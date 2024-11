CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 549½ 551½ 543½ 547¾ —2 Mar 567½ 570 562¼ 566¾ —1 May 577 579½ 572 576½ — ½ Jul 583½ 586¾ 579½ 583½ — ¾ Sep 593½ 599½ 592¾ 597¾ +1 Dec 612 615 608 612¾ — ¼ Mar 621½ 625¾ 621½ 625¾ +1 Est. sales 52,130. Tue.’s sales 138,412 Tue.’s open int 448,073 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 427 428½ 424¾ 427¼ Mar 437¼ 438½ 435 437¼ — ½ May 445 445½ 442½ 444¼ —1 Jul 448 449 445½ 447¾ — ¾ Sep 435 435¼ 432½ 434½ — ¾ Dec 439¼ 439¾ 436½ 438½ —1 Mar 450½ 450¾ 447¼ 450 — ½ May 456½ 457 454 455¾ —1 Jul 458 458½ 458 458½ —1¾ Dec 447¼ 447¼ 445 447 — ½ Est. sales 175,774. Tue.’s sales 454,359 Tue.’s open int 1,666,967 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 345 354¼ 343 345½ +¾ Mar 361 373¾ 360¾ 364¾ +3¾ Est. sales 433. Tue.’s sales 1,057 Tue.’s open int 3,731, up 43 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 998½ 1001½ 986 990¼ —8¼ Mar 1008 1011 996¼ 999¾ —8¾ May 1021½ 1023½ 1010 1012 —9½ Jul 1033¼ 1035½ 1022 1024½ —9 Aug 1034 1034 1021 1023¼ —9 Sep 1021½ 1023¼ 1009½ 1011¾ —9 Nov 1022 1022¾ 1009¾ 1012½ —8½ Jan 1032¼ 1032½ 1019½ 1025¼ —5¼ Mar 1022¾ 1026½ 1020¾ 1026½ —4¾ May 1027½ 1032 1027½ 1032 —4¼ Jul 1035 1035 1033¾ 1033¾ —9¾ Nov 1020¼ 1020¼ 1019 1019 —8¼ Est. sales 106,188. Tue.’s sales 186,695 Tue.’s open int 902,539, up 2,127 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 44.85 45.05 43.15 43.29 —1.55 Jan 44.91 45.12 43.27 43.40 —1.52 Mar 45.18 45.37 43.56 43.69 —1.49 May 45.38 45.55 43.81 43.94 —1.44 Jul 45.50 45.65 43.96 44.10 —1.40 Aug 45.33 45.44 43.85 43.92 —1.36 Sep 45.01 45.18 43.67 43.79 —1.24 Oct 44.70 44.82 43.51 43.61 —1.17 Dec 44.85 44.97 43.62 43.70 —1.15 Jan 43.74 43.74 43.74 43.74 —1.13 Mar 43.73 43.73 43.73 43.73 —1.12 May 43.81 43.81 43.81 43.81 —1.10 Est. sales 125,243. Tue.’s sales 168,321 Tue.’s open int 578,654, up 2,596 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 289.30 290.70 287.10 290.30 +1.70 Jan 290.70 292.50 288.90 291.90 +1.50 Mar 294.40 296.20 292.90 295.60 +1.30 May 298.20 300.10 297.00 299.50 +1.10 Jul 302.80 304.40 301.50 303.80 +1.00 Aug 304.60 305.40 302.60 305.00 +1.10 Sep 304.10 305.80 303.20 305.30 +1.10 Oct 303.10 305.00 302.20 304.50 +1.00 Dec 306.10 307.40 304.60 306.90 +1.00 Jan 306.10 308.30 306.10 308.30 +1.40 Mar 307.00 307.00 307.00 307.00 —.30 Est. sales 67,928. Tue.’s sales 173,743 Tue.’s open int 621,885

