CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 552¼ 559¼ 548½ 550½ —1¾ May 562½ 569¼ 559½ 561¼ —1 Jul 568¾ 575½ 566 567½ —1¼ Sep 581¼ 587½ 578½ 579¾ —1 Dec 596½ 603 595½ 596¾ +¼ Mar 609¼ 615¼ 608¾ 610½ +1½ May 616½ 618½ 616 618¼ +5 Jul 609 609 609 609 +2¾ Est. sales 75,359. Fri.’s sales 69,089 Fri.’s open int 430,853, up 3,493 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 441¼ 445¾ 441¼ 444¼ +2¼ May 448 452¼ 448 451 +1¾ Jul 452¼ 455¼ 452¼ 454 +1 Sep 434½ 437¼ 434¼ 435¼ +½ Dec 439 441¾ 438½ 439¼ +¼ Mar 450 452½ 449½ 450½ +¼ May 457 459 456¾ 456¾ +½ Jul 459¾ 462 459¾ 460½ +1 Sep 449 449 449 449 +¾ Dec 450½ 450½ 449 449 +¼ Est. sales 333,511. Fri.’s sales 316,295 Fri.’s open int 1,610,572 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 368½ 369 364¾ 368 — ¾ May 374 374¼ 371½ 371½ —2½ Jul 378 378 378 378 —2 Est. sales 446. Fri.’s sales 446 Fri.’s open int 3,584 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 987½ 993½ 981½ 981½ —6¾ Mar 993¾ 999½ 985½ 985½ —9½ May 1004½ 1009½ 995¾ 995¾ —9¾ Jul 1015½ 1020 1006¾ 1006¾ —9¼ Aug 1013½ 1017¼ 1004¾ 1004¾ —9 Sep 1001½ 1005¼ 994 994 —8¼ Nov 1005 1009 998½ 998½ —7¾ Jan 1013¾ 1017½ 1008¼ 1008¼ —7½ Mar 1016¾ 1019¾ 1010 1010 —7½ May 1023¼ 1023¼ 1017½ 1017½ —5¾ Jul 1029 1029 1024 1024 —6½ Nov 1014 1015½ 1009 1009½ —5¼ Jul 1039 1039 1039 1039 —2¼ Nov 1029 1030 1029 1029 —1½ Est. sales 222,758. Fri.’s sales 209,187 Fri.’s open int 917,909, up 8,791

