CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 564¾ 568¾ 549 550 —15½ Mar 580½ 583½ 564½ 565 —15½ May 590½ 593½ 574½ 575 —15½ Jul 597¼ 601 582½ 583 —15¼ Sep 610 613½ 595¼ 596 —15 Dec 627¾ 629 611¾ 612¼ —15¼ Mar 638¼ 638¼ 624 624 —15 Est. sales 246,487. Mon.’s sales 225,015 Mon.’s open int 438,244 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 429¾ 433½ 426¾ 427½ —2½ Mar 442½ 445½ 438¾ 439½ —3¼ May 449¼ 452 445¾ 446¼ —3½ Jul 452¾ 454½ 448¾ 449½ —3½ Sep 442 443¼ 437¼ 438¼ —4 Dec 445½ 446½ 440¼ 441¾ —4 Mar 457¼ 457¼ 451½ 451¾ —4¾ May 463½ 463¾ 458 458 —4¾ Dec 451¾ 454¾ 448½ 448½ —4 Dec 454 454 454 454 +2¾ Est. sales 540,598. Mon.’s sales 464,941 Mon.’s open int 1,664,426 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 345¼ 350 338¼ 338¾ —7 Mar 359¼ 361¼ 351¼ 352¾ —4¼ May 360 360 360 360 +1 Est. sales 1,419. Mon.’s sales 1,419 Mon.’s open int 4,246 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1011¾ 1011¾ 998¾ 998¾ —13 Jan 1023¾ 1027½ 1003¾ 1008¼ —14 Mar 1036¼ 1040 1016¼ 1020¼ —15 May 1049 1052¾ 1029½ 1033½ —15¼ Jul 1061 1064 1040½ 1044¼ —16 Aug 1059 1062¾ 1039¾ 1043 —16 Sep 1047¼ 1050 1027¼ 1030¾ —15¼ Nov 1045 1049 1025¾ 1029¼ —15¾ Jan 1057 1058 1035¾ 1037¼ —17 Mar 1047¾ 1050¾ 1036 1038 —16½ May 1050¼ 1050¼ 1042 1044¼ —15¾ Jul 1061¼ 1061¼ 1049½ 1049½ —17¾ Nov 1048¼ 1048¼ 1036 1036 —16½ Est. sales 262,071. Mon.’s sales 245,715 Mon.’s open int 851,628

