CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 558¾ 561 552¾ 553½ —5 May 568¼ 570¾ 562½ 563¼ —5 Jul 575 577 569¼ 569¾ —5¼ Sep 586¾ 588½ 581¼ 581½ —6 Dec 602¾ 604¾ 597¼ 597¼ —6 Mar 613½ 615¾ 610 610½ —5¼ Est. sales 32,633. Thu.’s sales 68,222 Thu.’s open int 427,360, up 4,439 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 434¼ 434¼ 426¼ 426¼ —5½ Mar 443½ 444¼ 441¾ 442¼ —1¼ May 451 451¾ 449¼ 449½ —1½ Jul 455 455¾ 453 453½ —1½ Sep 436¾ 437¼ 435 435¼ —1¾ Dec 441½ 442½ 439½ 439½ —2¼ Mar 452½ 453 450½ 450½ —2 May 458¾ 458¾ 457 457 —1¾ Jul 461¾ 461¾ 460¼ 460¼ —2 Sep 449¾ 449¾ 449½ 449½ — ½ Dec 450½ 450¾ 450 450 — ½ Est. sales 147,386. Thu.’s sales 389,311 Thu.’s open int 1,618,873, up 3,517 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 362¾ 362¾ 359½ 362¾ +¾ May 367½ 367½ 364¾ 365 —2¼ Est. sales 103. Thu.’s sales 286 Thu.’s open int 3,644, up 17 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 994¼ 995 988 991½ —4¼ Mar 1002 1002½ 994¾ 998 —5¼ May 1012¾ 1012¾ 1004¾ 1008 —5½ Jul 1023¼ 1023½ 1015¼ 1019 —4¾ Aug 1021½ 1021½ 1013½ 1016½ —5 Sep 1009¾ 1009¾ 1002¾ 1005¼ —5¼ Nov 1013¼ 1013¼ 1006¼ 1009¼ —4¾ Jan 1022¼ 1022½ 1016¼ 1018¼ —4¾ Mar 1023¾ 1023¾ 1017¾ 1018¾ —5¼ Jul 1032 1032 1032 1032 —5 Nov 1014½ 1014½ 1014¼ 1014¼ —6¼ Est. sales 106,576. Thu.’s sales 354,474 Thu.’s open int 909,118 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 42.60 42.95 42.25 42.54 —.13 Mar 42.92 43.27 42.62 42.91 —.09 May 43.21 43.55 42.93 43.18 —.12 Jul 43.37 43.74 43.13 43.37 —.14 Aug 43.24 43.63 43.03 43.22 —.18 Sep 43.11 43.49 42.91 43.10 —.18 Oct 42.92 43.33 42.79 42.95 —.19 Dec 43.05 43.44 42.86 43.06 —.18 Est. sales 63,443. Thu.’s sales 161,639 Thu.’s open int 567,257, up 2,526 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 284.50 284.50 284.50 284.50 —2.00 Jan 289.50 289.70 286.40 288.30 —1.20 Mar 296.70 296.90 293.10 294.90 —1.80 May 301.70 301.80 298.30 299.90 —1.70 Jul 306.20 306.20 302.90 304.60 —1.50 Aug 307.50 307.50 303.80 305.00 —1.80 Sep 306.80 306.80 304.10 305.30 —1.70 Oct 306.50 306.50 304.00 304.90 —1.80 Dec 309.20 309.20 306.70 308.10 —1.50 Jan 310.40 310.40 308.20 309.30 —1.40 Mar 309.50 309.50 308.90 308.90 —2.60 Est. sales 68,371. Thu.’s sales 146,126 Thu.’s open int 628,946, up 12,087

