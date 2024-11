CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 574½ 579½ 565 570 —3¼ Mar 592½ 596¾ 583½ 587¾ —3¼ May 602¼ 606½ 593¾ 597¾ —3½ Jul 608½ 611¾ 599¾ 603½ —3½ Sep 619 622¾ 611 614¾ —3¾ Dec 633 637½ 626¼ 630 —3¾ Mar 648¼ 648¼ 636¾ 637 —7¼ Est. sales 122,495. Wed.’s sales 115,413 Wed.’s open int 446,340, up 3,052 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 425¾ 428 422¼ 426¾ +½ Mar 438½ 441 436 439¾ +¾ May 445¼ 447¾ 443¼ 447 +1¼ Jul 449 451½ 446½ 450¼ +¾ Sep 441½ 442½ 438½ 441¼ — ½ Dec 445¼ 446½ 442¼ 445 — ¾ Mar 455 456¾ 453½ 454¾ —1½ May 462¾ 463 459¼ 459¾ —2¾ Jul 467 467 463 463¾ —2¼ Sep 452½ 452½ 452¼ 452¼ — ¾ Dec 453¼ 455¾ 452 453½ Dec 453¾ 453¾ 453¾ 453¾ +1¼ Est. sales 665,505. Wed.’s sales 489,988 Wed.’s open int 1,679,135, up 5,501 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 391 391 379½ 383¼ —8½ Mar 391 391¾ 380¾ 385¼ —6¾ May 385 386¼ 383 386¼ —4¾ Jul 380 380 380 380 —5¾ Est. sales 548. Wed.’s sales 548 Wed.’s open int 4,422, up 52 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 997 1013½ 989¾ 1011½ +17 Jan 1004 1023¾ 1000½ 1022¾ +19 Mar 1015 1034 1011¾ 1033¼ +18½ May 1029¼ 1047¼ 1026½ 1046¼ +17 Jul 1042¼ 1058¾ 1039¼ 1058¼ +16¼ Aug 1043½ 1058 1039¾ 1058 +15¾ Sep 1033¾ 1046½ 1029½ 1046½ +14¾ Nov 1032 1046¼ 1029¼ 1046 +14 Jan 1044 1056 1040¼ 1056 +13¾ Mar 1053 1058¾ 1044¾ 1058¾ +13¾ May 1055½ 1065 1055½ 1065 +13¾ Jul 1062¾ 1071½ 1061¾ 1071½ +12¼ Nov 1049¼ 1058¼ 1048¾ 1058¼ +13¼ Est. sales 409,986. Wed.’s sales 384,154 Wed.’s open int 861,852, up 16,699

