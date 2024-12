“Es solo un niño”: cómo la Rusia de Putin persigue a sus disidentes más jóvenes

En una fría mañana de noviembre, Irina Turbina prepara bolsas llenas de comida, dos geles de ducha grandes, dos paquetes…

En una fría mañana de noviembre, Irina Turbina prepara bolsas llenas de comida, dos geles de ducha grandes, dos paquetes voluminosos de papel higiénico, cortaúñas, una novela y un atlas de geografía y emprende un agotador viaje de dos días. Las bolsas y los libros son para su hijo, Arseny, de 16 años. Podría ser su última oportunidad de verlo antes de que lo envíen a una colonia correccional para menores a cumplir una condena de cinco años.

Arseny Turbin es reconocido por varios grupos de derechos humanos como uno de los presos políticos más jóvenes de Rusia. Fue sentenciado en junio tras ser declarado culpable de delitos de terrorismo por supuestamente unirse a la Legión de la Libertad de Rusia, una unidad paramilitar de voluntarios rusos que luchan por Ucrania. Admite que se puso en contacto con el grupo, pero niega haberse unido a él y su madre sostiene que es inocente.

Según la organización independiente de monitoreo OVD-Info, se encuentra entre al menos 35 menores que han enfrentado cargos criminales por motivos políticos en Rusia desde 2009. De ellos, 23 casos se han iniciado desde que Rusia inició su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Turbina, que vive en la pequeña ciudad de Livny, en la región de Oriol, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú, ha realizado el largo viaje hasta un centro de detención preventiva en las afueras de la capital cada dos semanas, ya que las visitas están restringidas a dos veces al mes. Después de horas de espera, ve a su hijo a través de una mampara de vidrio con barrotes y habla solo por teléfono. Está estrictamente prohibido tomar su mano o tocarle.

“La última vez que lo abracé fue el 20 de junio, el día en que se pronunció el veredicto”, contó en una entrevista telefónica con CNN. “Me abrazó, lloró y luego los guardias se acercaron de inmediato y se lo llevaron”.

En agosto, un año después de ser interrogado por primera vez, Arseny celebró su 16º cumpleaños tras las rejas.

“Por favor, te pido que hagas todo lo que puedas para asegurarte de que me liberen”, le rogó Arseny a su madre en una carta escrita antes de una audiencia de apelación el mes pasado y compartida con CNN. Había perdido 15 kilogramos (33 libras) debido a una falta de apetito inducida por el estrés y lo habían trasladado a una celda diferente después de episodios de violencia por parte de otros reclusos, dijo, describiendo la situación a su madre como “muy difícil, crítica”.

Cuando Irina recibió esta carta, no pudo contener las lágrimas. “Lloré porque entendí que ya estoy haciendo lo mejor que puedo”, dijo a CNN. “Pero sé que no es suficiente y que no puedo cambiar el sistema”.

Su apelación para revocar su sentencia de cinco años fue rechazada. Al día siguiente, Irina volvió a visitarlo, dispuesta a demostrar su fuerza y ​​resistencia para ayudar a Arseny a hacer frente a la devastadora sentencia.

“Le dije: ‘Arseny, estoy muy orgullosa de ti’”, recordó. “‘En realidad eres más fuerte que las personas que te condenaron’”, le dijo, “porque tienes derecho a expresar tu opinión y tu posición, mientras que estas personas solo hacen lo que tienen que hacer”.

Su único hijo corre el riesgo de ser trasladado a un centro penitenciario para adolescentes, pero por el momento permanece en el Centro de Detención Nº 5.

Turbina aún no entiende cómo sucedió esto. “Es solo un niño, ha sido diferente desde la infancia”, dijo. Describe a Arseny como alguien con “un amor por los libros y el estudio”, que mostró interés por la política desde los 14 años, le gustaba “indagar en todo” y no tenía miedo de decir lo que pensaba y distinguir lo bueno de lo malo en la escuela o en línea.

En abril de 2023, Arseny llamó a un programa matutino en vivo en TV Rain, una cadena independiente con sede fuera de Rusia, para expresar su decepción con el presidente Vladimir Putin y denunciar la propaganda estatal en su escuela. “Se están violando los derechos humanos”, dijo.

El 12 de junio, Día de Rusia, Irina cuenta que el chico organizó una protesta en solitario en su ciudad natal e imprimió panfletos que decían “Estoy en contra de Putin” y “Libertad para los presos políticos”, entre otros lemas antigubernamentales. Ella hizo todo lo posible por disuadirlo, temiendo lo que pudiera pasar.

“Él me dijo: ‘Mamá, no te preocupes, no estoy violando la ley’”, contó Irina. Ella le dijo que las autoridades irían tras ellos, pero él no le creyó.

El 29 de agosto de 2023, a primera hora, agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) llamaron a la puerta de la casa, registraron el departamento y se llevaron objetos personales, entre ellos una tableta, una computadora portátil y teléfonos celulares.

En septiembre, Arseny fue puesto bajo arresto domiciliario y se le concedió el derecho a asistir a la escuela. En otoño de 2023, la agencia de supervisión financiera de Rusia incluyó a Turbin en su lista oficial de “terroristas y extremistas”. Este verano, el 20 de junio, se dictó sentencia.

Turbina tiene mucho miedo de las consecuencias que el sistema penitenciario pueda tener para su hijo. “Tengo miedo por él”, confió a CNN. “Me preocupa cómo pasará estos años y si una parte de él se romperá. Quiero creer que será fuerte hasta el final y pasará la prueba con dignidad. Pero después de todo, sigue siendo solo un niño, ¿y si, en algún momento, algunas circunstancias lo pueden quebrar?”.

El caso de Arseny no es aislado. La ley rusa permite el procesamiento de niños de tan solo 14 años por delitos graves, incluidos terrorismo y traición, cargos de gran alcance que se aplican cada vez más a jóvenes desde la invasión rusa de Ucrania, dijo Sergei Davidis, quien dirige el Programa de Apoyo a Presos Políticos en el Centro de Derechos Humanos Memorial.

Esto refleja una escalada más amplia en la represión de Moscú contra la disidencia, que comenzó antes de la guerra pero se ha intensificado desde febrero de 2022. Desde entonces, al menos 20.070 personas han sido detenidas por opiniones contrarias a la guerra y se han registrado 9.369 casos de “desacreditación del ejército”, relacionados con acciones que incluyen publicaciones en redes sociales o el uso de ropa con símbolos de la bandera de Ucrania, dijo Dmitry Anisimov, portavoz de OVD-Info.

Los padres y cuidadores también han sido objeto de acoso, detenciones arbitrarias e incluso amenazas de perder la custodia de sus hijos, según organizaciones de monitoreo independientes como OVD-Info y Memorial.

El Kremlin niega sistemáticamente la existencia de presos políticos en Rusia, afirmando que todos los encarcelamientos se basan en violaciones legales, a pesar de que organizaciones de derechos humanos indican lo contrario.

Kevin Lick, un joven de 19 años con doble nacionalidad ruso-alemana, conoce muy bien el precio de la disidencia en la Rusia moderna. Fue arrestado a los 17 años, un año después de que comenzara la guerra en Ucrania y fue sentenciado a cuatro años de prisión, convirtiéndose en la persona más joven en la historia moderna de Rusia en ser condenada por traición al Estado.

Los fiscales lo acusaron de fotografiar objetos militares con la intención de compartirlos con inteligencia extranjera, afirmaciones que Lick niega.

Durante su encarcelamiento, el adolescente dice que lo pusieron en régimen de aislamiento, sufrió abusos físicos y condiciones carcelarias brutales. “En retrospectiva, por supuesto, dejó secuelas”, dijo, reconociendo su lucha continua con el trastorno de estrés postraumático.

Las autoridades rusas no han abordado públicamente las denuncias, ni el Servicio Penitenciario Federal de Rusia ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN sobre las acusaciones de que los adolescentes detenidos han sufrido violencia y malos tratos.

Lick fue liberado en agosto como parte de un importante intercambio de prisioneros entre Rusia, Estados Unidos y otros países occidentales. Aunque fue el mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría, los detenidos liberados representan menos del 2% del número total de presos políticos recluidos en prisiones de Rusia.

Según OVD-Info, en Rusia al menos 2.942 personas se enfrentan a procesos penales por motivos políticos y 1.402 se encuentran actualmente detenidas, incluidas aquellas que esperan juicio o están sometidas a tratamientos obligatorios por orden judicial.

Reunido con su familia en Alemania, Lick ahora defiende a los presos políticos y marchó junto a Yulia Navalnaya, la viuda de Alexey Navalny y otros líderes de la oposición exiliados, en una protesta el mes pasado en Berlín.

Lick sostiene que hay muchas más personas, incluidos adolescentes, que se enfrentan a la represión en Rusia por su postura en contra de la guerra.

“No son solo estadísticas”, afirmó. “Son parte de Rusia y parte del futuro de Rusia. Y debemos asegurarnos de que el Gobierno no se apropie de esta característica”.

Dirigiéndose a los jóvenes rusos, les insta a resistirse al reclutamiento. “Si piensan enlistarse en el Ejército, no lo hagan. En mi opinión, es mejor ir a prisión que ser una máquina de matar en Ucrania”.

Si bien se supone que las condiciones de detención son ligeramente más indulgentes para los adolescentes que para los adultos, las colonias penales juveniles pueden de hecho ser aún más duras debido al ambiente caótico y violento entre los jóvenes reclusos, dijo Davidis, de Memorial.

Davidis cree que el Estado persigue a los jóvenes para que sean procesados ​​porque los considera menos intimidados por la autoridad gubernamental, menos influenciados por la propaganda y más propensos a actuar contra la injusticia percibida.

Aunque los medios rusos independientes han cubierto el caso de Turbin en detalle, los medios estatales no lo han hecho, tal vez porque gran parte de los procedimientos se han celebrado a puertas cerradas.

“Desafortunadamente, por lo general no tenemos acceso a los casos, a los detalles de sus casos”, dijo Davidis, y el estado citó preocupaciones de privacidad porque involucran a menores.

Otros expertos, entre ellos Nina Khrushcheva, profesora de asuntos internacionales en la New School y bisnieta del ex líder soviético Nikita Khrushchev, señalan la larga historia del país de utilizar el miedo y el adoctrinamiento para mantener el control.

El Estado ruso intenta moldear las opiniones de los ciudadanos desde la más tierna infancia, afirmó Khrushcheva. “Porque desde pequeños piensan que, si se les lava el cerebro de la manera adecuada, a los 16 años dirán: ‘¡Qué bueno, Putin es genial!’”.

Cuando los niños son demasiado pequeños para ser procesados ​​por la ley rusa, no es raro que los padres se lleven la peor parte. Tal fue el caso del empresario y padre soltero Alexey Moskalyov, quien fue sentenciado a casi dos años de prisión por “desacreditar al Ejército ruso” en redes sociales.

Los cargos contra él se presentaron poco después de que su hija Masha, que entonces tenía 12 años, hiciera un dibujo contra la guerra en abril de 2022, dos meses después de la invasión rusa de Ucrania. El dibujo mostraba una bandera rusa con las palabras “No a la guerra”, una bandera ucraniana con la inscripción “Gloria a Ucrania” y una mujer protegiendo a su hija de los misiles disparados desde Rusia. La imagen llamó la atención de las autoridades escolares; Moskalyov fue multado inicialmente y luego encarcelado por sus propias publicaciones en Internet críticas a la guerra, mientras que Masha fue internada temporalmente en un orfanato.

Moskalyov salió de prisión en octubre, demacrado y con un uniforme de prisión delgado y descolorido. En un video se le ve abrazando a su hija, que llora.

“Las condiciones eran… no hay palabras para describirlas. Era simplemente una cámara de tortura”, dijo, al relatar la brutal experiencia. Recluido en una celda diminuta, a veces compartida con otro preso o con ratas de las alcantarillas, tenía que pasar 16 horas al día de pie en temperaturas gélidas.

Las duras condiciones en las cárceles rusas han pasado factura a los presos de conciencia; algunos han perdido la vida, como el difunto líder opositor Alexey Navalny.

Al reflexionar sobre el destino del líder de la oposición a quien su hijo de 16 años admiraba tanto, Turbina lucha por imaginar qué tipo de futuro sombrío podría enfrentar Arseny.

“Dios no permita que se repita el destino de Alexey Navalny. Es algo que no se puede expresar con palabras. En este caso… probablemente será imposible sobrevivir”, dijo con voz temblorosa antes de hacer una pausa para recuperar la compostura.

Espera que su hijo, como menor de edad, reciba algún tipo de protección. Y, por ahora, tiene un mensaje para Arseny: “Tenemos que aceptar lo que está pasando, no perder la esperanza y seguir luchando”.

