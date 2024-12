Polémica en Perú por acusaciones de apropiación cultural a diseñadora de moda

(CNN Español) –– Una encendida polémica se ha desatado en Perú en torno a la diseñadora peruana Anis Samanez tras…

(CNN Español) –– Una encendida polémica se ha desatado en Perú en torno a la diseñadora peruana Anis Samanez tras las declaraciones que realizó el jueves 28 de noviembre en Orígenes 2024, un evento celebrado en Lima con el fin de promover la innovación y el diseño en la industria de la moda.

En el encuentro, la modista le contó al público asistente que estuvo en contacto con integrantes de la nación shipibo-konibo, uno de los grupos étnicos más representativos y numerosos de la Amazonia peruana, para trabajar en una colaboración con la comunidad.

En un video que recoge las declaraciones de Samanez y que se ha vuelto viral, la diseñadora hace el recuento de la propuesta que le hizo a los shipibo-konibo. “Que ustedes (la comunidad) me enseñen un poco más de su cultura y yo les puedo enseñar a cambio mi experiencia en el diseño, de frente me dijeron ‘no’, me querían cobrar, ni les cuento cuánto me querían cobrar…”, señala, para luego agregar: “Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos”.

Poco después, dentro de la presentación de Samanez en Orígenes, intervino José Forteza, editor de la revista Vogue en México, quien argumentó que “patrimonio de la humanidad significa lo que es de todos”.

El arte kené es reconocido por el Gobierno peruano como una expresión representativa de la nación shipibo-konibo y está compuesto de una serie de conceptos y patrones de diseño específicos, lo que lo convierte en un arte muy apreciado debido a su complejidad y belleza.

Las declaraciones de Samanez se viralizaron y convirtieron a la diseñadora en blanco de duras críticas, al punto de que restringió la interacción con los usuarios de sus redes sociales, muchos de los cuales la acusaban de un supuesto intento de apropiación cultural y le reprochaban su negativa a remunerar debidamente a los artesanos de la comunidad.

En respuesta a las expresiones de Samanez y Forteza en Orígenes 2024, la reconocida artista y líder shipibo-konibo Olinda Silvano, en declaraciones a radio Exitosa, criticó los comentarios de la diseñadora. Señaló que “no se está valorando nuestro trabajo. Tenemos que hacer respetar nuestro arte amazónico, nuestro kené”.

También dijo que este arte es una fuente de ingresos para las familias shipibo-konibo. “Nosotros hacemos con nuestra propia mano, lo bordamos, hacemos el kené con fibras naturales”. Una manta bordada, puntualizó, puede ser confeccionada en entre tres y ocho meses, apuntando que no se valora el trabajo de los artesanos. CNN ha intentado ponerse en contacto con la artista y se encuentra a la espera de respuesta.

Al respecto, el Ministerio de Cultura de Perú difundió un comunicado en el que rechaza las expresiones de Samanez y Forteza en Orígenes 2024, por considerar que van “contra el valor cultural e identitario de los conocimientos tradicionales” de los shipibo-konibo.

Además, resalta el valor del arte kené como “una de las principales manifestaciones culturales de la identidad, cosmovisión y estética” de la comunidad, reconocido como patrimonio cultural de la Nación en 2008.

Este lunes, Samanez publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde se disculpó por sus declaraciones. “Reconozco que me expresé con ligereza acerca de manifestaciones que forman parte de nuestra construcción cultural y que son esenciales para nuestra identidad como país”, afirma en la publicación. Finalmente, tras subrayar el “error” de sus palabras y asegurar que de su parte “en ningún momento hubo mala intención ni tampoco la voluntad de faltar el respeto hacia las tradiciones y comunidades”, Samanez concluye que “el video circulado lamentablemente no se muestra completo. Yo estaba contando mi primera aproximación a la comunidad años atrás, cuando desconocía el medio. Luego de lo cual he construido una relación de mucho aprendizaje y respeto con valiosas artesanas peruanas”.

Por su parte, Forteza, de Vogue, también en un comunicado en sus redes sociales, se sumó a las disculpas expresadas por Samanez, y señaló que nunca tuvo intención de “irrespetar” a nadie y que no tuvo la intención de minimizar la experiencia y riqueza cultural de los pueblos originarios y las comunidades artesanas.

