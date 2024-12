Elon Musk podría embolsarse decenas de miles de millones de dólares más. Pero quizá tenga que esperar un poco

Nueva York (CNN) — Elon Musk no va a recibir los US$ 101.000 millones que tanto deseaba. Pero sigue estando entre…

Nueva York (CNN) — Elon Musk no va a recibir los US$ 101.000 millones que tanto deseaba. Pero sigue estando entre las personas más ricas del planeta y a punto de enriquecerse mucho más en los próximos años.

La jueza del Tribunal de Equidad de Delaware, Kathaleen McCormick, volvió a desestimar un paquete salarial de 2018 de Tesla que le daba opciones para comprar 304 millones de acciones de la empresa al módico precio de US$ 23,34 por acción, una pequeña fracción del precio de cotización de Tesla de más de US$ 350 por acción el martes.

Escribió que, aunque el 84% de los accionistas distintos de Musk y su hermano Kimbal habían vuelto a aprobar el paquete de opciones desde su decisión inicial de desestimarlo en enero, un paquete salarial que daría tanta riqueza al CEO de la empresa no era justo para los accionistas y su decisión anterior de rechazarlo sigue en vigor.

El descomunal paquete salarial de Elon Musk en Tesla, valorado en miles de millones de dólares, fue bloqueado de nuevo por una jueza

Musk, en respuesta, acusó a McCormick de ser “una activista radical de extrema izquierda disfrazada de jueza”.

Pero no hace falta crear una página de GoFundMe para Musk. Sigue siendo una de las personas más ricas del planeta, si no la más rica, incluso con la pérdida de un paquete salarial de 12 cifras. Hay muchas formas en las que Musk puede acumular mucha más riqueza en los próximos meses y años, incluso si no consigue impugnar la decisión judicial.

Obtener un paquete salarial menor

Musk podría simplemente enriquecerse un poco menos.

Con el paquete desechado, Musk esencialmente no ha cobrado desde que la última de las opciones sobre acciones que se le concedieron en un paquete salarial de 2012 se devengó en 2018. Musk no recibe ningún salario en efectivo u otros bonos, solo opciones sobre acciones, como compensación. Pero el aumento del valor de esas acciones y opciones ha catapultado el patrimonio neto de Musk de unos US$ 20.000 millones en 2018 a más de una docena de veces esa cantidad, incluso sin el paquete de 2018.

Musk y Ramaswamy, estudian cómo reducir el gasto del gobierno en la futura administración Trump

Los abogados de Tesla habían argumentado que no era correcto que no se le pagara nada en absoluto debido a que el paquete de opciones había sido anulado por la jueza. Y dijeron que era importante para el futuro de la empresa que se motivara a Musk a permanecer centrado en la empresa con todos sus otros intereses dado que también es el CEO o principal accionista de la empresa de cohetes SpaceX, la plataforma de redes sociales X, la empresa de inteligencia artificial xAI, así como la empresa de neurotecnología Neuralink, y la empresa de excavación y construcción de túneles The Boring Company.

Si a eso le sumamos su nuevo papel como asesor cercano del presidente electo Donald Trump y codirector de un esfuerzo para recortar el despilfarro del gobierno federal, está claro que tiene mucho que hacer además de prestar atención a una empresa que no le está pagando nada.

Elon Musk habla con el presidente electo de EE.UU. Donald Trump e invitados durante el lanzamiento del sexto vuelo de prueba del cohete SpaceX Starship el 19 de noviembre de 2024. Crédito: Brandon Bell/Getty Images

También publica prolíficamente sus pensamientos en X, a menudo más de 100 veces al día, y afirma estar entre los mejores jugadores de un videojuego a nivel mundial.

Pero McCormick escribió en su decisión del lunes que no se opone a que Musk reciba algún tipo de compensación, solo que no una tan masiva como los 304 millones de opciones sobre acciones.

“El tribunal no consideró que la junta no debería haber pagado nada a Musk. Sin duda, había una serie de cantidades saludables que la junta podría haber decidido pagar a Musk”, escribió.

Elon Musk es más rico que nunca. Ahora su fortuna es de casi US$ 350.000 millones

Obtener un nuevo paquete salarial

En lugar de conformarse con algo menos, Musk podría negociar un paquete salarial completamente nuevo a partir de este año.

Incluso antes de las decisiones en contra de su paquete salarial de 2018, Musk había estado hablando de su deseo de un nuevo paquete salarial que le diera aún más control sobre Tesla. Los 411 millones de acciones de Tesla que posee actualmente le dan el control de alrededor del 13% de la empresa.

Con los 304 millones de acciones adicionales, controlaría algo más del 20%.

Pero ni siquiera eso sería suficiente para Musk. En enero, justo antes de la decisión de McCormick que invalidaba el paquete salarial, escribió que no querría hacer crecer Tesla para convertirla en líder en inteligencia artificial y robótica, áreas en las que prometió crecimiento, sin un plan de compensación que le diera la propiedad de alrededor del 25% de la empresa.

¿Qué porcentaje de la riqueza de Musk proviene de impuestos y ayuda del Gobierno?

Eso sería aproximadamente el doble de la participación de aproximadamente el 13% que posee actualmente, sin esas opciones de 2018.

“Me siento incómodo haciendo crecer Tesla para que sea un líder en IA y robótica sin tener ~25% de control de voto. Suficiente para ser influyente, pero no tanto como para que no pueda ser derrocado”, tuiteó Musk en enero. “A menos que ese sea el caso, preferiría construir productos fuera de Tesla”.

La gente pasa por delante de una tienda de Tesla en el Meatpacking District de Manhattan, el viernes 22 de noviembre de 2024, en Nueva York. Crédito: Julia Demaree Nikhinson/AP

Podría parecer que un nuevo paquete salarial se encontraría con los mismos problemas con los tribunales de Delaware. Pero a principios de este año los accionistas de Tesla aprobaron cambiar el estado de constitución de Tesla de Delaware a Texas. Así que los tribunales de Delaware no tendrían autoridad sobre cualquier futuro paquete salarial.

Enriquecerse con otras empresas

Los 411 millones de acciones que ya posee directamente tenían un valor de US$ 147.000 millones al cierre del lunes, lo que ayuda tanto a Bloomberg como a Forbes a situar su patrimonio neto por encima de los US$ 330.000 millones.

Aunque esto incluye cierta valoración por las opciones ahora rechazadas, es al menos el segundo hombre más rico sin las opciones, solo por detrás del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y quizá ligeramente por delante de Bezos, dependiendo de la estimación que se utilice.

Gran parte del resto de su riqueza procede de sus participaciones en SpaceX, que es la empresa privada más valiosa. Bloomberg estima que posee el 42% de SpaceX, lo que añade US$ 88.000 millones a su patrimonio neto. Bloomberg también informó el lunes de que SpaceX está planeando poner a la venta acciones que ahora están en manos de inversores privados, a un precio que aumentaría el valor de la empresa a US$ 350.000 millones. Eso elevaría el valor de su participación a US$ 147.000 millones.

Sus otras empresas tienen valoraciones relativamente modestas, pero siguen siendo sustanciales. Forbes calcula que xAI vale US$ 50.000 millones y que él posee el 54% de sus acciones, es decir, US$ 27.000 millones de su capital privado. Pero la inteligencia artificial ha sido un sector importante para los inversores en el último año, y también podría ver incrementada su valoración en el futuro.

Elon Musk muestra “Cortex”, el corazón de Inteligencia Artificial en la sede de Austin de Tesla

Enriquecerse si Tesla aumenta su valor

No todos los que figuran en la lista de las personas más ricas han llegado ahí gracias a sus crecientes paquetes de opciones sobre acciones.

Por ejemplo, Bezos y Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, tomaron grandes participaciones en sus empresas como fundadores, pero ninguno ha recibido subvenciones de acciones u opciones desde que esas empresas tuvieron ofertas públicas iniciales en 1997 y 2012, respectivamente.

Las acciones de Tesla se han disparado un 42% en las cuatro semanas transcurridas desde el día de las elecciones, ya que los inversores apuestan a que el presidente electo Trump seguirá políticas que ayudarán a su “primer colega”. Solo esa subida de las acciones de Tesla ha elevado el valor de sus 411 millones de acciones en US$ 43.400 millones.

Elon Musk asiste a la gala del America First Policy Institute en Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, el 14 de noviembre de 2024. Crédito: Carlos Barria/Reuters

Pero eso es apenas una pequeña fracción de las ganancias potenciales de las acciones de Tesla en los próximos años.

Si las acciones de la empresa van tan bien como Musk y sus seguidores predicen, sus participaciones actuales se revalorizarían tanto que el valor actual del paquete salarial que acaba de perder parecería algo secundario.

Ark Invest tiene un precio objetivo a cinco años para las acciones de Tesla de US$ 2.600 por acción. Eso supondría una ganancia de más del 600% respecto a su valor actual, algo que elevaría su capitalización bursátil total a unos US$ 8 billones, o más que los valores actuales de Microsoft y Apple, juntos, en 2029.

Musk dijo a los inversores en la reunión anual de la empresa que cree que las estimaciones de Ark son realistas, ya que, según él, los planes de la empresa de poner en marcha automóviles y taxis con conducción autónoma real, así como robots, en el próximo año supondrán un enorme aumento de los beneficios.

Por otra parte, incluso Musk ha dicho que sus propias predicciones han sido demasiado optimistas, como cuando predijo por primera vez que sus automóviles serían capaces de conducirse solos por todo el país para finales de 2017.

En el momento de escribir estas líneas, ningún Tesla disponible para los compradores de automóviles es capaz de funcionar sin un conductor humano al volante.

Aun así, si la visión de Musk se hace realidad y las acciones de Tesla alcanzan ese precio objetivo de US$ 2.600, sus 411 millones de acciones actuales valdrían US$ 1 billón, lo que lo convertiría en el primer billonario del mundo, incluso sin más ganancias de SpaceX o xAI o de sus otras participaciones.

