s estará abierto de 9 a.m. a 7 p.m. en la víspera de Año Nuevo y de 10 a.m. a 8 p.m. el Día de Año Nuevo. Nordstrom y Nordstrom Rack estarán abiertos con horarios limitados ambos días.

Las ubicaciones de CVS Pharmacy estarán abiertas, aunque algunas pueden tener horarios limitados. La mayoría de los Walgreens operarán con horarios limitados en la víspera de Año Nuevo y cerrarán el Día de Año Nuevo.

Rite Aid estará abierto en la víspera de Año Nuevo y cerrará el Día de Año Nuevo.

La mayoría de los bancos siguen los días festivos bancarios de la Reserva Federal, por lo que la mayoría de los servicios de cajeros estarán cerrados el Día de Año Nuevo. Como siempre, los servicios de banca móvil y los cajeros automáticos están disponibles.

Las ubicaciones de Bank of America y Wells Fargo estarán cerradas el Día de Año Nuevo.

La Bolsa de Valores de Nueva York y Nasdaq no estarán operando el Día de Año Nuevo.

USPS no enviará ni entregará correo el Día de Año Nuevo.

Solo UPS Domestic Ground, Air e International estarán operando en la víspera de Año Nuevo. Ubicaciones limitadas de UPS estarán abiertas ambos días, y UPS Express Critical está disponible para ambos.

FedEx operará principalmente como de costumbre en la víspera de Año Nuevo, pero FedEx Express, Freight y Office tendrán servicio limitado. FedEx estará cerrado el Día de Año Nuevo, excepto por su servicio Custom Critical.

