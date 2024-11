CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 564¾ 568¾ 555 557¼ —8¼ Mar 580½ 583½ 569¼ 571½ —9 May 590½ 593½ 579¼ 581 —9½ Jul 597¼ 601 586½ 588¾ —9½ Sep 610 613½ 599 600¾ —10¼ Dec 627¾ 629 615¾ 617 —10½ Mar 638¼ 638¼ 628¼ 628¼ —10¾ Est. sales 92,417. Mon.’s sales 225,015 Mon.’s open int 438,244 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 429¾ 433½ 428¼ 429¼ — ¾ Mar 442½ 445½ 439¾ 440½ —2¼ May 449¼ 452 446½ 447 —2¾ Jul 452¾ 454½ 449¼ 450 —3 Sep 442 443¼ 437¼ 438 —4¼ Dec 445½ 446½ 440½ 441¼ —4½ Mar 457¼ 457¼ 451½ 452 —4½ May 463½ 463¾ 462 463¼ +½ Dec 451¾ 454¾ 448¾ 448¾ —3¾ Dec 454 454 454 454 +2¾ Est. sales 216,552. Mon.’s sales 464,941 Mon.’s open int 1,664,426 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 345¼ 350 341¼ 343¾ —2 Mar 359¼ 361¼ 353 355 —2 May 360 360 360 360 +1 Est. sales 584. Mon.’s sales 1,419 Mon.’s open int 4,246 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1011¾ 1011¾ 1001 1001 —10¾ Jan 1023¾ 1027½ 1009¼ 1012½ —9¾ Mar 1036¼ 1040 1022¼ 1025 —10¼ May 1049 1052¾ 1035¼ 1037¾ —11 Jul 1061 1064 1046¼ 1048¾ —11½ Aug 1059 1062¾ 1045½ 1046¾ —12¼ Sep 1047¼ 1050 1033 1035 —11 Nov 1045 1049 1032 1034 —11 Jan 1057 1058 1042½ 1042½ —11¾ Mar 1047¾ 1050¾ 1042 1042½ —12 May 1050¼ 1050¼ 1050¼ 1050¼ —9¾ Jul 1061¼ 1061¼ 1055½ 1055½ —11¾ Nov 1048¼ 1048¼ 1040½ 1041¼ —11¼ Est. sales 121,061. Mon.’s sales 245,715 Mon.’s open int 851,628 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 48.14 48.26 46.13 46.24 —1.90 Jan 48.24 48.35 46.26 46.35 —1.89 Mar 48.23 48.54 46.50 46.61 —1.84 May 48.62 48.72 46.72 46.82 —1.82 Jul 48.72 48.73 46.86 46.92 —1.80 Aug 48.44 48.52 46.64 46.66 —1.78 Sep 48.06 48.06 46.40 46.45 —1.68 Oct 47.19 47.19 46.13 46.13 —1.67 Dec 47.74 47.74 46.16 46.19 —1.62 Jan 46.61 46.61 46.26 46.26 —1.52 Mar 46.62 46.62 46.23 46.23 —1.50 May 46.23 46.23 46.23 46.23 —1.55 Est. sales 106,711. Mon.’s sales 184,534 Mon.’s open int 588,805 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 295.30 296.90 293.50 295.90 +.80 Jan 297.30 298.80 295.60 297.90 +.80 Mar 300.60 302.00 299.30 301.20 +1.00 May 304.40 305.70 303.30 304.80 +.80 Jul 308.80 309.70 307.60 309.00 +.80 Aug 310.20 310.70 308.70 309.70 +.40 Sep 309.50 310.90 308.90 309.80 +.30 Oct 308.40 309.90 307.80 308.10 —.30 Dec 311.10 312.00 310.00 311.10 +.60 Jan 311.60 311.60 311.60 311.60 +.50 Est. sales 69,561. Mon.’s sales 155,246 Mon.’s open int 615,992, up 141

