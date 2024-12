CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 545 554¼ 540 541¼ —3¾ May 554½ 563¾ 550½ 551¾ —2¾ Jul 560¾ 570½ 557¾ 559 —2¼ Sep 574¼ 582½ 570½ 571½ —2 Dec 591¼ 599¼ 587½ 588½ —1¾ Mar 603½ 612¼ 601¾ 603 —1 May 610 618 610 610½ Jul 610¾ 610¾ 606½ 606½ +2 Sep 614½ +3 Dec 625¼ +¾ Mar 635 +¾ May 625 +¾ Jul 590¼ +¾ Est. sales 115,032. Tue.’s sales 111,417 Tue.’s open int 444,238, up 8,830 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 443¾ 446½ 437 437¼ —6¼ May 450 452½ 443¼ 443¾ —6¼ Jul 453¼ 455½ 446¾ 447¼ —6 Sep 434¾ 436¼ 428½ 429¼ —5½ Dec 438 439¾ 432¼ 433 —5½ Mar 449¾ 450½ 443¾ 444½ —5½ May 456½ 456½ 450 450½ —5½ Jul 460 460 452¾ 453¼ —6 Sep 443¾ 443¾ 442¼ 442¼ —5 Dec 447¼ 449¼ 442¼ 442¾ —5¼ Mar 452¼ —5¼ May 458¼ —5¼ Jul 459¾ —5¼ Sep 448½ —5¼ Dec 450 450 447½ 449 —3½ Jul 466 —3½ Dec 452¾ —3½ Est. sales 314,911. Tue.’s sales 286,810 Tue.’s open int 1,616,832, up 1,776 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 361 366¼ 356 359½ —4½ May 368¾ 368¾ 362½ 366 —3½ Jul 373¼ 373¼ 372 372 —3¼ Sep 367¾ —3¼ Dec 350¼ 356¾ 348½ 356¾ —16¾ Mar 355¾ —16¾ May 361¾ —16¾ Jul 338 —16¾ Sep 353¾ —16¾ Dec 356¼ —16¾ Est. sales 182. Tue.’s sales 182 Tue.’s open int 3,609 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 976¾ 977½ 950¼ 951¾ —25 Mar 978¾ 979½ 952 953¼ —25½ May 987¼ 987¾ 960½ 961½ —25¾ Jul 997½ 998 970¼ 971½ —26 Aug 995¼ 995¼ 968 969 —26 Sep 983 983¼ 959 959¾ —24½ Nov 988½ 989 964¾ 965¾ —23 Jan 999¼ 999¼ 976¾ 976¾ —22½ Mar 999¼ 999¼ 980¼ 981¼ —21¾ May 1001 1001 988¾ 988¾ —21 Jul 1009½ 1009½ 997¾ 998¼ —19¾ Aug 995 —19¾ Sep 985 —17½ Nov 1001 1001 986 986¼ —18 Jan 996 —18 Mar 997¼ —18 May 1003¼ —18 Jul 1023 1023 1017 1017 —18 Aug 1015¾ —18 Sep 1003¼ —18 Nov 1025 1025 1009 1009 —17½ Jul 1029¾ —17½ Nov 1007½ —17½ Est. sales 410,287. Tue.’s sales 380,793 Tue.’s open int 916,280, up 1,959 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 40.62 40.64 39.36 39.55 —1.07 Mar 40.95 40.97 39.75 39.93 —1.02 May 41.27 41.29 40.09 40.26 —1.01 Jul 41.50 41.50 40.34 40.52 —.98 Aug 41.40 41.43 40.27 40.43 —.97 Sep 41.32 41.32 40.20 40.34 —.96 Oct 40.90 40.90 40.07 40.20 —.96 Dec 41.18 41.18 40.18 40.31 —.96 Jan 41.30 41.30 40.39 40.45 —.93 Mar 41.27 41.27 40.55 40.69 —.84 May 41.50 41.50 40.85 40.92 —.81 Jul 41.72 41.72 41.13 41.13 —.78 Aug 41.70 41.70 41.01 41.01 —.79 Sep 41.67 41.67 40.87 40.87 —.79 Oct 40.64 —.81 Dec 40.68 —.83 Jan 40.76 —.83 Mar 40.86 —.83 May 40.98 —.83 Jul 40.57 —.83 Aug 40.41 —.83 Sep 40.33 —.83 Oct 40.56 —.83 Dec 40.30 —.83 Jul 40.19 —.83 Oct 40.18 —.83 Dec 39.92 —.83 Est. sales 234,276. Tue.’s sales 221,332 Tue.’s open int 567,128, up 2,119 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 287.20 287.50 279.30 279.50 —7.70 Mar 294.00 294.00 285.90 286.10 —7.50 May 298.90 299.00 291.50 291.80 —7.00 Jul 303.50 303.80 296.80 297.20 —6.50 Aug 304.20 304.30 298.20 298.40 —6.00 Sep 304.40 304.50 298.90 299.20 —5.40 Oct 303.70 303.70 299.20 299.50 —4.80 Dec 308.00 308.00 302.20 302.70 —4.40 Jan 308.10 308.10 303.70 303.90 —4.40 Mar 305.70 305.90 304.80 304.90 —4.10 May 306.60 —4.00 Jul 309.10 —4.00 Aug 308.70 —3.90 Sep 307.30 —3.90 Oct 307.00 307.00 304.90 304.90 —4.00 Dec 307.00 —3.90 Jan 308.20 —3.90 Mar 308.90 —3.90 May 310.40 —3.90 Jul 315.00 —3.90 Aug 314.50 —3.90 Sep 313.00 —3.90 Oct 315.00 —3.90 Dec 318.50 —3.90 Jul 326.50 —3.90 Oct 326.50 —3.90 Dec 330.00 —3.90 Est. sales 145,238. Tue.’s sales 134,964 Tue.’s open int 638,236, up 1,432

