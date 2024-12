CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 552¼ 559¼ 548½ 550 —2¼ May 562½ 569¼ 559½ 561 —1¼ Jul 568¾ 575½ 566 567½ —1¼ Sep 581¼ 587½ 578½ 579¾ —1 Dec 596½ 603 595½ 596¾ +¼ Mar 609¼ 615¼ 608¾ 610½ +1½ May 616½ 618½ 616 616¾ +3½ Jul 609 610½ 609 610½ +4¼ Sep 617½ +5 Dec 630½ +5 Mar 640¼ +5 May 625¼ +5 Jul 590½ +5¼ Est. sales 75,359. Fri.’s sales 69,089 Fri.’s open int 430,853, up 3,493 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 441¼ 445¾ 441¼ 445 +3 May 448 452¼ 448 451¾ +2½ Jul 452¼ 455¼ 452¼ 455 +2 Sep 434½ 437¼ 434¼ 436½ +1¾ Dec 439 441¾ 438½ 440¼ +1¼ Mar 450 452½ 449½ 451½ +1¼ May 457 459 456¾ 457½ +1¼ Jul 459¾ 462 459¾ 461 +1½ Sep 449 449 448¾ 449 +¾ Dec 450½ 450½ 449 449½ +¾ Mar 460¾ +¾ May 466¾ +¾ Jul 466¼ +½ Sep 455 +½ Dec 453½ 453¾ 453½ 453¾ +1¼ Jul 470¾ +1¼ Dec 457½ +1¼ Est. sales 333,511. Fri.’s sales 316,295 Fri.’s open int 1,610,572 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 368½ 369 364¾ 368 — ¾ May 374 374¼ 371½ 373½ — ½ Jul 378 379½ 378 379¼ — ¾ Sep 375 — ¾ Dec 377½ — ¾ Mar 376½ — ¾ May 382½ — ¾ Jul 358¾ — ¾ Sep 374½ — ¾ Dec 377 — ¾ Est. sales 446. Fri.’s sales 446 Fri.’s open int 3,584 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 987½ 993½ 981 982 —6¼ Mar 993¾ 999½ 985 986 —9 May 1004½ 1009½ 995¼ 996 —9½ Jul 1015½ 1020 1006¼ 1007¼ —8¾ Aug 1013½ 1017¼ 1004¾ 1005¼ —8½ Sep 1001½ 1005¼ 994 994¼ —8 Nov 1005 1009 998 998¾ —7½ Jan 1013¾ 1017½ 1008 1008½ —7¼ Mar 1016¾ 1019¾ 1010 1010½ —7 May 1023¼ 1023¼ 1015½ 1016¼ —7 Jul 1029 1029 1023½ 1023¾ —6¾ Aug 1020 —6¾ Sep 1009 —5½ Nov 1014 1015½ 1009 1009¼ —5½ Jan 1019 —5½ Mar 1020¼ —5½ May 1026¼ —5½ Jul 1039 1039 1039 1039 —2¼ Aug 1037¾ Sep 1025¼ Nov 1029 1030 1029 1029¼ —1¼ Jul 1051 —1¼ Nov 1037 +1¼ Est. sales 222,758. Fri.’s sales 209,187 Fri.’s open int 917,909, up 8,791 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 42.61 42.68 41.53 41.72 —.89 Mar 42.99 43.08 41.94 42.07 —.92 May 43.28 43.37 42.25 42.37 —.90 Jul 43.47 43.57 42.48 42.56 —.91 Aug 43.35 43.43 42.38 42.44 —.91 Sep 43.24 43.31 42.27 42.34 —.89 Oct 43.10 43.19 42.14 42.21 —.88 Dec 43.20 43.30 42.24 42.35 —.84 Jan 42.60 42.72 42.40 42.44 —.83 Mar 42.96 42.96 42.52 42.56 —.81 May 43.06 43.06 42.69 42.72 —.77 Jul 43.21 43.21 42.88 42.88 —.75 Aug 42.95 42.95 42.76 42.76 —.71 Sep 42.93 42.93 42.54 42.54 —.85 Oct 42.41 —.85 Dec 42.19 —.85 Jan 42.27 —.85 Mar 42.37 —.85 May 42.49 —.85 Jul 42.08 —.85 Aug 41.92 —.85 Sep 41.84 —.85 Oct 42.07 —.85 Dec 41.81 —.85 Jul 41.70 —.85 Oct 41.69 —.85 Dec 41.43 —.85 Est. sales 131,255. Fri.’s sales 122,843 Fri.’s open int 569,385, up 2,128 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 286.20 291.20 286.10 286.90 +.70 Mar 292.90 297.50 292.90 293.40 +.30 May 298.40 302.50 298.30 298.60 +.20 Jul 303.20 307.20 303.00 303.70 +.50 Aug 304.40 307.90 303.90 304.40 +.40 Sep 304.10 308.10 304.10 304.60 +.30 Oct 303.90 307.90 303.90 304.40 +.50 Dec 307.50 311.00 306.80 307.40 +.50 Jan 311.60 312.10 308.10 308.60 +.50 Mar 309.50 312.50 309.20 309.20 +.40 May 310.80 310.80 310.70 310.70 +.40 Jul 313.10 +.50 Aug 312.50 +.40 Sep 311.00 +.40 Oct 308.40 +.30 Dec 310.60 +.40 Jan 311.80 +.40 Mar 312.50 +.40 May 314.00 +.40 Jul 318.60 +.40 Aug 318.10 +.40 Sep 316.60 +.40 Oct 318.60 +.40 Dec 322.10 +.40 Jul 330.10 +.40 Oct 330.10 +.40 Dec 333.60 +.40 Est. sales 168,121. Fri.’s sales 157,080 Fri.’s open int 635,600, up 6,654

