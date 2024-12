CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 536¼ 539½ 531¼ 537½ +5¼ Mar 548 552½ 542¾ 547¼ — ¾ May 558 560¾ 551½ 555¾ —1¼ Jul 564¾ 566¾ 557¾ 561¾ —2 Sep 577¾ 578¾ 570½ 574½ —2 Dec 595¼ 595¼ 587¼ 590¾ —2¼ Mar 603 605 600¾ 603¾ —2½ May 608¼ —2¾ Jul 599¼ — ½ Sep 599¼ — ½ Dec 618 618½ 618 618½ —1 Mar 628¼ —1 May 613¼ —1 Jul 575¾ —1 Est. sales 77,663. Fri.’s sales 119,251 Fri.’s open int 414,756, up 3,606 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 423 425½ 420¾ 424½ +1½ Mar 433 435 429¾ 432½ — ½ May 439½ 441¼ 436½ 439 — ¾ Jul 442¼ 443½ 439¼ 442 — ¼ Sep 428 429½ 426 428¼ +¼ Dec 431¼ 433 429½ 431¾ +¼ Mar 442¾ 444 441¼ 442¾ May 448½ 450¼ 447 449 Jul 453 453¼ 451¼ 452¾ Sep 441¾ Dec 441¾ 444 441 443 +¾ Jul 458 +¾ Dec 443 +1½ Est. sales 212,514. Fri.’s sales 470,439 Fri.’s open int 1,518,868 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 343½ 348½ 343½ 348½ +11 Mar 358¼ 370 358¼ 369¼ +11¼ May 367 374¼ 367 373 +10½ Jul 374½ +12½ Sep 370¼ +12½ Dec 372¾ +12½ Mar 371¾ +12½ May 377¾ +12½ Jul 354 354 354 354 Sep 369¾ Est. sales 304. Fri.’s sales 693 Fri.’s open int 3,431 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 989½ 990½ 977½ 985¼ —4¼ Mar 996¾ 996¾ 984½ 991 —5 May 1008¾ 1009 997¼ 1003¾ —4¾ Jul 1019¾ 1020¾ 1010 1016½ —4 Aug 1019 1019¾ 1008¼ 1014¾ —4¼ Sep 1007 1007½ 997 1003¼ —5 Nov 1009½ 1010¾ 998¾ 1005½ —5¼ Jan 1018¼ 1019½ 1009½ 1015½ —5½ Mar 1019¼ 1019½ 1011 1017½ —5½ May 1020¼ 1023¼ 1019¼ 1023¼ —5 Jul 1026¼ 1030¾ 1024¾ 1030¾ —4½ Aug 1027¼ —4½ Sep 1015¼ —4 Nov 1014¾ 1016 1010 1016 —4 Jan 1025¾ —4 Mar 1027 —4 May 1033 —4 Jul 1037¾ —4 Aug 1034¼ —4 Sep 1021¾ —4 Nov 1025 1027½ 1025 1027½ +¾ Jul 1049¼ +¾ Nov 1032¾ +¾ Est. sales 162,621. Fri.’s sales 245,710 Fri.’s open int 908,687, up 1,021 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 41.36 41.65 41.07 41.27 —.34 Jan 41.64 41.97 41.01 41.42 —.32 Mar 41.94 42.28 41.33 41.71 —.36 May 42.33 42.56 41.65 42.05 —.32 Jul 42.55 42.79 41.90 42.32 —.28 Aug 42.43 42.65 41.78 42.22 —.26 Sep 42.24 42.45 41.60 42.07 —.21 Oct 42.09 42.19 41.37 41.90 —.15 Dec 42.07 42.28 41.42 41.97 —.12 Jan 42.14 42.29 41.50 42.05 —.09 Mar 42.14 42.15 42.14 42.15 —.09 May 42.30 —.09 Jul 42.45 —.09 Aug 42.31 —.09 Sep 42.23 —.09 Oct 42.10 —.09 Dec 41.88 —.09 Jul 41.77 —.09 Oct 41.76 —.09 Dec 41.50 —.09 Est. sales 142,702. Fri.’s sales 235,967 Fri.’s open int 553,464 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 288.40 289.00 283.20 283.40 —3.70 Jan 292.20 293.70 287.10 287.90 —4.00 Mar 297.70 299.70 293.40 293.80 —3.80 May 303.30 304.40 298.80 299.20 —3.20 Jul 307.50 309.10 303.90 304.60 —2.50 Aug 309.00 309.80 304.60 305.50 —2.30 Sep 309.10 310.00 304.60 305.90 —2.00 Oct 308.40 309.10 303.90 305.50 —1.70 Dec 311.00 311.50 306.20 308.00 —1.50 Jan 310.60 312.40 307.30 309.10 —1.40 Mar 312.30 312.30 309.00 309.90 —1.10 May 311.30 —.90 Jul 314.00 314.00 313.00 313.90 —.50 Aug 313.50 313.50 313.50 313.50 —.50 Sep 312.00 312.10 312.00 312.10 —.40 Oct 309.70 —.40 Dec 311.60 —.50 Jul 319.60 —1.20 Oct 319.60 —1.20 Dec 323.10 —1.20 Est. sales 131,092. Fri.’s sales 191,128 Fri.’s open int 589,505

