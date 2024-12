CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 532½ 537¼ 529½ 530 —3 May 543 547¾ 540 540¼ —3¼ Jul 551 555½ 547¾ 548¼ —2¾ Sep 563½ 568 561¾ 562 —2¼ Dec 581¼ 585¾ 579¼ 579¼ —2½ Mar 599¼ 600½ 594¾ 594¾ —2¾ May 610 610 607 607¼ +½ Est. sales 39,117. Thu.’s sales 127,252 Thu.’s open int 458,286, up 13,114 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 439¾ 446 439½ 444¼ +3½ May 445½ 451½ 445¼ 450¼ +4 Jul 448¾ 454¼ 448¼ 452¾ +3½ Sep 430¼ 435 430¼ 433¾ +2¾ Dec 434¼ 438½ 433½ 436¾ +2 Mar 446½ 449½ 445¼ 448¼ +1¾ May 452¾ 455½ 452 455½ +2¾ Jul 455½ 458¾ 455½ 458¾ +3¼ Sep 442½ 445 442½ 445 +2¾ Dec 442¾ 446 442¾ 445½ +2½ Jul 459¾ 459¾ 459¾ 459¾ Dec 450 450 450 450 +2¾ Est. sales 109,999. Thu.’s sales 299,264 Thu.’s open int 1,630,925, up 4,660 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 355¾ 359½ 355 355½ — ¼ May 363¼ 363¼ 363¼ 363¼ +2 Est. sales 138. Thu.’s sales 296 Thu.’s open int 3,642 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 962½ 976½ 960 975¾ +12¾ Mar 966 980 963¼ 979 +12½ May 974¾ 988½ 972¼ 987½ +12½ Jul 984½ 998¼ 982¼ 997¼ +12¼ Aug 981¾ 994¾ 980 993¾ +11¾ Sep 971¾ 983 969½ 981½ +10 Nov 975½ 987½ 974 985¼ +8½ Jan 985½ 996½ 985 995 +8 Mar 989 997¾ 989 997¼ +8 May 1001¼ 1002¾ 1001¼ 1002¾ +7¼ Jul 1008 1012¼ 1008 1012¼ +8 Nov 989¼ 998½ 989¼ 998½ +7½ Est. sales 134,914. Thu.’s sales 412,255 Thu.’s open int 895,971 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 40.00 40.41 39.39 39.75 —.26 Mar 40.42 40.83 39.81 40.18 —.24 May 40.75 41.15 40.17 40.49 —.25 Jul 40.97 41.35 40.41 40.71 —.25 Aug 40.90 41.21 40.35 40.62 —.22 Sep 40.78 41.08 40.25 40.49 —.23 Oct 40.65 40.90 40.09 40.32 —.22 Dec 40.72 40.95 40.15 40.35 —.26 Jan 40.94 40.94 40.30 40.61 —.13 Mar 41.04 41.04 40.50 40.50 —.43 May 40.91 40.91 40.91 40.91 —.24 Jul 40.97 41.06 40.97 41.06 —.30 Aug 40.95 40.95 40.95 40.95 —.29 Sep 40.92 40.92 40.92 40.92 —.16 Est. sales 60,550. Thu.’s sales 201,502 Thu.’s open int 556,852 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 284.10 292.50 283.30 292.40 +8.30 Mar 290.80 299.80 290.10 299.50 +8.50 May 296.30 304.60 295.30 304.40 +8.10 Jul 301.50 309.30 300.40 309.20 +7.80 Aug 303.20 310.10 301.40 310.10 +7.60 Sep 303.80 310.30 302.00 310.20 +7.20 Oct 303.00 310.00 302.30 309.90 +6.80 Dec 306.00 312.80 305.40 312.60 +6.40 Jan 306.80 313.90 306.60 313.50 +6.00 Mar 311.70 314.50 311.70 314.50 +6.20 Jul 318.60 318.60 318.60 318.60 +6.10 Est. sales 91,466. Thu.’s sales 164,497 Thu.’s open int 632,808

