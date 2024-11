CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 548 550½ 542½ 544¼ —4½ Mar 570¼ 571¼ 562½ 565 —4½ May 580¾ 581½ 572¾ 575 —4½ Jul 586¾ 589 580½ 583¼ —4 Sep 598¾ 601¾ 593 595¾ —4 Dec 614½ 617½ 609¼ 612 —3¾ Mar 628½ 628½ 622½ 624¾ —3 Est. sales 96,918. Thu.’s sales 104,991 Thu.’s open int 436,535 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 426¾ 429½ 425 425 —1¾ Mar 436¼ 439 434¾ 434¾ —1½ May 443¼ 445¾ 441¾ 441¾ —1½ Jul 448 448½ 445¼ 445¼ —1¼ Sep 433 434¼ 431¾ 431¾ —1¼ Dec 437 438 435¼ 435¼ —1½ Mar 448 448¾ 446½ 446½ —1¼ May 454 454¾ 453½ 453½ — ½ Jul 458 458¾ 456¾ 456¾ —1 Dec 444¾ 445¼ 444 444½ — ¼ Dec 444¼ 444¼ 444 444 — ½ Est. sales 326,958. Thu.’s sales 406,750 Thu.’s open int 1,655,047 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 343 352¼ 343 349¼ +3 Mar 363 373¼ 363 370½ +3¾ Est. sales 258. Thu.’s sales 691 Thu.’s open int 3,735 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 980¾ 985¼ 975¼ 983 +5¼ Mar 987¾ 993¼ 982½ 991½ +6¼ May 1000¾ 1006¼ 995¼ 1004½ +5¾ Jul 1013½ 1018¾ 1007¼ 1017¼ +5¾ Aug 1015½ 1017½ 1006¾ 1016 +4¾ Sep 1004 1006¾ 997¼ 1005½ +3½ Nov 1005½ 1008½ 999½ 1008 +3½ Jan 1015¾ 1018¼ 1010 1017¼ +2½ Mar 1015¼ 1019 1011¾ 1019 +2½ May 1021½ 1021½ 1019 1019 —3½ Jul 1027¼ 1032½ 1027¼ 1032½ +2½ Nov 1013½ 1015¼ 1012 1013 —2¼ Est. sales 177,577. Thu.’s sales 269,667 Thu.’s open int 908,460, up 4,809

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.