CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 545 545 545 545 +3¾ Mar 558½ 563½ 553¾ 561¼ +2½ May 568 572½ 562¾ 570 +2¾ Jul 573¾ 579 569¼ 577 +3¾ Sep 585½ 590½ 581½ 589¾ +4¼ Dec 601½ 606¾ 598 605½ +4¼ Mar 613 618½ 613 617½ +4 May 619¼ 622¼ 619¼ 620¾ +3½ Jul 611¼ 612¼ 611¼ 612¼ +2 Est. sales 75,812. Mon.’s sales 67,250 Mon.’s open int 421,608 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 433½ 440½ 433¼ 440½ +6½ Mar 441 450 440¾ 448½ +6¾ May 446¾ 456¼ 446¾ 455 +7¼ Jul 449¾ 458 449½ 457 +6½ Sep 435 438¼ 434¼ 438 +2½ Dec 438½ 442¼ 438¼ 441½ +2¼ Mar 450 452¾ 449¼ 451¾ +1¼ May 455¾ 458½ 455½ 458 +1½ Jul 458½ 461½ 458¼ 460¾ +1¼ Sep 447½ 448¾ 447¼ 448 Dec 448¾ 449½ 447½ 447¾ —1 Est. sales 388,982. Mon.’s sales 353,541 Mon.’s open int 1,556,613, up 7,428 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 358¼ 361¼ 350 358½ +4 May 357 364¾ 357 364 +3 Est. sales 567. Mon.’s sales 567 Mon.’s open int 3,551, up 33 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 990 1000 988½ 996 +6 Mar 995½ 1005¼ 994¼ 1001½ +6 May 1005 1013¾ 1003½ 1010¾ +5¾ Jul 1016¾ 1025 1015¾ 1022 +5¼ Aug 1013½ 1022¼ 1013½ 1020 +5½ Sep 1002½ 1010¼ 1001½ 1008½ +5¾ Nov 1004¼ 1012¼ 1003¾ 1010½ +5¾ Jan 1013¾ 1021¼ 1013¾ 1019½ +5¼ Mar 1015¼ 1022½ 1015 1021¼ +5¼ May 1023¼ 1024¾ 1022¾ 1023 +1½ Jul 1032 1035 1029¾ 1035 +6¼ Nov 1013½ 1018½ 1013½ 1018½ +5¼ Est. sales 324,475. Mon.’s sales 292,316 Mon.’s open int 925,234

