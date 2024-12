Elton John dice que perdió la vista

(CNN) — Elton John dice que todavía no puede ver, meses después de sufrir una grave infección ocular. En declaraciones…

(CNN) — Elton John dice que todavía no puede ver, meses después de sufrir una grave infección ocular.

En declaraciones desde el escenario durante una función de gala del musical “The Devil wears Prada” en Londres este domingo, John agradeció a su esposo, David Furnish, diciendo que ha sido “roca”.

“No pude asistir a muchos de los preestrenos porque, como saben, he perdido la vista, así que me resulta difícil verlo. Pero me encanta oírlo y, vaya, esta noche sonó genial”, dijo John.

Elton John dice que se está recuperando de una infección “severa” que lo dejó con “visión limitada en un ojo”

En una entrevista con Good Morning America la semana pasada, John dijo que el problema ha estado afectando su capacidad para trabajar.

“Desgraciadamente, perdí la visión de mi ojo derecho en julio porque tuve una infección en el sur de Francia y ya hace cuatro meses que no puedo ver, y mi ojo izquierdo no está en su mejor estado”, dijo.

“Entonces, hay esperanza y ánimos de que estaré bien, pero… estoy un poco estancado en este momento, porque puedo hacer algo como esto (la entrevista), pero entrar al estudio y grabar no sé, porque no puedo ver una letra para empezar”.

John, de 77 años, habló por primera vez públicamente sobre su problema de visión en septiembre, cuando compartió en su página de Instagram que había estado “lidiando con una infección ocular grave” que lo había dejado “con una visión limitada en un ojo”.

“Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado”, escribió John, y luego agradeció al “excelente equipo de médicos y enfermeras” y a su familia por cuidarlo tan bien.

“He estado pasando el verano recuperándome tranquilamente en casa”, escribió, y agregó que se siente “optimista” por el progreso que ha logrado en su curación y recuperación hasta ahora.

Aunque John se retiró oficialmente de las giras en 2023 después de décadas de actuar en vivo, escribió la música para el musical de “The Devil Wears Prada”, basado en la novela de 2003 de Lauren Weisberger que también se convirtió en película en 2006.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.