Este es el Spotify Wrapped 2024: los artistas más escuchados del mundo y cómo ver el tuyo

(CNN Español) — La espera terminó: el Spotify Wrapped 2024 ya está aquí para que recuerdes cuáles fueron las canciones, pódcast y otros formatos de audio que marcaron tu año en la plataforma.

Esta edición del Wrapped, sin embargo, viene con un toque especial de inteligencia artificial (IA) por ser su décimo aniversario (se creó en 2015 bajo el nombre de “Tu Año en Música”, pero un año después se rebautizó como Spotify Wrapped).

En tu perfil de Spotify, encontrarás una pestaña dedicada exclusivamente al Wrapped, en la cual podrás consultar tu resumen de 2024, tus canciones más escuchadas, clips de tus artistas favoritos, así como tu evolución musical y una lista de reproducción presentada por Livi, la DJ de la plataforma que es impulsada por IA.

La DJ con IA de Spotify en el Wrapped 2024. (Crédito: Spotify)

Los usuarios en algunos países de habla inglesa tendrán disponibles otras integraciones de IA, como un pódcast personalizado con voces artificiales que conversan sobre tu Wrapped —creado a partir de la herramienta NotebookLM de Google— o una playlist que puedes llevar a cabo partir de indicaciones escritas (o “prompts”).

¿Cuáles fueron los artistas más escuchados de 2024 en Spotify?

Al lanzar este miércoles el Wrapped 2024, Spotify compartió cuáles fueron los artistas más escuchados a nivel global.

Por segundo año consecutivo, Taylor Swift obtuvo el título de la artista más escuchada del mundo en Spotify. En 2024, Swift logró el primer lugar con más de 26.600 millones de reproducciones.

Este es el top 10 completo de los artistas más escuchados (donde destacan tres latinoamericanos):

Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny (Puerto Rico)

Drake

Billie Eilish

Travis Scott

Peso Pluma (México)

Kanye West

Ariana Grande

Feid (Colombia)

¿Y las canciones más escuchadas?

Si bien Taylor Swift es la reina de las reproducciones, su compatriota Sabrina Carpenter es quien se lleva el título a la canción más escuchada del año.

Según el Spotify Wrapped 2024, estas fueron las 10 canciones más escuchadas en el mundo:

“Espresso”, Sabrina Carpenter

“Beautiful Things”, Benson Boone

“BIRDS OF A FEATHER”, Billie Eilish

“Gata Only”, FloyyMenor, Cris Mj

“Lose Control”, Teddy Swims

“End of Beginning”, Djo

“Too Sweet”, Hozier

“One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp)”, The Weeknd

“Cruel Summer”, Taylor Swift

“Die With A Smile”, Lady Gaga, Bruno Mars

Así puedes acceder a tu Spotify Wrapped 2024

Es muy sencillo: solamente entra a tu perfil de Spotify y verás tu Wrapped enseguida, tanto en una pestaña en la parte superior de la app móvil como en el feed de la plataforma.

En la versión en escritorio, el Wrapped se encuentra en la parte superior, con un letrero grande en color amarillo.

El Wrapped 2024 en app móvil. (Crédito: Spotify)

El Wrapped 2024 en escritorio. (Crédito: Spotify)

