Las reflexiones de Mujica antes de cumplir 90 años: Dios no existe, pero ojalá que me equivoque

José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay, fue una figura clave en la elección presidencial de su país este año y, a pesar de las afecciones de salud que ha sufrido en los últimos meses, sigue concediendo entrevistas y opinando sobre la realidad mundial. Consciente de que está en el ocaso de su vida —cumple 90 años en mayo—, deja respuestas tan afiladas como aforismos.

Desde su chacra —una granja— en la que vive, recibió a CNN para hablar no solo del Gobierno electo y populismos de derecha, sino también de la existencia de Dios y de su muerte.

Mujica, que en agosto dijo que de había curado del cáncer de esófago pero que como consecuencia de la radioterapia ahora tenía “una patología renal”, le contó a Darío Klein de CNN que tiene un agujero por el que le dan comida.

“Los que me trataron del cáncer dijeron que ya matamos el cáncer… Lo que no me dijeron es que dejaron un agujero así y que se tiene que rellenar… y la reproducción celular en un anciano es un desastre. Así que estoy ahí, tapando el agujero”.

“Lo que siento es que me falta fuerza. Ando una hora en el tractor y quedo y me tengo que acostar un rato”, dijo “Se me fue la juventud. Por eso, me peleo con los jóvenes: no le dan valor a lo que tienen, no se dan cuenta”.

Y, en ese aspecto del último tramo de la vida, Mujica reflexiona y dice que para él Dios no existe. “En lo personal pienso que la vida es la aventura de las moléculas y que este cacho que está mordido del planeta es el paraíso y el infierno, todo junto”, dijo.

“Venimos de la nada y vamos a la nada. Pero ojalá que me equivoque. Y ojalá que exista un más allá y todo lo demás, pero no creo”.

Mujica, que en octubre de este año dijo que está “muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve”, asegura que su destino es ser enterrado en un árbol de su chacra donde está enterrada Manuela, su perra, que lo acompañó 22 años.

En medio de sus quebrantos de salud, Mujica participó brevemente de la campaña que llevaría al poder a su ahijado político, el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, que ganó en segunda vuelta en representación del Frente Amplio con 1.196.603 votos.

“Las circunstancias me regalaron un premio”, dijo Mujica, al respecto, y aseguró que solo hizo tres actividades en la campaña y que es mentira que sea él el responsable de todo el triunfo.

“Al final, el partido mayor premio no puedo tener”, dijo.

Es un premio que dice que no imaginaba cuando hace cuatro décadas salía en libertad después de pasar 14 años preso.

En medio de las victorias de políticos como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei, Mujica cree que “esos populismos de derecha tienen mucho que ver con la desaparición de los partidos. La política reducida a la aparición de grandes individuos que lo van a arreglar todo. Esa mitología esta sustituyendo el esfuerzo colectivo de los partidos”, dijo.

El expresidente criticó cómo las sociedades olvidaron lo mejor del liberalismo —”los cimientos para enfrentar la tiranía y el despotismo de las sociedades nobiliarias”— y ahora esa doctrina se ha reducido a una ecuación económica, a lo que llama el “economicismo”. Y en esa crítica cae el presidente de Argentina, el libertario Milei: “Salen algunos presuntos liberales… libertarios… cazan, es como si quisieran cazar los ácratas… hay cosas que son insostenibles”.

Uruguay, que acaba de optar por la alternancia tras un gobierno del Partido Nacional —de centroderecha— para volver a la izquierda del Frente Nacional, tiene en palabras de Mujica “una democracia con partidos sólidos”.

El exmandaratio asegura que la clave de la democracia —sean sus líderes de izquierda, centro o de derecha— es que haya rotación en el poder y en los liderazgos. “Si no, cargas con el riesgo de las decisiones y te equivocas no aprendés… mirá el papelón que está haciendo Evo (Morales), en Bolivia”.

Para José Mujica, sin embargo, el motor de la historia no es la política, sino el amor.

“(Es) el motor de la vida. El motor más importante”.

“La naturaleza inventó la vida, que es maravillosa. Pero todas las cosas vivas están condenadas a morir. Para sostener el motor de la vida inventó el amor. Ahí está… no habría vida si no hay amor”.

