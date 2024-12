CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 545 545 542 542 +¾ Mar 558½ 563½ 553¾ 561¾ +3 May 568 572½ 562¾ 570½ +3¼ Jul 573¾ 579 569¼ 577 +3¾ Sep 585½ 590½ 581½ 589¾ +4¼ Dec 601½ 606¾ 598 605¾ +4½ Mar 613 618¾ 613 618 +4½ May 619¼ 622½ 619¼ 622½ +5¼ Jul 611¼ 614¾ 611¼ 614¾ +4½ Sep 620¾ +4¼ Dec 633¾ +4¼ Mar 643½ +4¼ May 628½ +4¼ Jul 593½ +4¼ Est. sales 75,812. Mon.’s sales 67,250 Mon.’s open int 421,608 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 433½ 440¾ 433¼ 440½ +6½ Mar 441 450 440¾ 449 +7¼ May 446¾ 456¼ 446¾ 455¼ +7½ Jul 449¾ 458 449½ 457¼ +6¾ Sep 435 438½ 434¼ 438 +2½ Dec 438½ 442¼ 438¼ 441¾ +2½ Mar 450 452¾ 449¼ 452¼ +1¾ May 455¾ 458½ 455½ 458¼ +1¾ Jul 458½ 461½ 458¼ 461¼ +1¾ Sep 447½ 448¾ 447¼ 448¼ +¼ Dec 448¾ 449½ 447½ 448½ — ¼ Jul 464¾ — ¼ Dec 451¼ Est. sales 388,982. Mon.’s sales 353,541 Mon.’s open int 1,556,613, up 7,428 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 331¼ — ¾ Mar 358¼ 361¼ 350 353½ —1 May 357 364¾ 357 359½ —1½ Jul 365¾ —1¼ Sep 361½ —1¼ Dec 364 —1¼ Mar 363 —1¼ May 369 —1¼ Jul 345¼ —1¼ Sep 361 —1¼ Est. sales 567. Mon.’s sales 567 Mon.’s open int 3,551, up 33 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 990 1000 988½ 994¾ +4¾ Mar 995½ 1005¼ 994¼ 1000¼ +4¾ May 1005 1013¾ 1003½ 1009¼ +4¼ Jul 1016¾ 1025 1015¾ 1020½ +3¾ Aug 1013½ 1022¼ 1013½ 1018½ +4 Sep 1002½ 1010¼ 1001½ 1007½ +4¾ Nov 1004¼ 1012¼ 1003¾ 1009¾ +5 Jan 1013¾ 1021¼ 1013¾ 1019 +4¾ Mar 1015¼ 1022½ 1015 1020¼ +4¼ May 1023¼ 1025¾ 1022¾ 1025¾ +4¼ Jul 1032 1035 1029¾ 1033 +4¼ Aug 1029¼ +4 Sep 1017¾ +5¼ Nov 1013½ 1018½ 1013½ 1017 +3¾ Jan 1026¾ +3¾ Mar 1028 +3¾ May 1034 +3¾ Jul 1043¾ +3 Aug 1040¼ +3 Sep 1027¾ +3 Nov 1033¼ +3¼ Jul 1055 +3¼ Nov 1038½ +3¼ Est. sales 324,475. Mon.’s sales 292,316 Mon.’s open int 925,234 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 42.07 42.62 42.06 42.56 —.07 Jan 42.80 42.88 41.96 42.72 —.08 Mar 43.04 43.10 42.19 42.93 —.11 May 43.40 43.40 42.49 43.21 —.12 Jul 43.57 43.61 42.73 43.44 —.12 Aug 43.52 43.52 42.64 43.34 —.11 Sep 43.38 43.38 42.52 43.23 —.08 Oct 43.08 43.14 42.38 43.09 —.05 Dec 43.17 43.28 42.46 43.18 —.05 Jan 43.13 43.27 43.05 43.25 —.05 Mar 42.94 43.35 42.94 43.34 —.06 May 43.06 43.46 43.02 43.46 —.06 Jul 43.21 43.60 43.15 43.60 —.07 Aug 43.44 —.07 Sep 43.36 —.07 Oct 43.23 —.07 Dec 43.01 —.07 Jul 42.90 —.07 Oct 42.89 —.07 Dec 42.63 —.07 Est. sales 167,571. Mon.’s sales 147,555 Mon.’s open int 566,702 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 287.40 289.00 287.40 288.80 +2.70 Jan 289.10 293.90 288.60 292.00 +2.40 Mar 295.60 299.80 294.90 298.30 +2.60 May 300.10 304.20 299.60 302.90 +2.60 Jul 304.60 308.60 304.40 307.30 +2.50 Aug 305.70 309.30 305.60 308.10 +2.50 Sep 306.10 309.50 305.70 308.40 +2.40 Oct 306.00 309.00 306.00 308.10 +2.30 Dec 308.70 311.80 308.70 310.80 +2.20 Jan 310.00 312.70 310.00 311.80 +2.10 Mar 313.10 313.10 311.00 312.50 +2.00 May 313.90 314.50 312.40 313.90 +1.90 Jul 315.00 317.20 315.00 316.20 +1.70 Aug 316.40 316.60 315.70 315.70 +1.80 Sep 316.40 316.80 314.20 314.20 +1.80 Oct 311.60 +1.80 Dec 313.70 +1.60 Jul 321.70 +1.60 Oct 321.70 +1.60 Dec 325.20 +1.60 Est. sales 184,602. Mon.’s sales 161,537 Mon.’s open int 610,319

