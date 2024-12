“Moana 2”, “Wicked” y “Gladiador II” triunfan en taquillas de cine el fin de semana de Acción de Gracias

(CNN) — En lugar de quedarse en el sillón después del Día de Acción de Gracias, los estadounidenses acudieron a…

(CNN) — En lugar de quedarse en el sillón después del Día de Acción de Gracias, los estadounidenses acudieron a las salas de cine, donde el estreno de Moana 2, de Disney, y el atractivo de Wicked y Gladiador II proporcionaron un gran impulso a la taquilla nacional.

Los tres éxitos de taquilla lideraron el récord de fin de semana de apertura de cinco días para superar la marca de US$ 315,6 millones de 2018, recaudando un estimado de US$ 420 millones hasta este domingo.

La secuela de Moana estableció el récord de mayor recaudación en taquilla en una apertura de cinco días, con US$ 221 millones a nivel nacional y superando a Super Mario Bros. La película, que obtuvo US$ 204,6 millones en 2023.

“‘Moana 2’ superó con creces nuestras altas expectativas este fin de semana y es un testimonio del fenómeno en el que se convirtió Moana”, dijo Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, en un comunicado de prensa.

“Tener estas tres películas parece ser una estrategia, ya sea por diseño o por accidente, que realmente atrae cantidades masivas de atención a la experiencia de la sala de cine”, dijo Paul Dergarabedian, analista sénior de medios de comunicación de Comscore.

El éxito de las tres películas aportó una nueva perspectiva sobre dónde puede acabar el año en taquilla, dijo, debido a que nadie esperaba que este fuera un fin de semana de Acción de Gracias de US$ 420 millones.

Wicked, de Universal Pictures, ha recaudado US$ 262,4 millones en el mercado nacional, tras obtener otros US$ 80 millones entre el viernes y el domingo, según Comscore. Gladiador II, de Paramount Pictures, ha recaudado US$ 111,2 millones, US$ 30,7 millones de viernes a domingo.

Las dos películas, que se estrenaron el 22 de noviembre, recibieron rápidamente el título de “Glicked”, similar a la moda de “Barbenheimer” con Barbie y Oppenheimer en el verano de 2023.

La película de acción navideña Red One, distribuida a escala nacional por Amazon MGM Studios e internacionalmente por Warner Brothers Discovery, ocupó el cuarto lugar y ganó US$ 12,89 en su tercer fin de semana. Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN.

A Red One le siguió The Best Christmas Pageant Ever, de Lionsgate, que recaudó US$ 3,27 en su segundo fin de semana.

Mientras tanto, la taquilla debería tener excedentes después de este botín de Acción de Gracias. Se espera que las tres películas más taquilleras tengan una larga duración en cartelera y atraigan la atención durante las próximas semanas.

Daniel Loria, director editorial de The Boxoffice Company, dijo que Gladiador II no tiene competencia directa hasta mediados de diciembre, cuando se estrene Kraven El Cazador, de Sony. Moana 2 no tendrá competidor en el cine familiar de animación hasta dentro de unas semanas, cuando tanto Sonic 3: La película como Mufasa: El Rey León se estrenan el 20 de diciembre. A partir del 25 de diciembre, en unos 1.000 cines norteamericanos habrá proyecciones interactivas de Wicked, en las que el público podrá cantar al ritmo de la película.

Algunos espectadores han tenido problemas para comprar entradas por adelantado para ver las películas y es probable que se decanten por otros horarios en las próximas semanas, según Michael O’Leary, presidente y director general de la Asociación Nacional de Propietarios de Salas de Cine.

Revivir la experiencia cinematográfica

Loria dijo que Universal, Paramount y Disney se centraron en campañas de mercadotecnia impulsadas por las salas de cine, en las que podrían apoyarse las compañías de cines. Según Loria y los datos de The Boxoffice Company, el 75% de los pases correspondieron a las tres películas más populares del fin de semana.

Esto significó que los cines se esforzaron por atender a tres públicos muy diferentes: los que buscan acción histórica épica, fantasía musical y aventuras animadas.

Dergarabedian dijo que la pantalla de cine va de la mano con los servicios de streaming en casa y puede aumentar el éxito de una película a largo plazo.

“Se trata de algo aditivo y complementario: para Disney, la gran pantalla y la pequeña pantalla trabajan juntas para aumentar los ingresos potenciales y el número de espectadores”, afirmó.

