La presión de Hegseth y Collins para recortar las prestaciones sanitarias alarma a militares y a grupos de veteranos

“¡Llama a Pete Hegseth!”.

Era marzo de 2018, y el entonces presidente Donald Trump estaba reunido con su secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés), el Dr. David Shulkin, debatiendo cómo reformar la atención médica de los veteranos. Pero era la de Hegseth, entonces presentador de Fox News, la opinión que Trump realmente quería.

Hegseth, ahora nominado por Trump para ser secretario de Defensa, había sido un defensor abierto y persistente de que los veteranos tuvieran acceso sin restricciones a la atención médica privada, en lugar de tener que pasar por el VA para mantener sus beneficios. También ha presionado a favor de políticas que restringirían la atención del VA y cree que los veteranos deberían pedir menos prestaciones del Gobierno.

“Queremos tener todas las opciones para que los veteranos puedan ir a donde quieran para recibir atención”, dijo Hegseth a Trump en el altavoz mientras Shulkin escuchaba, según las memorias de Shulkin publicadas en 2019.

El elegido de Trump para ser el próximo secretario de VA, Doug Collins, también ha expresado su apoyo a una mayor privatización de la atención médica de los veteranos, lo que muchos caracterizan como dar a los veteranos una mayor elección sobre sus médicos. Si los veteranos “quieren volver a sus propios médicos, que así sea”, dijo a Fox News el mes pasado.

Para Shulkin, quien es un raro “remanente” del Gobierno del presidente Barack Obama al de Trump, este era “el peor escenario” para la atención médica de los veteranos, y uno contra el que había advertido repetidamente a Hegseth.

“Tu versión ‘opciones’ costaría miles de millones más al año, llevando el sistema a la bancarrota”, recuerda haberle dicho Shulkin a Hegseth en sus memorias. “¿Cómo podemos hacerlo de forma responsable? Desgraciadamente, no quiso entrar en el terreno presupuestario ni en otros aspectos de la realidad cotidiana. Parecía preferir sus declaraciones resonantes en televisión”.

De ser confirmados, Hegseth y Collins tendrán la oportunidad de impulsar una drástica revisión del sistema sanitario militar y de los veteranos, que podría recortarles significativamente las prestaciones sanitarias del Gobierno, muchas de las cuales, según Hegseth, los veteranos no deberían pedir en absoluto.

Los grupos de veteranos “alientan a solicitar todos los beneficios gubernamentales que puedan obtener después de dejar el servicio”, dijo a “Fox and Friends” de Fox News en 2019. “Para mí, el ethos del servicio es: ‘Serví a mi país porque amo a mi país y voy a volver a casa y comenzar el siguiente capítulo de mi vida. Si tengo una enfermedad crónica —mental, física, de otro tipo— será mejor que el Gobierno esté ahí para mí, pero por lo demás no quiero depender de eso”.

CNN se ha puesto en contacto con Hegseth y el equipo de transición de Trump para pedirles comentarios sobre esta historia.

La lucha de los conservadores a favor de una achicamiento del gobierno para privatizar la atención médica del VA no es nueva, particularmente porque ha estado plagado durante mucho tiempo de dificultades burocráticas, lo que resulta en largos tiempos de espera y, a veces, en retrasos peligrosos en la atención médica para los veteranos.

Hegseth declaró el mes pasado al podcast “Shawn Ryan Show” que no aboga explícitamente por privatizar el VA, sino por “dejar que el dinero siga al veterano” hasta el médico que prefiera.

Los críticos, sin embargo, dicen que la narrativa de la “elección sin restricciones” es un caballo de Troya para privatizar y, en última instancia, desmantelar por completo el sistema del VA, cuyo presupuesto superaba los US$ 300.000 millones en 2024.

Hegseth dijo a Shawn Ryan que el VA “odia” las conversaciones sobre más opciones privadas “porque su presupuesto podría reducirse”.

“Es el típico bucle de retroalimentación pantanoso”, dijo. Añadió que cuando estaba siendo considerado para secretario de VA en 2016, escuchó a un gran número de veteranos que apoyaban sus ideas.

Pero Amy McGrath, una piloto de combate retirada de la Infantería de Marina que enfrentó al senador Mitch McConnell por su escaño en Kentucky en 2020, insistió en una conversación con CNN que si bien el debate en torno a la privatización de la atención ha estado “durante años”, no ha habido un “clamor generalizado de los veteranos para privatizar el VA”.

“No digo que el VA sea perfecto, desde luego que no lo es”, dijo McGrath, demócrata. “Pero no creo que haya este enorme clamor para privatizarla”.

Un alto funcionario del Gobierno de Biden dijo a CNN que dentro del VA hay una serie de funcionarios de carrera “que han dedicado su vida a la salud y el bienestar de los veteranos que nuestra nación ha enviado repetidamente a la guerra”. Esos funcionarios están ahora profundamente preocupados por “la continuidad de la atención sanitaria y de las prestaciones ganadas por los veteranos a los que sirven”, añadió el funcionario.

Como secretario de Defensa, Hegseth supervisaría el Sistema de Salud Militar, que es independiente de la Administración de Salud de los Veteranos. Pero Hegseth es ampliamente escéptico de la atención médica proporcionada por el Gobierno, y ha argumentado que los beneficios de atención médica tanto para los miembros en servicio activo como para los veteranos deben recortarse significativamente para que el Pentágono pueda gastar más en “capacidad de combate de guerra”, según un artículo de opinión del Wall Street Journal que escribió en 2014.

“Si esto sigue así, el Departamento de Defensa acabará siendo un proveedor de asistencia sanitaria y pensiones que también se dedica a librar guerras”, escribió.

McGrath también dijo que si bien entiende la idea de tratar de reducir los costos, no ha habido datos “que me muestren que privatizarlo va a reducir los costos de manera significativa”.

“La salud es cara, se haga como se haga”, dijo. “Y me temo, y creo que mucha gente lo teme, que se perderá calidad en la atención, porque ahora se está pasando la atención a los veteranos al sector privado, el sector privado tiene un incentivo para ganar dinero… los seguros sanitarios ganan dinero negando la atención. ¿Es eso lo que queremos?”.

Como director general de la organización de veteranos Concerned Veterans for America, un grupo respaldado por los multimillonarios conservadores Charles y David Koch, Hegseth presionó para que la asistencia sanitaria del VA sólo se prestara a veteranos con discapacidades relacionadas con el servicio y necesidades especializadas.

Esta política restringiría significativamente el número de futuros veteranos con derecho a recibir atención médica del VA. El escepticismo de Hegseth respecto a la amplia gama de prestaciones públicas de que disponen los veteranos ha provocado la indignación de los grupos de veteranos.

Max Rose, oficial de la Reserva del Ejército y excongresista demócrata que ahora trabaja como asesor principal de la organización progresista de veteranos VoteVets, calificó las declaraciones de Hegseth de “enorme falta de respeto” a los veteranos, en quienes se ha confiado “para que vayan a la guerra, protejan la patria, defiendan nuestros derechos y nuestro modo de vida, ¿y luego pensamos que volverán a casa y abusarán de los servicios sanitarios?”.

En una entrevista con CNN el miércoles, Shulkin dijo que algunas de las ideas de Hegseth no eran descabelladas: está de acuerdo en que los veteranos deben tener cierto acceso a la atención privada, sobre todo si los tiempos de espera del VA para una cita son excesivos. Pero también dijo que Hegseth, como un outsider sin experiencia en el VA o en el cuidado de la salud, no entendía las “complejidades” del sistema que estaba tratando de remodelar por completo.

“En aquel momento, le dije: ‘Estoy aquí sobre el terreno, conozco la realidad’”, declaró a CNN en una entrevista el miércoles. “Veo a los pacientes, a los veteranos con trastorno de estrés postraumático. He sido médico toda mi vida en el sector privado. Sé que los hospitales que dirigí no tenían capacidad para atender a estos pacientes. No me voy a limitar a darles [a los veteranos] un cupón y decirles: ‘Buena suerte’”.

Como demuestran las memorias de Shulkin, Hegseth -—y Concerned Veterans for America— ha ejercido una influencia significativa sobre Trump en este asunto. Trump consideró la posibilidad de nombrar a Hegseth secretario del VA en 2016, según dijo Hegseth a Ryan.

En el momento en que Trump asumió el cargo, Hegseth ya había renunciado a Concerned Veterans for America (CVA) en medio de acusaciones de mala gestión financiera, frecuentes borracheras y acoso sexual, todo lo cual Hegseth niega. Aun así, CVA “estaba en la Casa Blanca de forma regular y se presentaba en reuniones cuando yo no les había invitado”, escribió Shulkin en sus memorias. “En todo momento, el personal de la Casa Blanca se aseguró de que CVA tuviera una voz fuerte”.

El organismo progresista de control gubernamental American Oversight también documentó la influencia de CVA sobre Trump en este asunto en los primeros años de su primer Gobierno.

Kate Kuzminski, directora del programa sobre militares, veteranos y sociedad del Center for a New American Security (CNAS), dijo que se podría hablar de trasladar algunos servicios sanitarios para veteranos -en particular los que no están directamente relacionados con el servicio militar- a las comunidades y fuera del VA. Por ejemplo, un chequeo anual o la vacunación periódica.

Pero, dijo, esto plantea más preguntas, en particular sobre cómo los veteranos en las comunidades vulnerables, como los de bajos ingresos, podrían seguir accediendo a la atención si el VA ya no es una opción para ellos.

“Existe la posibilidad de que las personas que necesitan acceder a la atención médica sufran demoras en el acceso o no puedan acceder a ella en absoluto… y nosotros, como nación, hemos dicho filosóficamente que sí, que es nuestra responsabilidad”, dijo Kuzminski.

En lo que respecta al sistema sanitario militar que supervisa directamente el Secretario de Defensa, el Pentágono comenzó este año a reevaluar su política de la última década de intentar reducir los costes de la atención sanitaria recortando personal en los centros sanitarios militares y subcontratando la atención a médicos y hospitales privados.

Esta tendencia a la privatización de la asistencia estaba dificultando el acceso de los militares a los médicos debido a la escasez de personal en los centros militares y al hecho de que TriCare, que permite a las tropas y a sus familias acceder a médicos y clínicas privados, no era aceptado por muchos proveedores privados o sólo permitía el acceso a centros de calidad inferior, según reveló el año pasado un informe del inspector general del Departamento de Defensa.

“Puedo apreciar que suena bien abogar por que la gente tenga la mayor libertad y capacidad de elección”, dijo Shulkin. “No hay duda de que esa es una parte importante de la atención sanitaria. Pero tienes que tener un sistema al que puedas enviarlos que sepa cómo tratar las exposiciones tóxicas y el estrés postraumático, y las lesiones que les estaban ocurriendo a nuestros hombres y mujeres jóvenes que volvían tras explosiones de artefactos explosivos improvisados, y necesitaban ese tipo de atención protésica compleja”.

Rose se hizo eco de las mismas preocupaciones de que los veteranos no puedan obtener el tipo de atención integral que pueden necesitar de un proveedor de salud civil. Los problemas con los servicios sanitarios del VA -de los que hay ejemplos, “innegablemente”- son “motivo para construir sobre nuestro sistema existente, no para diezmarlo”.

“Poder entrar en una institución y hablar con alguien que entienda no sólo la experiencia del combate, sino la experiencia de estar en el ejército: un centro sanitario privado no podría sustituir eso”, dijo Rose.

Kuzminski se mostró de acuerdo en que hay cuestiones en las que el tratamiento del VA supera al de la sanidad civil, pero dijo que en la última década se han hecho «muchos progresos» en materia de historiales médicos electrónicos, lo que permitiría a los proveedores sanitarios militares y civiles tener una imagen más completa de las necesidades sanitarias de un veterano.

Shulkin dijo que se reservará su opinión sobre el nombramiento de Hegseth hasta que le vea abordar las cuestiones de la atención a los militares y veteranos durante sus audiencias de confirmación. Pero indicó que espera que las opiniones de Hegseth hayan cambiado.

“Creo que lo que todo buen líder debe hacer es ser capaz de reconocer cuándo sus opiniones deben cambiar o necesitan cambiar”, dijo, “y luego ser capaz de articular y expresar cuál es realmente su visión para dirigir la agencia”.

