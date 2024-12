CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 544¾ 546 544¾ 546 — ¾ Mar 558 560½ 553¼ 559 +¾ May 566¼ 568¾ 561¾ 567 +¼ Jul 572 574¼ 567½ 573 +½ Sep 584½ 586¼ 579¾ 585 +½ Dec 599¼ 602 595¼ 600½ +¼ Mar 612¾ 613¼ 608¾ 613 May 614½ 615½ 613¼ 615½ —1½ Jul 607¾ 607¾ 605¼ 605¼ —3¼ Est. sales 80,616. Thu.’s sales 75,022 Thu.’s open int 421,759 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 426½ 430¼ 425¼ 430 +3½ Mar 435 440¼ 434½ 440 +5 May 440½ 445½ 440 445½ +5 Jul 443 448 442¼ 447¾ +4¾ Sep 431 433¾ 430¼ 433¼ +2¾ Dec 434¼ 437¼ 433½ 436¾ +2¾ Mar 444¾ 448 444¾ 447½ +2½ May 451½ 454 451¼ 453½ +2¼ Jul 455¾ 456¾ 454¼ 456¾ +2¼ Dec 445¼ 447½ 445¼ 447 +1¾ Dec 448 449 448 449 +2 Est. sales 284,112. Thu.’s sales 265,110 Thu.’s open int 1,529,212 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 364½ 364¾ 356¼ 359¼ —4¾ May 370 370 366 366 —4½ Jul 371 371 371 371 —6 Est. sales 610. Thu.’s sales 610 Thu.’s open int 3,501, up 102 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 993 997½ 987¾ 995½ +1¾ Mar 999 1002¾ 993¼ 1000¾ +1¾ May 1009¾ 1013 1004¼ 1010¼ +¼ Jul 1021¾ 1024¾ 1016¾ 1021½ — ¾ Aug 1018¼ 1021¾ 1014¼ 1018½ —1¼ Sep 1004¾ 1007½ 1001 1004¾ —1½ Nov 1006 1009 1001½ 1005¾ —1¼ Jan 1014¼ 1017¼ 1010¾ 1015 —1¼ Mar 1015¾ 1018½ 1012¼ 1016½ —1½ May 1023 1023 1017¾ 1022½ — ¾ Jul 1026 1030½ 1025¾ 1030½ Nov 1014 1014 1010½ 1013¾ —2 Nov 1029 1029 1029 1029 —2½ Est. sales 240,613. Thu.’s sales 223,319 Thu.’s open int 935,148, up 6,395 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 42.75 42.93 42.75 42.91 +.79 Jan 42.31 43.50 42.08 43.09 +.78 Mar 42.59 43.74 42.36 43.35 +.77 May 42.87 43.98 42.66 43.61 +.73 Jul 43.11 44.15 42.93 43.80 +.70 Aug 42.98 43.98 42.79 43.63 +.67 Sep 42.80 43.77 42.61 43.45 +.67 Oct 42.54 43.55 42.40 43.41 +.84 Dec 42.59 43.59 42.39 43.25 +.65 Jan 42.58 43.47 42.58 43.47 +.81 Est. sales 151,048. Thu.’s sales 136,824 Thu.’s open int 570,424, up 576 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 286.00 286.10 282.60 283.80 —3.60 Jan 291.00 291.00 285.60 287.90 —3.20 Mar 296.50 296.50 291.50 293.60 —2.90 May 301.20 301.20 296.40 298.30 —2.90 Jul 306.60 306.60 301.20 303.00 —3.00 Aug 306.70 306.70 302.00 303.70 —3.20 Sep 307.30 307.30 302.30 304.00 —3.30 Oct 305.70 306.00 301.80 303.20 —3.80 Dec 309.00 309.10 304.40 305.80 —3.90 Jan 308.30 309.50 305.50 306.80 —4.00 Mar 309.00 309.00 306.30 307.00 —4.50 May 311.00 311.00 308.10 308.10 —5.00 Jul 311.10 311.40 311.10 311.40 —4.10 Aug 310.80 310.80 310.80 310.80 —4.10 Sep 313.00 313.20 313.00 313.20 Dec 310.00 310.00 310.00 310.00 —2.50 Est. sales 122,343. Thu.’s sales 112,944 Thu.’s open int 613,561, up 1,970

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.