Adultos mayores en EE.UU. no pagarán más de US $2.000 por medicamentos en la farmacia a partir de enero

Los beneficiarios de Medicare en Estados Unidos que toman muchos medicamentos costosos recibirán un gran alivio en 2025. Es cuando entra en vigor el límite anual de US $2.000 sobre los gastos en medicamentos comprados en la farmacia o por correo que los asegurados pagan de su propio bolsillo.

El límite es una de las disposiciones más importantes de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 para reducir los precios de los medicamentos recetados para los inscritos en Medicare. La ley también instituyó un límite mensual de US$ 35 en recetas de insulina, permitió a los beneficiarios obtener más vacunas sin costo, permitió a Medicare negociar los precios de ciertos medicamentos y exigió a los fabricantes de medicamentos pagar un reembolso a Medicare si aumentan los precios más rápido que la inflación.

Antes de la ley, no había un límite en lo que los inscritos en Medicare podrían tener que gastar en medicamentos cubiertos por sus planes de medicamentos Parte D. Estaban obligados a pagar el 5% del costo de sus medicamentos en la llamada fase de cobertura catastrófica, que, en 2023, comenzaba cuando alcanzaban US $7.400 en gastos por cuenta propia. El gobierno federal pagaba el 80% del costo, mientras que las aseguradoras pagaban el 15%.

Un techo provisional de aproximadamente US $3.500 estaba en vigor para 2024.

“El límite ofrece cierta tranquilidad de que no tendrás que salir de la farmacia con las manos vacías porque no puedes pagar el costo de tu medicamento”, dijo Juliette Cubanski, subdirectora del Programa de Política de Medicare en KFF, una organización de políticas de salud no partidista.

Más de 3 millones de inscritos que no reciben el subsidio de bajos ingresos de Medicare deberían beneficiarse del límite de US $2.000, según AARP. Esa cifra aumentará a más de 4 millones en 2029. Alrededor del 40% de los beneficiarios que alcancen el límite entre 2025 y 2029 verán un ahorro anual estimado de US $1.000 o más.

Más de medio millón de inscritos en la Parte D alcanzaron el límite de US $3.500 de este año a finales de junio, con lo que se ahorró un promedio de alrededor de US $1.800, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. (Esta cifra no incluye a aquellos elegibles para el subsidio de bajos ingresos de Medicare, que generalmente no tienen que pagar nada por medicamentos en la fase catastrófica).

La disposición no se aplica a medicamentos administrados en consultorios médicos, como ciertos tratamientos de quimioterapia o infusiones cubiertas por Medicare Parte B.

Otro beneficio de la ley es que los inscritos pueden distribuir el pago de sus medicamentos a lo largo de un año calendario. Esto puede ser particularmente útil para aquellos que enfrentan altos costos de medicamentos a principios de año. Es posible que tengan que pedir a su aseguradora que los inscriba en un programa de pago o inscribirse cuando estén en la farmacia, dijo Cubanski. Luego, su aseguradora les facturará.

Sin embargo, no muchas personas están al tanto de la disposición que limita los gastos por cuenta propia. Solo alrededor de un tercio de los votantes de 65 años o más lo sabían, mientras que poco más de una cuarta parte de los votantes estaban generalmente al tanto, según una encuesta de KFF realizada a finales de agosto y principios de septiembre.

La reestructuración del programa de medicamentos Parte D de Medicare llevó a algunas aseguradoras a proponer fuertes aumentos de primas en sus planes de medicamentos independientes, lo que llevó al Gobierno de Biden a ofrecer a las aseguradoras nuevos subsidios considerables que podrían totalizar alrededor de US$ 5.000 millones el próximo año para evitar los aumentos.

Además del límite de US $2.000, la Ley de Reducción de la Inflación requiere que las aseguradoras asuman más de los costos una vez que los inscritos alcancen la fase catastrófica por encima del límite. A partir de enero, las aseguradoras cubrirán el 60% de los costos de los medicamentos, con Medicare y los fabricantes de medicamentos dividiendo el 40% restante para medicamentos de marca y Medicare asumiendo el 40% completo para medicamentos genéricos.

“Los planes están asumiendo una mayor parte de los costos de medicamentos recetados de sus inscritos en comparación con antes, cuando no había un límite de gastos por cuenta propia”, dijo Cubanski. “Así que cuando los costos del plan aumentan, eso generalmente se traduce en primas más altas para la cobertura”.

El programa de subsidios no se aplica a la cobertura de medicamentos dentro de los planes de Medicare Advantage, que ofrecen una gama más amplia de cobertura de salud y pueden reducir más fácilmente los aumentos de primas cambiando otros beneficios o utilizando otros fondos gubernamentales.

