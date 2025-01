CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 548¾ 552¾ 546¾ 551½ +3¼ May 560 563½ 558 562½ +3½ Jul 566¾ 570¾ 565 569½ +3¼ Sep 579½ 582¾ 577¼ 581 +2¾ Dec 596¼ 599¾ 594¾ 598½ +2¾ Mar 611¼ 613¾ 610¼ 613¾ +2½ May 622¾ +2½ Jul 621 +3½ Sep 630¼ +3½ Dec 641 +3½ Mar 650¾ +3½ May 640¾ +3½ Jul 606 +3½ Est. sales 76,256. Mon.’s sales 69,316 Mon.’s open int 461,579 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 452¼ 459 452 458½ +6¼ May 459½ 466½ 459¼ 465¾ +5¾ Jul 462½ 469¼ 462½ 468¾ +5½ Sep 437¾ 443 437½ 442½ +4½ Dec 439 444¼ 438½ 443¾ +4¾ Mar 450 455½ 450 455¼ +4¾ May 460¼ 461¾ 460 461½ +4¾ Jul 462 464½ 461¼ 464 +4½ Sep 449½ 450¼ 449½ 450¼ +4¼ Dec 446 450½ 446 450¼ +3¾ Mar 460½ +4½ May 464¼ +4½ Jul 466½ +4 Sep 455¼ +4 Dec 454½ +4 Jul 471½ +4 Dec 455½ +4 Est. sales 380,620. Mon.’s sales 342,309 Mon.’s open int 1,637,129, up 9,775 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 326¼ 334¾ 326¼ 330½ +6½ May 339¼ 344¼ 339¼ 341½ +6¾ Jul 348¼ +6¾ Sep 344 +6¾ Dec 349 +6¾ Mar 352½ +6¾ May 358½ +6¾ Jul 334¾ +6¾ Sep 350½ +6¾ Dec 353 +6¾ Est. sales 678. Mon.’s sales 668 Mon.’s open int 4,116, up 132 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 980½ 999½ 980 998¼ +16¼ Mar 991 1012 990¾ 1010½ +18¾ May 1002¾ 1023¼ 1002½ 1022¼ +19¼ Jul 1015¼ 1035½ 1014¾ 1034¾ +19 Aug 1014½ 1033¼ 1014½ 1032¾ +17¾ Sep 1004 1021½ 1003¾ 1021¼ +17 Nov 1008 1025¾ 1006½ 1025¼ +17 Jan 1013¾ 1034 1013¾ 1033¾ +16¼ Mar 1017 1034½ 1017 1034¼ +16 May 1026 1039¼ 1026 1039¼ +15¼ Jul 1030½ 1047¼ 1030½ 1047¼ +15½ Aug 1044 +15½ Sep 1031 +14¾ Nov 1021 1032½ 1021 1032½ +14¾ Jan 1042¼ +14¾ Mar 1043½ +14¾ May 1049½ +14¾ Jul 1063¼ +14½ Aug 1062 +14½ Sep 1049½ +14½ Nov 1053½ +14¾ Jul 1074¼ +14¾ Nov 1052 +14¾ Est. sales 263,345. Mon.’s sales 250,674 Mon.’s open int 810,927 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 39.69 39.88 39.40 39.78 +.06 Mar 40.30 40.52 39.92 40.36 +.06 May 40.59 40.81 40.23 40.69 +.09 Jul 40.78 41.03 40.48 40.94 +.11 Aug 40.72 40.95 40.44 40.91 +.14 Sep 40.67 40.89 40.38 40.85 +.13 Oct 40.53 40.74 40.25 40.71 +.14 Dec 40.59 40.84 40.34 40.81 +.14 Jan 40.69 40.94 40.57 40.91 +.13 Mar 41.01 41.09 41.01 41.09 +.14 May 41.32 +.13 Jul 41.57 +.13 Aug 41.48 +.13 Sep 41.32 +.13 Oct 41.05 +.13 Dec 41.09 +.13 Jan 41.17 +.13 Mar 41.27 +.13 May 41.39 +.13 Jul 40.98 +.13 Aug 40.82 +.13 Sep 40.74 +.13 Oct 40.97 +.13 Dec 40.71 +.13 Jul 40.60 +.13 Oct 40.59 +.13 Dec 40.33 +.13 Est. sales 134,925. Mon.’s sales 127,240 Mon.’s open int 541,389 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 303.90 308.40 303.70 307.60 +5.00 Mar 312.00 318.30 312.00 316.90 +5.10 May 317.70 323.60 317.40 322.70 +5.40 Jul 322.50 328.40 322.30 327.60 +5.30 Aug 323.20 328.50 322.80 327.80 +5.00 Sep 322.60 327.70 322.30 327.20 +4.70 Oct 321.70 326.60 321.20 326.10 +4.60 Dec 323.80 329.00 323.50 328.60 +5.00 Jan 325.00 329.50 325.00 329.20 +5.00 Mar 328.00 330.10 325.80 329.80 +5.20 May 329.50 331.20 329.50 331.20 +5.20 Jul 330.60 333.60 330.60 333.60 +5.20 Aug 331.00 333.20 331.00 333.20 +5.40 Sep 331.60 +5.30 Oct 329.10 +5.30 Dec 331.10 +5.20 Jan 332.30 +5.20 Mar 333.00 +5.20 May 334.50 +5.20 Jul 339.10 +5.20 Aug 338.60 +5.20 Sep 337.10 +5.20 Oct 339.10 +5.20 Dec 342.60 +5.20 Jul 350.60 +5.20 Oct 350.60 +5.20 Dec 354.10 +5.20 Est. sales 154,317. Mon.’s sales 148,695 Mon.’s open int 553,754

