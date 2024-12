CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 533 539 533 538¾ +5¾ May 543½ 549 543½ 548½ +5¾ Jul 550¾ 556¼ 550¾ 555½ +5¼ Sep 564¼ 569¼ 564¼ 568 +4¾ Dec 584 586¾ 582 585 +4 Mar 599¼ 600¾ 597¾ 600 +3½ Est. sales 33,303. Fri.’s sales 84,889 Fri.’s open int 459,410, up 1,124 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 446 448¼ 445¼ 446¼ May 451¼ 453¾ 451 452 +¼ Jul 453½ 456¼ 453½ 454½ Sep 434 436¼ 433¼ 434 —1 Dec 436¾ 439¼ 436 436¾ —1 Mar 448¾ 450½ 447½ 448¼ —1 May 456 456 454 455 — ½ Jul 458¾ 459½ 457½ 457¾ — ¾ Sep 445½ 445½ 444¾ 445½ +¼ Dec 446½ 446½ 445¼ 445¾ +¼ May 460 460 460 460 +¾ Jul 463 463 463 463 +1¼ Dec 450¼ 450¼ 450¼ 450¼ Est. sales 93,976. Fri.’s sales 273,972 Fri.’s open int 1,630,059 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 351 355¾ 345½ 346½ —4¾ May 361 361 352¼ 352¼ —5 Est. sales 201. Fri.’s sales 482 Fri.’s open int 3,624 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 974½ 979¼ 968 970¼ —4¼ Mar 979½ 984 972¾ 975¼ —4 May 988 992½ 980¾ 983¼ —4¾ Jul 998 1002¾ 991½ 993¾ —4¼ Aug 995 999¾ 989 991½ —3½ Sep 983½ 987¾ 978¼ 980 —3¼ Nov 987¼ 992½ 983 985 —2¼ Jan 997¼ 1002¼ 994 994 —3¼ Mar 998 1002¾ 997 997¼ —2 May 1010 1010 1010 1010 +4½ Jul 1012¾ 1012¾ 1011 1011 —3¼ Nov 1000¾ 1000¾ 996½ 996½ —2¾ Est. sales 101,580. Fri.’s sales 271,265 Fri.’s open int 884,273 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 39.50 40.10 39.12 39.22 —.26 Mar 39.88 40.55 39.57 39.68 —.20 May 40.26 40.87 39.92 40.03 —.17 Jul 40.46 41.12 40.18 40.29 —.17 Aug 40.40 41.05 40.14 40.28 —.13 Sep 40.46 40.99 40.08 40.29 —.05 Oct 40.05 40.85 39.97 40.08 —.14 Dec 40.16 40.96 40.07 40.22 —.11 Jan 40.91 40.93 40.45 40.45 —.01 Mar 40.50 41.11 40.43 40.91 +.26 May 40.68 41.33 40.65 41.09 +.22 Jul 40.97 41.62 40.89 41.39 +.27 Est. sales 76,990. Fri.’s sales 157,061 Fri.’s open int 548,328 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 295.40 298.90 292.10 294.10 —.40 Mar 303.00 306.60 300.50 302.10 —.10 May 307.30 311.00 305.40 307.00 +.10 Jul 312.20 315.30 309.80 311.60 Aug 313.00 315.70 310.20 312.30 +.20 Sep 312.80 315.50 309.80 312.10 +.30 Oct 311.00 314.70 309.10 311.40 +.30 Dec 315.10 316.90 311.50 313.60 —.10 Jan 316.90 317.60 312.20 313.10 —1.40 Est. sales 89,860. Fri.’s sales 217,465 Fri.’s open int 622,714

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.