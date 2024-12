CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 539 544¾ 536¾ 536¾ — ¾ Mar 547¾ 556½ 545¾ 547½ +¼ May 555¾ 564¾ 554¾ 556½ +¾ Jul 562 570¾ 560½ 562 +¼ Sep 574¾ 583½ 573 574¼ — ¼ Dec 591¼ 599½ 589½ 590¾ Mar 608 609 602¾ 604 +¼ May 612 613¾ 608½ 609 +¾ Jul 599½ +¼ Sep 600 +¾ Dec 618¾ +¼ Mar 628½ +¼ May 613½ +¼ Jul 576 +¼ Est. sales 88,498. Mon.’s sales 82,024 Mon.’s open int 422,085, up 7,329 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 425 428 422¾ 423¼ —1¼ Mar 433 436 431 432¼ — ¼ May 439½ 442 436½ 438 —1 Jul 443 444½ 439¼ 440¾ —1¼ Sep 428¼ 430 425¾ 427 —1¼ Dec 431¼ 433 429 430¾ —1 Mar 443¾ 444 441 442¼ — ½ May 449 450½ 447½ 448¾ — ¼ Jul 452½ 452½ 451¼ 452 — ¾ Sep 441 — ¾ Dec 443¼ 443½ 441¼ 441¾ —1¼ Jul 456¾ —1¼ Dec 442 —1 Est. sales 290,844. Mon.’s sales 267,501 Mon.’s open int 1,522,687, up 3,819 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 351 356¾ 351 356¾ +8¼ Mar 369¾ 383 369¾ 380¾ +11½ May 376½ 386 376½ 384¾ +11¾ Jul 378½ 387¼ 378½ 387¼ +12¾ Sep 383 +12¾ Dec 385½ +12¾ Mar 384½ +12¾ May 390½ +12¾ Jul 354 366¾ 354 366¾ +12¾ Sep 382½ +12¾ Est. sales 333. Mon.’s sales 333 Mon.’s open int 3,375 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 985 999 983½ 991¾ +6½ Mar 990¼ 1003¾ 989¾ 997¼ +6¼ May 1002¾ 1014½ 1002¾ 1008¾ +5 Jul 1016 1026½ 1015½ 1020¾ +4¼ Aug 1015 1024 1014 1018 +3¼ Sep 1003 1011¾ 1001¼ 1004¾ +1½ Nov 1004¼ 1013½ 1002¾ 1006¼ +¾ Jan 1015 1023½ 1013¼ 1016¼ +¾ Mar 1018¼ 1025¼ 1015 1018 +½ May 1022¼ 1024¼ 1022¼ 1023¾ +½ Jul 1036 1036½ 1031½ 1031½ +¾ Aug 1027¾ +½ Sep 1016 +¾ Nov 1017¾ 1019½ 1014 1017 +1 Jan 1026¾ +1 Mar 1028 +1 May 1034 +1 Jul 1038¾ +1 Aug 1035¼ +1 Sep 1022¾ +1 Nov 1026¾ — ¾ Jul 1048½ — ¾ Nov 1032 — ¾ Est. sales 255,318. Mon.’s sales 232,055 Mon.’s open int 911,606, up 2,919 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 41.02 42.28 41.02 41.95 +.68 Jan 41.41 42.50 41.04 42.14 +.72 Mar 41.71 42.77 41.34 42.37 +.66 May 42.06 43.05 41.69 42.65 +.60 Jul 42.32 43.26 41.95 42.87 +.55 Aug 42.22 43.10 41.90 42.74 +.52 Sep 42.07 42.92 41.75 42.55 +.48 Oct 41.90 42.71 41.65 42.33 +.43 Dec 41.97 42.77 41.72 42.37 +.40 Jan 41.80 42.73 41.80 42.44 +.39 Mar 42.15 42.83 42.15 42.53 +.38 May 42.30 42.67 42.30 42.67 +.37 Jul 42.45 43.18 42.45 42.82 +.37 Aug 42.67 +.36 Sep 42.59 +.36 Oct 42.46 +.36 Dec 42.24 +.36 Jul 42.13 +.36 Oct 42.12 +.36 Dec 41.86 +.36 Est. sales 198,843. Mon.’s sales 177,458 Mon.’s open int 560,927, up 7,463 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 283.80 287.40 283.80 286.00 +2.60 Jan 287.90 292.70 287.90 290.40 +2.50 Mar 293.90 297.80 293.90 295.80 +2.00 May 299.30 302.60 299.30 301.00 +1.80 Jul 304.60 307.70 304.50 306.40 +1.80 Aug 305.80 308.40 305.80 307.20 +1.70 Sep 306.20 308.50 306.10 307.50 +1.60 Oct 305.50 308.00 305.50 307.10 +1.60 Dec 308.20 310.20 308.20 309.50 +1.50 Jan 309.70 310.90 309.40 310.50 +1.40 Mar 310.80 311.20 310.50 311.10 +1.20 May 312.40 312.40 312.40 312.40 +1.10 Jul 314.40 314.90 314.40 314.90 +1.00 Aug 314.30 +.80 Sep 312.50 +.40 Oct 309.90 +.20 Dec 311.80 +.20 Jul 319.80 +.20 Oct 319.80 +.20 Dec 323.30 +.20 Est. sales 181,489. Mon.’s sales 169,164 Mon.’s open int 594,607, up 5,102

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.