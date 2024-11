CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 547¾ 558¾ 545½ 558¼ +11 Mar 566½ 575¾ 563½ 575 +9¼ May 575½ 584½ 572¾ 584¼ +9¾ Jul 582¼ 591¾ 579½ 591¼ +9¾ Sep 595 603¾ 592 603¾ +9¾ Dec 612 619½ 608½ 619½ +9½ Mar 623¾ 628¾ 623¾ 628¾ +6¾ Est. sales 75,339. Mon.’s sales 155,919 Mon.’s open int 457,283 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 428¾ 431½ 428 431¼ +2 Mar 439 441¾ 438¼ 441¼ +1½ May 446¾ 449 446 448¾ +2 Jul 449¾ 452¼ 449 452 +2 Sep 436 437¾ 435 437½ +1 Dec 440½ 442¼ 439½ 441¾ +¾ Mar 451 452¾ 450¼ 452 +¼ May 457¼ 458 456¾ 457¼ — ¾ Jul 461¼ 461¼ 460½ 460½ —1 Sep 447¾ 447¾ 447¾ 447¾ —1 Dec 446¾ 449 446¾ 449 — ¼ Est. sales 185,202. Mon.’s sales 394,274 Mon.’s open int 1,670,926 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 367¼ 369½ 363 363 — ¾ Mar 381¾ 383¼ 377 378¾ +1 Jul 383¼ 383¼ 383¼ 383¼ +2¼ Est. sales 139. Mon.’s sales 1,062 Mon.’s open int 3,688 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1009¾ 1012¾ 1000¾ 1003½ —6¼ Mar 1019 1021¾ 1011 1013¼ —5¾ May 1030½ 1033¾ 1023¾ 1025½ —5¾ Jul 1042¼ 1045¼ 1035¼ 1037½ —5¼ Aug 1040¾ 1042½ 1033¾ 1035¾ —5 Sep 1027¼ 1029¾ 1020¾ 1022½ —5 Nov 1026 1028½ 1020 1022 —4¾ Jan 1034¾ 1036 1030¼ 1030½ —5¾ Mar 1033¼ 1033¼ 1030¾ 1031½ —4¾ May 1037½ 1037½ 1035½ 1035½ —5½ Nov 1034 1034 1027 1027½ —5¾ Est. sales 79,149. Mon.’s sales 167,482 Mon.’s open int 900,412, up 4,104 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 45.62 46.06 44.81 45.09 —.43 Jan 45.76 46.18 44.94 45.23 —.38 Mar 45.98 46.41 45.21 45.50 —.32 May 46.15 46.56 45.42 45.69 —.29 Jul 46.23 46.60 45.52 45.80 —.25 Aug 45.96 46.36 45.31 45.52 —.28 Sep 45.75 45.98 45.05 45.14 —.37 Oct 45.54 45.59 44.87 44.87 —.37 Dec 45.55 45.63 44.83 45.09 —.21 Est. sales 77,755. Mon.’s sales 155,946 Mon.’s open int 576,058 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 290.50 292.60 289.50 290.70 +.40 Jan 292.10 294.00 291.20 292.50 +.40 Mar 296.10 297.70 295.00 296.30 +.20 May 300.30 301.30 299.10 300.30 +.10 Jul 304.80 305.80 303.60 304.70 Aug 306.60 306.80 304.70 305.60 —.10 Sep 306.90 307.20 304.90 306.20 +.20 Oct 304.30 306.40 304.20 305.10 —.20 Dec 307.90 308.60 306.60 307.60 Jan 308.70 309.60 308.70 308.70 +.30 Mar 309.50 309.70 309.50 309.70 +.80 Est. sales 62,319. Mon.’s sales 158,001 Mon.’s open int 624,020

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.