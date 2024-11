CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 553¼ 553¾ 536¼ 539¾ —12½ Mar 567½ 568½ 551½ 555 —12 May 577½ 578¼ 561¼ 565 —11¾ Jul 584½ 586¼ 569 572½ —12¼ Sep 598¼ 598¾ 582 585¼ —12½ Dec 614 614 598¾ 601¾ —12¾ Mar 623 624¼ 612¾ 612¾ —13¾ Jul 605¾ 605¾ 603½ 603½ —13 Est. sales 228,035. Tue.’s sales 204,675 Tue.’s open int 446,947, up 8,703 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 428½ 429¾ 424¼ 426 —2½ Mar 440¼ 441¾ 435¼ 437 —3¼ May 447 448½ 442¼ 443¾ —3½ Jul 450 451¾ 445½ 447¼ —3½ Sep 438¾ 440 434¼ 435¾ —3¾ Dec 442½ 443½ 438 439½ —3¼ Mar 452½ 453 449 450½ —3 May 459 459 456 456 —3½ Jul 461¼ 461¼ 459½ 459½ —3½ Sep 448½ 448½ 448½ 448½ —1½ Dec 448¾ 448¾ 447¼ 448¼ —2¼ Dec 446¾ 446¾ 446¾ 446¾ —2½ Est. sales 553,929. Tue.’s sales 499,423 Tue.’s open int 1,674,185, up 9,759 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 343½ 345 336 341 —4 Mar 357 357 351¾ 356¼ —2 May 356 356 356 356 —5¼ Est. sales 1,402. Tue.’s sales 1,377 Tue.’s open int 4,132 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1001¼ 1003 999 1003 — ½ Jan 1011½ 1012¾ 1001¾ 1007 —3½ Mar 1023 1024½ 1012¾ 1017¼ —5¼ May 1036 1037¼ 1025¼ 1030¼ —5 Jul 1047 1048 1036½ 1042 —4½ Aug 1044¾ 1046½ 1035 1040¾ —4¾ Sep 1032½ 1033¼ 1021¼ 1027½ —5½ Nov 1032¾ 1032¾ 1020 1026¼ —5½ Jan 1038½ 1041 1030¼ 1036¼ —5 Mar 1037 1040¼ 1030¾ 1036½ —5½ May 1043 1043 1043 1043 —4¾ Jul 1046¾ 1046¾ 1044½ 1046½ —8¾ Nov 1036 1039¾ 1030 1033¾ —6¼ Nov 1042 1042 1042 1042 —2 Est. sales 289,882. Tue.’s sales 267,545 Tue.’s open int 862,260, up 10,632

