CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 542 547¼ 537¼ 546 +5 May 553 558 548½ 556¼ +4¼ Jul 564¼ 564½ 556 563½ +4 Sep 575¾ 578½ 568¾ 576¼ +3¾ Dec 591¼ 594¾ 586¾ 593¾ +3½ Mar 604¾ 609½ 602¼ 608¾ +3½ May 612 612 612 612 —2¼ Jul 608¼ 608¼ 608 608 —3½ Est. sales 48,526. Thu.’s sales 46,417 Thu.’s open int 463,390, up 3,529 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 453¼ 455 452¼ 453½ — ¼ May 460 462¼ 459¼ 461¼ +¾ Jul 463 465¼ 462½ 464 +¼ Sep 440 440½ 437½ 439 —1½ Dec 441¾ 442¼ 440¼ 440¾ —1 Mar 453 453½ 451½ 452½ —1 May 459½ 460 458½ 459 —1 Jul 462½ 463 461½ 462 — ¾ Sep 449 449½ 449 449½ Dec 450 450 449 449½ — ¼ Dec 453 453½ 453 453½ — ¾ Est. sales 290,284. Thu.’s sales 271,764 Thu.’s open int 1,631,495, up 7,444 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 330¼ 330¼ 321¼ 322 —8½ May 337¼ 337¾ 333 333 —5¾ Jul 342 342 342 342 —3 Est. sales 534. Thu.’s sales 534 Thu.’s open int 3,814, up 105 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 986½ 989¼ 979¼ 980¾ —7¼ Mar 995¾ 998¼ 988½ 990½ —6¾ May 1005¾ 1008½ 999¼ 1000¾ —6¾ Jul 1016 1019½ 1010½ 1012 —6½ Aug 1015 1018 1009¼ 1010¼ —6½ Sep 1004¼ 1006¼ 998¼ 999 —6½ Nov 1008 1010½ 1002¼ 1003½ —6 Jan 1017¾ 1019¾ 1012 1012½ —6½ Mar 1017¼ 1020 1012¾ 1012¾ —6¾ May 1024½ 1025 1018 1018 —7 Jul 1031¾ 1031¾ 1028½ 1028½ —4½ Nov 1017¼ 1017¼ 1013½ 1013¾ —5 Est. sales 289,898. Thu.’s sales 275,060 Thu.’s open int 848,012

