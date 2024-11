Seis personas murieron este año en Nueva York tras ‘subway surfing’, un nuevo desafío en las redes sociales

(CNN) — Una niña de 13 años es la última persona que pierde la vida en la ciudad de Nueva…

(CNN) — Una niña de 13 años es la última persona que pierde la vida en la ciudad de Nueva York mientras practicaba “subway surfing”, un peligroso desafío que atrae a los jóvenes en las redes sociales.

“Subway surfing” implica viajar sobre el techo de un vagón del metro mientras está en movimiento.

Sí, mientras esté en movimiento.

La precaria tendencia, que existe desde hace años, volvió a ganar popularidad en las plataformas sociales, alentando a los usuarios a replicar los videos que la anuncian, a pesar de las consecuencias a veces fatales de esta actividad riesgosa e ilegal.

El Departamento de Policía de Nueva York informó a CNN el martes que este año se registraron seis muertes por surfing en el metro y 181 arrestos relacionados hasta el 27 de octubre. Ambos números superan las cinco muertes y 118 arrestos del año pasado, que pueden dar lugar a un cargo de imprudencia temeraria, dijo el departamento.

Aunque no quedó claro de inmediato por qué lo hicieron, la niña de 13 años y otra de 12 años corrieron sobre vagones de tren en movimiento este domingo en Queens, Nueva York. Ambas perdieron el equilibrio y la niña de 13 años murió tras caer entre vagones en movimiento, dijo una fuente policial a CNN. La niña de 12 años sufrió una lesión en la cabeza y sangrado en el cerebro, informó WABC , afiliada de CNN.

Días antes, un niño que acababa de cumplir 13 años murió haciendo surf en el metro en Queens, mientras que otro surfista del metro “evitó por poco la tragedia después de golpearse la cabeza en el Bronx”, dijo el jefe de tránsito del Departamento de Policía de Nueva York en X. El niño de 13 años murió mientras participaba en un desafío en las redes sociales, dijo su madre a WPIX , y agregó que había publicado en las redes sociales videos anteriores de él mismo haciendo el truco y que ella le había advertido que no viajara en la parte superior de los trenes.

“Esta peligrosa conducta de búsqueda de emociones fuertes tiene consecuencias que alteran la vida. No vale la pena perder la vida ni la angustia que le ocasionarías a tu familia y amigos”, dijo la Policía de Nueva York en la publicación de X antes de concluir con un eslogan acuñado como parte de una campaña lanzada el año pasado para intentar disuadir a los usuarios de hacer surf en el metro:

“¡El surf en el metro mata! Viaja dentro y sobrevive”.

La Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York trabajó con sitios de redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram para eliminar imágenes que muestran a personas surfeando en el metro para desalentar la práctica, y más de 10.000 publicaciones fueron eliminadas, dijo la agencia a WABC, afiliada de CNN, en septiembre.

Y Meta, Google y TikTok hicieron espacio en sus plataformas para ayudar a amplificar una nueva campaña de mensajes en toda la ciudad , dijo la ciudad el jueves en un comunicado de prensa.

Aun así, el mes pasado 14 fiscales generales de Estados Unidos demandaron a TikTok en parte por la proliferación de desafíos virales peligrosos, y algunas familias de adolescentes fallecidos mientras navegaban en los vagones del metro también han demandado a las plataformas sociales.

De hecho, las redes sociales “cambiaron por completo y de muchas maneras diferentes” el desafío convencional de los adolescentes, dijo la Dra. Gail Saltz, profesora clínica asociada de psiquiatría en el Weill Cornell Medical College y psiquiatra adjunta en el NewYork-Presbyterian Hospital.

“Tus comunidades se vuelven enormes, potencialmente”, le dijo a CNN, “y parece que todos a quienes eliges seguir, o incluso a quienes no eliges seguir, se vuelven parte de esa presión de grupo, esa influencia externa de las personas de las que quieres ser parte o a las que quieres impresionar o de las que quieres llamar la atención y ser reconocido socialmente de alguna manera”.

El Departamento de Policía de Nueva York también está utilizando tecnología de drones para ayudar a detener a los usuarios del metro en base a las llamadas al 911 de ciudadanos preocupados, y disuadir a los posibles delincuentes, aunque la agencia no prioriza los arrestos, dijo a CNN. En cambio, la Policía intenta mostrar videos capturados con drones a los padres de los jóvenes en un esfuerzo por lograr que dejen de usar el metro.

En un video publicado por la Policía , se ve a personas paradas y caminando sobre vagones del metro en movimiento mientras son azotadas por fuertes vientos. Algunos se tumban boca abajo y otros se meten entre los vagones. Más tarde, agentes de Policía vestidos de civil que esperan dentro de los vagones detienen a los surfistas del metro cuando entran, según muestra el video.

Aunque no está claro a qué velocidad se movían esos vagones en particular, el tren subterráneo promedio de la ciudad de Nueva York puede viajar a una velocidad de hasta 50 mph, dijo a CNN un portavoz de la Autoridad de Transporte Metropolitano.

“Una vez que se encuentra un surfista del metro, un equipo de campo detendrá el tren en la siguiente estación y lo retirará”, dijo la ciudad el jueves, señalando que el esfuerzo ha “ayudado a salvar” a 114 personas, de entre 9 y 33 años, con un promedio de 14 años.

Los desafíos de Internet no son nada nuevo

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se mostró “desconsolado al enterarse de que el uso de la red de metro y la búsqueda de influencia en las redes sociales han robado otra vida”, escribió el lunes en X en respuesta a la muerte más reciente de un adolescente en Queens. “Estamos haciendo todo lo posible para generar conciencia sobre esta peligrosa tendencia, pero necesitamos que todos los neoyorquinos –y nuestras empresas de redes sociales– también hagan su parte”.

“Ningún puesto vale tu futuro”, añadió.

Durante años, los desafíos en las redes sociales han atraído a usuarios ansiosos por navegar por ellas. Entre ellos se encuentran campañas de concienciación como el Ice Bucket Challenge (Desafío del balde de agua helada) y otras más coreografiadas y alegres como el Mannequin Challenge (Desafío del maniquí) .

Pero a veces, el concepto fue peligroso y resultó en lesiones, como con el Milk Crate Challenge y el Tide Pod Challenge, e incluso terminó en muerte, como con el Benadryl Challenge y el surfing en el metro.

En Instagram y Facebook, los videos de navegación en el metro pueden violar la política de coordinación de daños y promoción del delito, dijo el propietario Meta a CNN, aunque se negó a hacer comentarios sobre la última muerte sobre la que Adams publicó. Las plataformas eliminan contenido que muestra, promueve, aboga por o alienta la participación en desafíos virales de alto riesgo, excepto cuando genera conciencia sobre ellos o los condena; esas publicaciones se etiquetan como sensibles, dijo Meta.

TikTok ya había cooperado con las autoridades de Nueva York para eliminar el contenido de navegación en el metro, según informó el New York Times en enero. TikTok y Google / YouTube tienen políticas que prohíben el contenido que fomenta o podría facilitar los desafíos peligrosos; esas plataformas, además de Reddit y X, no han respondido a las preguntas de CNN sobre cómo manejan el contenido de desafíos potencialmente peligrosos en sus plataformas y el llamado de Adams para que “hagan su parte”

Aun así, una combinación de presión social y comportamiento de búsqueda de atención alimenta estos desafíos a medida que se acumulan los “Me gusta”, los comentarios o las publicaciones compartidas en una tendencia particular, dijo Saltz, el psiquiatra que presenta el podcast “¿Cómo puedo ayudar?”.

Se trata de un “refuerzo cognitivo conductual positivo”, explicó. “Es como darle una golosina a un perro… y que luego quiera repetir esa conducta porque lo hizo sentir bien, le dio un subidón de dopamina”.

Y eso en sí mismo puede volverse adictivo para aquellos que disfrutan tomando riesgos, dijo Saltz.

Los padres deberían tener conversaciones basadas en preguntas con los jóvenes sobre lo que encuentran -o no encuentran- intrigante sobre estos desafíos, dijo, y armarlos “con algunas estadísticas de la vida real sobre por qué ciertas cosas son peligrosas y no valen la pena y otras formas en que sus hijos tal vez podrían lograr u obtener las cosas que están buscando o ser escuchados en lo que sienten que les falta”.

El tren 7 circula en Queens, Nueva York, a lo largo de una línea elevada desde Manhattan hasta Flushing. (Crédito: Sergi Reboredo/VWPics/Universal Images Group/Getty Images/Archivo)

Demandas alegan que TikTok fomenta comportamientos peligrosos entre los jóvenes

Los “desafíos de TikTok” en particular se destacan en las demandas presentadas el mes pasado contra la popular plataforma de videos cortos y su propietario, ByteDance, por un grupo bipartidista de 14 fiscales generales de todo Estados Unidos, codirigidos por Letitia James de Nueva York y Rob Bonta de California, ambos demócratas.

Las demandas alegan, entre otros impactos, que los “desafíos de TikTok” pueden fomentar comportamientos peligrosos entre los usuarios jóvenes.

“Estamos totalmente en desacuerdo con estas afirmaciones, muchas de las cuales creemos que son inexactas y engañosas”, dijo el portavoz de TikTok, Alex Haurek, en un comunicado en respuesta a las acciones legales de los fiscales generales. “Estamos orgullosos y seguimos profundamente comprometidos con el trabajo que hemos hecho para proteger a los adolescentes y continuaremos actualizando y mejorando nuestro producto. Ofrecemos sólidas salvaguardas, eliminamos de forma proactiva a los usuarios menores de edad sospechosos y hemos lanzado voluntariamente funciones de seguridad”.

Mientras tanto, la madre de un adolescente que murió haciendo surf en el metro el año pasado (y cuya muerte se cita en la demanda de James contra TikTok) ha demandado en parte a las empresas de redes sociales en cuyas plataformas, según su demanda, vio imágenes de la práctica insegura.

En febrero de 2023, Zackery Nazario, de 15 años, estaba haciendo surf en el metro en un tren con destino a Brooklyn en el puente Williamsburg, según el Centro Legal de Víctimas de las Redes Sociales, que representa a su madre contra TikTok, ByteDance y Meta.

Norma Nazario demandó a las plataformas en el aniversario de la muerte de Zackery, alegando que las empresas son responsables de exponer a su hijo a contenido relacionado con el surfing en el metro, dijo la firma. El adolescente había subido a la parte superior de un tren y se había golpeado la cabeza contra una viga de acero, lo que le hizo caer sobre cables eléctricos activos antes de ser atropellado por otro vagón, dijo el centro.

TikTok y Meta se negaron a hacer comentarios sobre litigios activos.

“Nuestro ataque no es el hecho de que las plataformas permitan que se suba material de navegación en el metro a sus plataformas”, dijo el abogado de la familia Nazario y fundador de la firma, Matthew Bergman, a CNN el miércoles. “Nuestro ataque es que sus plataformas son irrazonablemente peligrosas porque dirigen a los niños a este material que no están buscando (y) que lo monetizan”.

Brynn Gingras y Carolyn Sung de CNN contribuyeron a este informe.

