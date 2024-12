Códigos de vestimenta: ¿Por qué Papá Noel usa un traje rojo y blanco?

Un traje de terciopelo rojo, festón de piel blanca, botas altas negras, un cómodo (aunque indulgente) gorro con pompón. El…

Un traje de terciopelo rojo, festón de piel blanca, botas altas negras, un cómodo (aunque indulgente) gorro con pompón. El uniforme de Papá Noel puede tener algunas variaciones, desde los atuendos fuera de servicio de Tim Allen en “The Santa Clause”, mientras se transforma lentamente en el legendario repartidor de regalos, hasta las versiones con vestidos ajustados de The Plastics en “Mean Girls”, pero su estilo característico está arraigado en la cultura pop y la imaginación popular desde hace más tiempo que cualquier persona viva hoy en día.

Sus códigos de vestimenta garantizan la uniformidad entre los Papá Noel de los centros comerciales de todo Estados Unidos, con aspectos que parecen no negociables, a pesar del hecho de que él (alerta de spoiler) no es real. Un Papá Noel con un traje verde oscuro en Bloomingdale’s para la asociación “Wicked” de la tienda departamental apareció en los titulares de los tabloides como el último intento de provocar la indignación navideña. Una madre le dijo al New York Post sobre la promoción: “No todo necesita ser cambiado o desafiado… El Papá Noel verde es estúpido. No hay que aceptarlo”.

Pero Papá Noel no siempre vestía de rojo y, de hecho, su vestimenta, apariencia y altura tardaron casi un siglo en convertirse en el personaje icónico que conocemos hoy. Entre sus predecesores se encuentran el obispo cristiano primitivo San Nicolás y su equivalente holandés Sinterklaas; el patriarca francés encapuchado Père Noël; y el niño Jesús alemán repartidor de regalos, Christkindl (que, en Estados Unidos, dio lugar al apodo mal pronunciado Kris Kringle), entre muchos otros. Pero el Papá Noel americanizado empezó a tomar forma en la década de 1820 y siguió evolucionando a través de la poesía, las ilustraciones editoriales y los anuncios publicitarios.

Las características principales de Santa Claus (un hombre con barba y vestido con pieles tirado por renos en un trineo) se convirtieron en una norma gracias al poema de Clement Clarke Moore “ A Visit from St. Nicholas ” (también conocido como “Twas the Night Before Christmas”) en 1823, así como a un poema anónimo menos reconocido que lo precedió en 1821 que lo nombró “Santeclaus”. Pero todo lo demás que vestía estaba sujeto a interpretación.

“El siglo XIX fue la época en la que las discusiones sobre el aspecto y la vestimenta de Papá Noel eran muy importantes”, dijo el historiador Gerry Bowler, autor de “Santa Claus: A Biography”, en una entrevista telefónica. “Los artistas estadounidenses tardaron unos 80 años en decidirse por el atuendo de Papá Noel. Hasta ese momento, se los podía haber puesto en cualquier color, en todo tipo de túnicas y variaciones de ellas”.

Algunas interpretaciones tempranas de la visión de Moore muestran al alegre intruso navideño como un pequeño y astuto duende vendedor ambulante de mercancías que podría caber más creíblemente dentro de una chimenea: una versión ilustrada de 1864 del poema viste a San Nicolás, que tradicionalmente usa vestimentas de obispo, con un traje amarillo y un gorro de piel, así como una pintura al óleo de 1837 lo muestra con una capa roja forrada de piel. Pero otros jugaron con su apariencia: un anuncio de PT Barnum de 1850 que promocionaba a la cantante Jenny Lind lo exhibe como una figura imberbe de la época de la Guerra de la Independencia, mientras que una portada de 1902 para “La vida y las aventuras de Santa Claus” de L. Frank Baum lo caracteriza con un vestido oscuro con ribete de piel con estampado animal y extravagantes botas rojas.

Thomas Nast, el caricaturista de Harper’s Weekly que nos dio burros para los demócratas y elefantes para los republicanos, jugó un papel decisivo en la concepción de Santa. Lo dibujó por primera vez en 1863, durante la Guerra Civil, luciendo estrellas y rayas mientras repartía regalos a los soldados del Ejército de la Unión. Pero la imagen más duradera del artista, de 1881, es una versión de él con un traje rojo abrochado, casi indistinguible de la actual, aunque el mensaje político de apoyo a los salarios militares se ha perdido con el tiempo, según el Smithsonian. Lo siguieron los artistas Norman Rockwell y JC Leyendecker, que habitualmente dibujaban un Santa Claus sano con su ahora icónico traje para The Saturday Evening Post a principios del siglo XX .

“Cuando tienes a Papá Noel con ribetes de piel roja y blanca en la portada de una revista de gran consumo, prácticamente lo logras”, dijo Bowler.

Los dibujos de formación de estos artistas suelen quedar eclipsados ​​por las campañas navideñas de Coca-Cola , ilustradas por Haddon Sundblom, que comenzaron en 1931 y se han convertido en sinónimo de la apariencia de Papá Noel. La versión de Papá Noel de Sundblom, con sus mejillas coloradas y su estilo Rubens, originalmente basada en un vendedor jubilado que resultó ser amigo del ilustrador, se volvió tremendamente popular y perdura hasta el día de hoy.

“Creo que la mayoría de la gente (cree) que Coca-Cola tuvo algo que ver con la creación del disfraz rojo y blanco de Papá Noel… eso se ve en Internet”, dijo Bowler. “Pero no es verdad. El disfraz icónico de Papá Noel se había creado décadas antes”.

Coca-Cola ni siquiera fue la primera bebida gaseosa en promocionar a Santa Claus con su traje, añadió, ya que White Rock Beverages lo hizo durante la Primera Guerra Mundial, unos años antes de su primera aparición (antes de Sundblom) para Coca-Cola.

“Sin duda, los anuncios (de Coca-Cola) eran omnipresentes; fueron muy populares durante años, por lo que cualquier variación de eso enoja mucho a la gente”, agregó.

Según el historiador y autor Stephen Nissenbaum, los primeros visionarios de Papá Noel quizá no eligieron su traje rojo, pero sí querían que fuera una criatura nostálgica. En su influyente libro de 1988 “La batalla por la Navidad”, Nissenbaum traza la historia de su personaje y cuestiona sus orígenes, que se repiten a menudo, como una introducción del San Nicolás de los Países Bajos, Sinterklaas.

En cambio, Nissenbaum señala a un grupo de “caballeros neoyorquinos de mentalidad anticuaria” —a la que pertenecían Moore, el fundador de la Sociedad Histórica de Nueva York, John Pintard, y el escritor Washington Irving— que reformularon intencionalmente la figura holandesa en la década de 1820 como símbolo de una festividad más familiar en medio de la creciente pobreza y el crimen.

De hecho, según Nissenbaum, la tradición que precedió a la Navidad en Nueva Inglaterra había sido una celebración lasciva, ruidosa y llena de borracheras que duraba un mes durante los siglos XVII y principios del XVIII, como una “válvula de escape” para que los pobres “se desahogaran” de una manera más controlada que el malestar social. Una costumbre popular permitía a la gente entrar en las casas de los ricos con la expectativa de que les dieran la mejor comida y bebida como gesto de buena voluntad.

En la época de Moore, explica, la Navidad no se celebraba de una manera unificada. Los puritanos habían tratado de sofocarla, mientras que los evangélicos se esforzaban por convertir el 25 de diciembreen una ocasión estrictamente piadosa. Otros todavía disfrutaban de la larga tradición de las travesuras, lo que dio lugar a ruidosas bandas callejeras durante las fiestas.

“Ninguna de estas formas de celebrar la Navidad se parecía mucho a la festividad que la mayoría de nosotros conocemos hoy. En ninguna de ellas habríamos encontrado la familiar reunión íntima ni la entrega de regalos de Navidad a los futuros niños. En ningún lugar habríamos encontrado árboles de Navidad, ni renos, ni Papá Noel”, escribe Nissenbaum.

En esta nueva versión de la Navidad, los niños —que hasta esa época eran tratados más como adultos necesitados— se convirtieron en objetos de generosidad, absolviendo a los ricos de la expectativa de servir a los pobres. Y la visión de Moore de San Nicolás, a quien, según Nissenbaum, se le dio un cambio de imagen secular y de clase trabajadora, neutralizó al invasor del hogar y lo convirtió en un visitante que no hace exigencias, sino que ofrece regalos.

A medida que su vestimenta evolucionó, la naturaleza de duende de Santa Claus también se desvaneció, convirtiéndose en un invitado mucho más alto, alegre y puramente benévolo.

“Es un look muy poco amenazante, pero extraño”, señaló Bowler sobre su atuendo. “Es una criatura de fantasía, de imaginación, y viste lo que nadie más viste. Pero con el tiempo, se vuelve familiar”.

Bowler cree que muchas de las características que triunfaron sobre la imaginación popular fueron decisiones prácticas: una vez que se decide que proviene del Ártico, el pelaje viene después; el rojo es intenso y contrasta tanto con su barba blanca como con la nieve blanca.

Pero rastrear las influencias estilísticas exactas de Santa Claus puede resultar confuso, ya que tiene muchos análogos en diferentes partes del mundo, algunos de los cuales simplemente se han combinado para formar esta singular imagen occidentalizada. Solo su sombrero se ha atribuido al antiguo gorro frigio flexible, al pileus de fieltro y al camauro papal con ribetes de piel, entre muchos otros, pero ahora es claramente suyo y una parte irreemplazable de su identidad.

Con una historia de moda tan variada, el armario de Papá Noel solía ser mucho más grande. Tal vez en el futuro haya espacio para ampliarlo una vez más, sin que los tradicionalistas navideños se derrumben.

