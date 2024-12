El campeón mundial Magnus Carlsen abandona los torneos de Ajedrez Rápido y Blitz tras negarse a cambiarse los jeans

El número uno del mundo, Magnus Carlsen, abandonó el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido el viernes después de negarse a…

El número uno del mundo, Magnus Carlsen, abandonó el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido el viernes después de negarse a cambiarse los jeans que llevaba puestos, según la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Carlsen, quien ha ganado cinco títulos mundiales de ajedrez rápido y siete de blitz en los últimos 10 años, también se retiró del Campeonato Mundial de Blitz que sigue al torneo.

FIDE dijo en un comunicado que Carlsen violó el código de vestimenta del torneo al usar jeans, y luego se negó a cambiarse de ropa después de que el Árbitro Principal se lo solicitara y le impusiera una multa de US $200.

Como resultado, Carlsen no habría sido emparejado para la novena ronda, aunque podría haber regresado para el resto del torneo si no hubiera decidido retirarse, según Chess.com.

Dado que había tenido un mal desempeño en las rondas anteriores, había pocas posibilidades de que Carlsen pudiera haber defendido su título de todos modos.

“Esta decisión se tomó de manera imparcial y se aplica por igual a todos los jugadores”, dijo FIDE, agregando que el competidor Ian Nepominatchi también violó el código de vestimenta al usar zapatos deportivos, pero continuó jugando una vez que se cambió.

El enfrentamiento se convirtió en “una cuestión de principios” para Carlsen, declaró al canal de ajedrez Take Take Take. “No he apelado, honestamente estoy demasiado viejo en este punto para preocuparme demasiado, si esto es lo que quieren hacer… nadie quiere retroceder, si aquí estamos, está bien para mí”, dijo. “Probablemente me iré a algún lugar donde el clima sea un poco mejor que aquí y eso es todo”.

Explicó que había estado en una reunión de almuerzo antes de dirigirse al segundo día del torneo y “apenas tuvo tiempo de ir a la habitación, cambiarse, ponerse una camisa, chaqueta y honestamente ni siquiera pensé en los jeans.

“Llegué aquí y no sé si fue después del primer juego o del segundo juego… me multaron, lo cual está bien, y luego me advirtieron que no sería emparejado si no iba a cambiarme de ropa”, dijo.

“Dijeron que podía hacerlo después de la tercera ronda de hoy. Dije que me cambiaré mañana, si está bien, ni siquiera me di cuenta hoy. Pero dijeron que tienes que cambiarte ahora”.

Las relaciones entre Carlsen, el jugador de ajedrez más famoso, y la FIDE, el organismo rector del deporte, se han vuelto más tensas recientemente.

Carlsen dijo que su “paciencia con (FIDE) no era muy grande para empezar”, acusando a la organización de “ir activamente tras los jugadores para que no firmen con Freestyle (Chess)”, un torneo donde las piezas en la fila trasera comienzan en una posición aleatoria y que Carlsen promueve.

El CEO de FIDE, Emil Sutovsky, respondió con un comunicado en la plataforma X, calificando esa afirmación como “mentira”.

“Estábamos felices de cooperar (como cooperamos con el Grand Chess Tour, por ejemplo), para alinear los calendarios, etc.”, dijo.

“La única cosa en la que insistimos es que ninguna Serie o Tour puede llamarse Campeonato Mundial a menos que FIDE lo apruebe. FIDE es el organismo rector del ajedrez, y cualquier Campeonato Mundial debe ser conducido o aprobado por FIDE”.

