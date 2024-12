La manera en la que Taylor Swift impulsó la economía de EE.UU. con su extensa gira

La gira de conciertos que convirtió a Taylor Swift en multimillonaria finaliza este fin de semana, pero ya ha dejado…

La gira de conciertos que convirtió a Taylor Swift en multimillonaria finaliza este fin de semana, pero ya ha dejado un impacto duradero en la economía global.

La superestrella del pop, cuya última actuación de “The Eras Tour” tendrá lugar el domingo por la noche en el BC Place Stadium de Vancouver, Columbia Británica, emergió como un titán de los negocios después de 152 conciertos en 51 ciudades. Se convirtió en la gira con mayores ingresos de todos los tiempos, con una ganancia estimada en US$ 2.200 millones.

En Estados Unidos, los asistentes a los conciertos gastaron casi lo mismo que los aficionados al fútbol americano en el Super Bowl: un promedio de US$ 1.300 en viajes, hoteles, comida y productos, según la Asociación de Viajes de Estados Unidos. Pero el Super Bowl es sólo un partido y tiene dos semanas de marketing y promoción, mientras que la gira de Swift llegó a 23 ciudades en 62 noches a lo largo de unos cinco meses.

Según un cálculo de la empresa de encuestas Question Pro, los Swifties gastaron aproximadamente US$ 5.000 millones en Estados Unidos. Pero esa cifra solo tiene en cuenta el gasto directo, según la Asociación de Viajes de Estados Unidos y podría superar los US$ 10.000 millones si se tienen en cuenta los gastos indirectos y las compras que realizan personas que no tienen entradas fuera del recinto.

Ese poder adquisitivo fue parte del “Efecto Taylor Swift”, que los analistas del sector de viajes calificaron como un “ fenómeno hotelero”.

Las zonas del centro de las ciudades experimentaron un mayor tráfico y tasas de ocupación debido a la afluencia de visitantes. Los fans de Swift solían prolongar sus estancias en ciudades que albergaban varios espectáculos, lo que aumentaba aún más los ingresos locales.

“Estos eventos han tenido un importante efecto revitalizador en los sectores turísticos locales y en los centros urbanos que aún luchan por los efectos de la pandemia”, informó el Centro de Empleo y Economía de California.

Pittsburgh, que albergó dos conciertos, tuvo su mayor ocupación de fin de semana en hoteles después de la pandemia y la segunda mayor ocupación de fin de semana en su historia. La gira de Swift elevó el costo diario promedio de las habitaciones a US$ 309 y la ciudad generó US$ 46 millones en gastos directos de los asistentes, el 83% de los cuales no vivían en el condado de Allegheny.

El Centro de Empleo y Economía de California estimó que la gira de seis noches de Swift en Los Ángeles aumentó el empleo local en 3.300 trabajadores y los ingresos locales en US$ 160 millones. Antes de que la gira “Eras” llegara a Los Ángeles, los empleos en hoteles estaban un 15% por debajo de su nivel más alto anterior a la pandemia. La Asociación de Viajes de Estados Unidos estimó que el condado de Los Ángeles se beneficiaría de otros US$ 320 millones, con US$ 20 millones en impuestos sobre las ventas y locales y US$ 9 millones en impuestos sobre las habitaciones de hotel.

La gira también fue una bendición para las empresas de transporte compartido. Lyft informó que los viajes aumentaron un promedio del 8,2 % en las ciudades que albergaron un concierto de Swift y que Nueva Orleans experimentó un aumento del 31 %.

El Distrito de Desarrollo del Centro de Nueva Orleans estimó que entre el 80 y el 90% de los asistentes a los conciertos eran visitantes. Greater New Orleans, Inc. estimó que el impacto económico de los conciertos fue de alrededor de US$ 200 millones. Eso no tiene en cuenta el gasto en restaurantes, hoteles y otros gastos turísticos.

