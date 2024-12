ANÁLISIS | Dos tragedias de Nueva York pusieron de manifiesto el fracaso de la política en un tenso momento estadounidense

Dos tragedias neoyorquinas que conmocionan a Estados Unidos muestran cómo la política está fracasando a la hora de abordar algunos…

Dos tragedias neoyorquinas que conmocionan a Estados Unidos muestran cómo la política está fracasando a la hora de abordar algunos de los problemas económicos y sociales más fundamentales y reflejan el estado de ánimo de la nación ante la segunda presidencia de Donald Trump.

El asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, captado en imágenes de vigilancia, se convirtió en un momento compartido de horror nacional. Pero pronto se vio superado por un debate más amplio sobre la complicidad de los grandes ejecutivos en los elevados costos de la sanidad estadounidense y las injusticias percibidas en el sector. Los “trolls” de internet celebraron su asesinato, y algunas personas empatizaron con los supuestos objetivos de Luigi Mangione, el joven de 26 años acusado en el caso, en lugar de expresar su consternación por un marido y padre de dos hijos asesinado a tiros.

En otro caso muy renombrado, un jurado de Manhattan absolvió este lunes a Daniel Penny de homicidio por negligencia criminal en la muerte de Jordan Neely, un artista callejero que luchaba contra la falta de hogar, las enfermedades mentales y las drogas, en un metro de Nueva York el año pasado. El jurado dio la razón a Penny, que también tiene 26 años, en que sujetó a Neely porque intentaba asegurarse de que la gente del metro no resultara herida, o algo peor, por lo que, según los testigos, era el comportamiento errático de Neely. El caso de la “llave de estrangulamiento” también está politizado: Penny fue ensalzado como un héroe buen samaritano en los medios conservadores, donde los comentaristas acusan a los fiscales liberales de perseguir a Trump pero ignorar la seguridad pública. Las protestas tras el veredicto retrataron a Neely como víctima de la injusticia racial y del azote de los sin techo.

La furia que se filtra en las redes sociales no es necesariamente una instantánea fiel de todos los estadounidenses. Pero las conversaciones sobre estos casos se producen en un momento cultural poco frecuente y compartido por una nación tensa tras un amargo año electoral y en vísperas de una nueva presidencia.

En cierto modo, el contexto de cada caso pone de relieve cuestiones sociales y económicas que los dirigentes nacionales, estatales y municipales no están abordando, como los exorbitantes costos de la atención sanitaria y la falta de vivienda. Los casos captaron la atención de la opinión pública tras unas elecciones en las que millones de estadounidenses mostraron su enfado con las instituciones políticas y las denominadas élites, que no están abordando sus preocupaciones más profundas ni sus amenazas más graves.

Pero a pesar de toda la preocupación suscitada tras las muertes de Thompson y Neely, sería precipitado pensar que algo va a cambiar pronto.

¿Tiene el Gabinete entrante de Trump, formado por multimillonarios y millonarios, alguna idea de que para muchos estadounidenses -incluso los que tienen un buen seguro médico- el miedo a un accidente o a un nuevo diagnóstico se ve agravado por el temor a cómo podrán pagar el tratamiento?

En campaña, los demócratas a menudo mencionan el descenso de los delitos violentos. Pero, ¿comprenden realmente los líderes del partido en Washington la sensación palpable entre muchos estadounidenses de que las ciudades se están volviendo más peligrosas en medio de la omnipresencia de los sin techo y la drogadicción? ¿Y tiene Trump algún plan real para abordar estos problemas, más allá de su deseo de hacer demagogia con ellos como ejemplos de políticas demócratas “woke” (asociadas con estar en contra de las injusticias sociales)?

La idea de que la muerte de Thompson pueda ser bien recibida, incluso en el pantano de las redes sociales, es aborrecible. Y la idea de que pueda haber alguna justificación para la violencia en una sociedad democrática plantea interrogantes sobre la viabilidad y la resistencia de esa sociedad.

“Esto es horrible”, dijo este martes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “La violencia para combatir cualquier tipo de codicia corporativa es inaceptable”.

El abogado de Mangione dijo que su cliente se declarará inocente de los cargos en Pensilvania relacionados con una identificación falsa y un arma y probablemente hará lo mismo con el cargo de asesinato en Nueva York.

Pero si el sospechoso tenía un móvil político -cuestión que la policía sigue investigando- puede que lo haya conseguido.

Pocas horas después del asesinato, las redes sociales como TikTok y X se llenaron de mensajes de personas que decían que United y otras aseguradoras les habían denegado la cobertura o que habían sufrido la miseria de pasar horas al teléfono intentando autorizar procedimientos o entender facturas sorpresa.

La celebración del asesinato de Thompson es chocante, pero habla de frustraciones más profundas, en una nación donde una encuesta de KFF de 2022 reveló que el 41% de los estadounidenses tiene algún tipo de deuda sanitaria. Incluso para las personas con seguro médico, las elevadas primas, los caros copagos y las resoluciones y denegaciones de atención, sobre lo que a menudo parece ser una base arbitraria, pueden ser devastadoras para quienes se enfrentan a los momentos más estresantes de sus vidas. Los malentendidos o la confusión sobre lo que se ha cubierto a menudo pueden hacer que un paciente caiga en la próspera industria de las empresas de cobro de créditos.

No todos los costos crecientes pueden achacarse a un afán de lucro. Los nuevos tratamientos revolucionarios suelen ser caros. A veces, los proveedores imponen precios más altos de lo que las aseguradoras consideran razonable. Pero en un momento de tensión política como el actual, existe una evidente yuxtaposición entre las multimillonarias ganancias de UnitedHealthcare y sus competidores y la agonía de alguien que necesita pagar por una atención que le salva la vida.

Cuando Mangione fue puesto bajo custodia y compareció ante el tribunal por primera vez esta semana, la empatía hacia él en internet pareció crecer. Miembros de la comunidad y agentes de Policía de Altoona, Pensilvania, donde fue detenido, recibieron amenazas de muerte. Y el McDonald’s donde fue visto recibió una avalancha de críticas negativas en internet. En Baltimore, cerca de la ciudad natal de Mangione, apareció en la I-83 un cartel en el que se leía “Negar, defender, deponer” y “Atención sanitaria para todos”, informó el sitio de noticias Baltimore Banner. El eslogan coincide con las palabras garabateadas en la munición recuperada por los detectives cerca del lugar del tiroteo de Thompson, según informó la Policía de Nueva York la semana pasada, y se hace eco del lenguaje utilizado por los críticos del sector de los seguros médicos.

Las circunstancias del asesinato de Thompson y la reacción contra el seguro han supuesto un reto para los políticos. El gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, dijo este miércoles que, cuando tenía tres años, había visto morir a su padre porque no podía recibir el tratamiento que necesitaba. He vivido en mis propias carnes el “colapso del sistema sanitario”, y es algo que todavía me afecta”, afirmó. “También sé que la forma de resolver las cosas no es matando a gente a sangre fría”, dijo Moore en Baltimore. Pidió justicia para Thompson y su familia, y añadió: “Hay dos adolescentes ahora mismo en Minnesota que están creciendo como yo lo hice: sin padre”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, posible candidato presidencial demócrata en 2028, condenó a quienes celebran a Mangione. “No es un héroe”, dijo Shapiro. “En Estados Unidos, no matamos a gente a sangre fría para resolver diferencias políticas o expresar un punto de vista”. Y añadió: “En una sociedad civil, todos estamos menos seguros cuando los ideólogos se dedican a la justicia por mano propia”.

Pero Mangione puede convertirse en una causa célebre a medida que su caso avance hacia el juicio, poniendo potencialmente de relieve los agravios que muchos estadounidenses tienen con sus proveedores de seguros. En ese sentido, el asesinato de Thompson puso de manifiesto una de las cuestiones políticas más importantes que los gobernadores, los legisladores estatales y federales y los presidentes no han sabido resolver y que, sin duda, está contribuyendo a la angustia que sienten por las instituciones de gobierno del país.

Penny, el veterano de la Infantería de Marina absuelto en el caso Neely, concedió su primera entrevista a Fox News. En un clip de adelanto emitido este martes, dijo que no quería “atención ni elogios, y sigo sin quererlos”. Y dijo que se habría sentido culpable si alguien hubiera resultado herido tras las amenazas que los testigos declararon que Neely hizo en el tren. “Aceptaría un millón de comparecencias ante los tribunales y que la gente me insultara y me odiara solo para evitar que una de esas personas resultara herida o muerta”, dijo Penny.

Para muchos conservadores, el caso fue una vergüenza. “Gracias a Dios se hizo justicia en este caso. En primer lugar, fue un escándalo que se procesara a Penny”, escribió el vicepresidente electo J.D. Vance en X este lunes.

La idea de que un ciudadano actúe en defensa de otros -y luego la percepción de que está siendo perseguido por lo que los críticos consideran una extralimitación de los fiscales liberales- es un manjar para los medios de comunicación de derecha. El presentador de Fox News, Sean Hannity, por ejemplo, dijo en su monólogo de este martes por la noche que para “tanta gente de izquierda”, el caso “no tiene que ver con la verdad, ni con la justicia, ni siquiera con la vida. Para ellos es un juego político”.

Irónicamente, muchos escritores de publicaciones de derecha están vitoreando el mismo sistema de jurado de Nueva York que argumentaron que era irremediablemente parcial cuando Trump fue condenado en un caso de dinero subrepticio en Manhattan a principios de este año. (Trump se declaró inocente en el caso en el que su sentencia quedó en suspenso tras las elecciones de noviembre).

Pero también hubo fuertes condenas al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata que llevó el caso que hizo que Trump se convirtiera en el primer expresidente de la historia en ser condenado penalmente y cuya oficina también procesó el caso Penny.

En su entrevista con la presentadora de Fox News, Jeanine Pirro, Penny criticó a los funcionarios de Nueva York, de quienes dijo que estaban políticamente motivados y comprometidos con políticas que “claramente no han funcionado.” Se quejó de políticas “que la gente, la población en general, no apoya, pero sus egos son demasiado grandes para admitir que están equivocados.”

Pero fuera del tribunal este lunes, el padre de Neely y un abogado de la familia dijeron que el veredicto del jurado reflejaba mal el sistema de justicia penal. “Echo de menos a mi hijo. Mi hijo no tenía que pasar por esto. Yo tampoco tenía que pasar por esto”, dijo Andre Zachary. “Duele, de verdad, de verdad que duele. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a pasar ahora? Ya estoy harto. El sistema está amañado”.

Los detractores del veredicto se preguntaron si habría ocurrido lo mismo si las tornas hubieran cambiado y Penny fuera negra y Neely blanca. Este no es ni mucho menos el primer caso en el que se cuestiona si se hizo justicia por motivos de raza. Y aunque el caso penal contra Penny ha terminado, se enfrenta a una demanda civil del padre de Neely alegando que causó la muerte de Neely.

La decisión del jurado significa que Penny se considera vindicado a los ojos de la ley, pero la cobertura mediática en torno al caso puso de relieve otro ejemplo de cómo la percepción de una tragedia puede verse influida por las opiniones políticas o la agenda de los medios de comunicación.

Una cuestión que se plantea ahora es si los críticos conservadores que arremetieron contra la acusación reflexionarán sobre cuestiones como la salud mental, la falta de vivienda y las condiciones que pueden conducir al consumo de drogas y a la desarticulación social, que no justifican la violencia y las amenazas pero pueden ser factores coadyuvantes. Esas también deberían ser preocupaciones para los alcaldes y gobernadores demócratas después de una elección en la que Trump obtuvo ganancias incluso en estados azules en medio de una percepción de que el partido en la Casa Blanca estaba fuera de contacto con los problemas que enfrenta la mayoría de los estadounidenses.

Mientras tanto, la única respuesta a la reacción en contra de los gigantes de la salud tras el asesinato de Thompson parece ser que los CEO entran en pánico por su propia seguridad en lugar de considerar los agravios que muchos estadounidenses tienen sobre las compañías de seguros.

En cinco semanas y media, corresponderá a Trump y a su administración abordar los problemas más espinosos a los que se enfrentan los estadounidenses después de que el presidente electo citara en sus mítines la delincuencia en las ciudades y el elevado costo de la sanidad.

Es justo preguntarse si un nuevo presidente con solo un “concepto” de plan para sustituir el Obamacare y que a menudo ha utilizado la retórica racial para demonizar a las ciudades tiene verdadero interés en los resultados.

Pero no es culpa solo de Trump. Dos episodios distintos en Nueva York crearon réplicas políticas que muestran cuán fundamentalmente el sistema político estadounidense está fallando en arreglar algunos de los problemas más profundos de la sociedad. Y lo que puede desencadenarse como resultado

