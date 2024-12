CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 542 547¾ 537¼ 546½ +5½ May 553 558 548½ 556¾ +4¾ Jul 564¼ 565 556 563¾ +4¼ Sep 575¾ 578½ 568¾ 576½ +4 Dec 591¼ 595¼ 586¾ 594 +3¾ Mar 604¾ 609½ 602¼ 609¼ +4 May 612 618½ 612 618½ +4¼ Jul 608¼ 615¼ 608 615¼ +3¾ Sep 624¾ +5 Dec 635½ +4¼ Mar 645¼ +4¼ May 635¼ +4¼ Jul 600½ +4¼ Est. sales 48,526. Thu.’s sales 46,417 Thu.’s open int 463,390, up 3,529 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 453¼ 455 452¼ 454 +¼ May 460 462¼ 459¼ 461½ +1 Jul 463 465¼ 462½ 464½ +¾ Sep 440 440½ 437½ 439¼ —1¼ Dec 441¾ 442¼ 440¼ 440¾ —1 Mar 453 453½ 451½ 452½ —1 May 459½ 460 458½ 458¾ —1¼ Jul 462½ 463 461¼ 461½ —1¼ Sep 449 449½ 449 449¼ — ¼ Dec 450 450 449 449½ — ¼ Mar 459½ May 463¼ Jul 465¾ Sep 454½ Dec 453 453¾ 453 453¾ — ½ Jul 470¾ — ½ Dec 453½ — ½ Est. sales 290,284. Thu.’s sales 271,764 Thu.’s open int 1,631,495, up 7,444 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 330¼ 330¼ 317½ 318 —12½ May 337¼ 337¾ 329¼ 329¼ —9½ Jul 342 342 335¾ 335¾ —9¼ Sep 331½ —9¼ Dec 336½ —9¼ Mar 340 —6½ May 346 —6½ Jul 322¼ —6½ Sep 338 —6½ Dec 340½ —6½ Est. sales 534. Thu.’s sales 534 Thu.’s open int 3,814, up 105 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 986½ 989¼ 979¼ 980 —8 Mar 995¾ 998¼ 988½ 989¾ —7½ May 1005¾ 1008½ 999 1000½ —7 Jul 1016 1019½ 1010¼ 1012 —6½ Aug 1015 1018 1009 1010¾ —6 Sep 1004¼ 1006¼ 998¼ 1000¼ —5¼ Nov 1008 1010½ 1002¼ 1004½ —5 Jan 1017¾ 1019¾ 1011¾ 1013¾ —5¼ Mar 1017¼ 1020 1012½ 1014¾ —4¾ May 1024½ 1025 1018 1020¼ —4¾ Jul 1031¾ 1031¾ 1027 1028¼ —4¾ Aug 1025¼ —4½ Sep 1013¼ —4¾ Nov 1017¼ 1017¼ 1013¼ 1014¼ —4½ Jan 1024 —4½ Mar 1025¼ —4½ May 1031¼ —4½ Jul 1045½ —4¼ Aug 1044¼ —4¼ Sep 1031¾ —4¼ Nov 1035 —3¾ Jul 1055¾ —3¾ Nov 1033½ —3¾ Est. sales 289,898. Thu.’s sales 275,060 Thu.’s open int 848,012 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 39.45 40.22 39.33 39.52 +.05 Mar 39.88 40.66 39.75 40.00 +.12 May 40.13 40.93 40.05 40.30 +.10 Jul 40.40 41.14 40.27 40.54 +.09 Aug 40.33 41.05 40.25 40.49 +.08 Sep 40.38 40.97 40.22 40.43 +.07 Oct 40.26 40.85 40.12 40.29 +.05 Dec 40.27 40.95 40.20 40.39 +.04 Jan 40.73 40.83 40.38 40.51 +.02 Mar 40.65 41.21 40.53 40.70 May 40.88 40.94 40.88 40.94 Jul 41.19 —.03 Aug 41.11 —.03 Sep 40.95 —.03 Oct 40.69 —.03 Dec 40.85 Jan 40.93 Mar 41.03 May 41.15 Jul 40.74 Aug 40.58 Sep 40.50 Oct 40.73 Dec 40.47 Jul 40.36 Oct 40.35 Dec 40.09 Est. sales 125,936. Thu.’s sales 115,847 Thu.’s open int 545,866, up 2,540 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 305.80 306.60 300.60 300.90 —4.80 Mar 315.20 315.60 310.10 310.50 —4.40 May 320.20 320.80 315.60 316.20 —4.00 Jul 324.40 325.30 320.50 321.30 —3.20 Aug 325.00 325.20 321.00 321.70 —2.90 Sep 324.30 324.60 320.40 321.30 —2.70 Oct 323.40 323.40 319.40 320.20 —2.60 Dec 325.20 325.60 320.60 322.30 —2.70 Jan 325.50 325.50 320.50 322.90 —2.80 Mar 324.50 324.70 323.00 323.50 —3.00 May 327.10 327.20 325.00 325.00 —2.90 Jul 327.40 —2.80 Aug 326.90 —2.80 Sep 325.40 —2.80 Oct 322.90 —2.80 Dec 325.00 —2.70 Jan 326.20 —2.70 Mar 326.90 —2.70 May 328.40 —2.70 Jul 333.00 —2.70 Aug 332.50 —2.70 Sep 331.00 —2.70 Oct 333.00 —2.70 Dec 336.50 —2.70 Jul 344.50 —2.70 Oct 344.50 —2.70 Dec 348.00 —2.70 Est. sales 246,239. Thu.’s sales 229,095 Thu.’s open int 589,037

