CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 547¼ 554¾ 544½ 548¼ +1¾ May 557½ 565¼ 555¼ 559 +2¼ Jul 564¼ 572½ 562½ 566¼ +2½ Sep 577¾ 585¼ 574¾ 578¼ +1¾ Dec 594 602 592 595¾ +1¾ Mar 611¼ 616¼ 607½ 611¼ +2 May 619½ 625 619½ 620¼ +1¾ Jul 613 617½ 613 617½ +2¼ Sep 626¾ +2 Dec 637½ +2 Mar 647¼ +2 May 637¼ +2 Jul 602½ +2 Est. sales 68,077. Fri.’s sales 64,218 Fri.’s open int 463,511, up 121 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 453¾ 458½ 449¾ 452¼ —1¾ May 460¾ 466 457¼ 460 —1½ Jul 463¾ 469 460½ 463¼ —1¼ Sep 438 442¾ 436¼ 438 —1¼ Dec 440½ 444¼ 437¾ 439 —1¾ Mar 452 455¼ 449½ 450½ —2 May 458½ 460¾ 456½ 456¾ —2 Jul 461¾ 464½ 459½ 459½ —2 Sep 451 451 446 446 —3¼ Dec 449¾ 451 445½ 446½ —3 Mar 460 460 456 456 —3½ May 459¾ —3½ Jul 466 466 462½ 462½ —3¼ Sep 451¼ —3¼ Dec 454 455 450½ 450½ —3¼ Jul 467½ —3¼ Dec 451½ —2 Est. sales 301,588. Fri.’s sales 277,897 Fri.’s open int 1,627,354 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 320½ 332 319½ 324 +6 May 330½ 341¼ 330½ 334¾ +5½ Jul 341¾ 345¼ 339½ 341½ +5¾ Sep 337¼ +5¾ Dec 342¼ +5¾ Mar 345¾ +5¾ May 351¾ +5¾ Jul 328 +5¾ Sep 343¾ +5¾ Dec 346¼ +5¾ Est. sales 648. Fri.’s sales 648 Fri.’s open int 3,984, up 170 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 983½ 994¾ 974¾ 982 +2 Mar 994¼ 1004½ 986¾ 991¾ +2 May 1004¼ 1014½ 998¾ 1003 +2½ Jul 1015¾ 1026 1011 1015¾ +3¾ Aug 1015¼ 1024 1010 1015 +4¼ Sep 1004 1012 998¾ 1004¼ +4 Nov 1007 1017¼ 1002¾ 1008¼ +3¾ Jan 1017¾ 1026¼ 1012 1017½ +3¾ Mar 1015¾ 1026½ 1012½ 1018¼ +3½ May 1025 1025 1018¾ 1024 +3¾ Jul 1032¾ 1033 1026½ 1031¾ +3½ Aug 1028½ +3¼ Sep 1016¼ +3 Nov 1016 1026 1013 1017¾ +3½ Jan 1027½ +3½ Mar 1028¾ +3½ May 1034¾ +3½ Jul 1048¾ +3¼ Aug 1047½ +3¼ Sep 1035 +3¼ Nov 1038¾ +3¾ Jul 1059½ +3¾ Nov 1037¼ +3¾ Est. sales 214,403. Fri.’s sales 196,916 Fri.’s open int 834,442 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 39.60 40.00 39.30 39.72 +.20 Mar 40.04 40.51 39.83 40.30 +.30 May 40.36 40.76 40.13 40.60 +.30 Jul 40.62 40.96 40.36 40.83 +.29 Aug 40.61 40.90 40.37 40.77 +.28 Sep 40.55 40.78 40.30 40.72 +.29 Oct 40.47 40.67 40.17 40.57 +.28 Dec 40.51 40.74 40.24 40.67 +.28 Jan 40.71 40.78 40.40 40.78 +.27 Mar 40.94 40.95 40.66 40.95 +.25 May 41.19 +.25 Jul 41.44 +.25 Aug 41.35 +.24 Sep 41.19 +.24 Oct 40.92 +.23 Dec 40.96 +.11 Jan 41.04 +.11 Mar 41.14 +.11 May 41.26 +.11 Jul 40.85 +.11 Aug 40.69 +.11 Sep 40.61 +.11 Oct 40.84 +.11 Dec 40.58 +.11 Jul 40.47 +.11 Oct 40.46 +.11 Dec 40.20 +.11 Est. sales 144,052. Fri.’s sales 136,699 Fri.’s open int 545,625 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 302.40 308.30 301.00 302.60 +1.70 Mar 312.00 317.70 310.00 311.80 +1.30 May 317.40 322.80 315.30 317.30 +1.10 Jul 322.50 327.30 320.20 322.30 +1.00 Aug 322.40 327.50 320.80 322.80 +1.10 Sep 322.00 326.90 320.20 322.50 +1.20 Oct 320.30 325.40 319.20 321.50 +1.30 Dec 322.60 327.60 321.40 323.60 +1.30 Jan 322.80 328.00 322.70 324.20 +1.30 Mar 328.20 328.20 324.10 324.60 +1.10 May 326.00 +1.00 Jul 328.40 +1.00 Aug 327.80 +.90 Sep 326.30 +.90 Oct 323.80 +.90 Dec 325.90 +.90 Jan 327.10 +.90 Mar 327.80 +.90 May 329.30 +.90 Jul 333.90 +.90 Aug 333.40 +.90 Sep 331.90 +.90 Oct 333.90 +.90 Dec 337.40 +.90 Jul 345.40 +.90 Oct 345.40 +.90 Dec 348.90 +.90 Est. sales 229,255. Fri.’s sales 209,160 Fri.’s open int 558,833

