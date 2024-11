CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 535¾ 543½ 532¾ 540½ +4¾ Mar 556 564½ 553¼ 558¼ +2½ May 566 574½ 563½ 568 +2 Jul 572¾ 581 570½ 574¾ +2¼ Sep 586½ 593½ 583¼ 587½ +2 Dec 601¾ 611 600 603¾ +1¾ Mar 615 622¾ 612½ 616¼ +1½ Jul 606 606 606 606 —1¾ Est. sales 115,180. Mon.’s sales 140,440 Mon.’s open int 415,303 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 424¼ 425¾ 417¾ 419¾ —5 Mar 432½ 434 425½ 427¾ —5¼ May 439¼ 440¾ 432¾ 434½ —5¼ Jul 443¼ 444 436¾ 438¼ —4¾ Sep 429¼ 430 424¾ 426 —3½ Dec 432¾ 433½ 428½ 429½ —3 Mar 443¼ 443¾ 440½ 441¾ —2¼ May 449¾ 450 446¾ 448¼ —2¼ Jul 453¾ 453¾ 451½ 452 —2¼ Sep 442¾ 442¾ 441¼ 441½ —1¼ Dec 443¾ 444 440½ 442 —1¾ Dec 444 444 444 444 Est. sales 544,016. Mon.’s sales 555,333 Mon.’s open int 1,581,859 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 348¼ 358¼ 347 348¼ +3¼ Mar 366½ 378¾ 366¼ 370¼ +4 May 371¾ 384 371¾ 376 +5¾ Est. sales 1,036. Mon.’s sales 795 Mon.’s open int 3,632 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 980 991¼ 976¾ 983 —2¾ Mar 988¾ 999¾ 987 993¼ —1 May 1003 1013½ 1001¾ 1007¾ +¼ Jul 1015¾ 1026 1014½ 1020¾ +½ Aug 1016¾ 1024¼ 1014¼ 1020½ +1½ Sep 1005¾ 1013 1004½ 1009½ +1¼ Nov 1006¼ 1015 1005¾ 1012 +1½ Jan 1017½ 1023½ 1017 1022½ +1¾ Mar 1019 1024½ 1019 1024½ +2 May 1028¾ 1030 1025¼ 1030 +2 Jul 1037¼ 1037¼ 1033 1037 +2 Nov 1020 1022¾ 1018½ 1022¼ +1¾ Est. sales 218,383. Mon.’s sales 163,732 Mon.’s open int 913,556

