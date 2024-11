CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Thu.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Thu.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 574½ 579½ 565 565¾ —7½ Mar 592½ 596¾ 583½ 584 —7 May 602¼ 606½ 593¾ 594½ —6¾ Jul 608½ 611¾ 599¾ 600¼ —6¾ Sep 619 622¾ 611 611¼ —7¼ Dec 633 637½ 626¼ 626½ —7¼ Mar 648¼ 648¼ 636¾ 636¾ —7½ Est. sales 61,585. Wed.’s sales 115,413 Wed.’s open int 446,340, up 3,052 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 425¾ 428 422¼ 423¼ —3 Mar 438½ 441 436 436½ —2½ May 445¼ 447¾ 443¼ 443¾ —2 Jul 449 451½ 446½ 447¼ —2¼ Sep 441½ 442½ 438½ 438¾ —3 Dec 445¼ 446½ 442¼ 442¾ —3 Mar 455 456¾ 453½ 453½ —2¾ May 462¾ 463 459¼ 459¼ —3¼ Jul 467 467 463 463 —3 Dec 453¼ 455¾ 452 452 —1½ Dec 453¾ 453¾ 453¾ 453¾ +1¼ Est. sales 252,232. Wed.’s sales 489,988 Wed.’s open int 1,679,135, up 5,501 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 391 391 379½ 382¼ —9½ Mar 391 391¾ 380¾ 383¼ —8¾ May 385 385 383 383 —8 Jul 380 380 380 380 —5¾ Est. sales 528. Wed.’s sales 548 Wed.’s open int 4,422, up 52 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 997 1005 989¾ 991½ —3 Jan 1004 1018¾ 1000½ 1002½ —1¼ Mar 1015 1029 1011¾ 1013¾ —1 May 1029¼ 1043 1026½ 1028¾ — ½ Jul 1042¼ 1055 1039¼ 1041½ — ½ Aug 1043½ 1054 1039¾ 1041¼ —1 Sep 1033¾ 1042½ 1029½ 1031½ — ¼ Nov 1032 1042 1029¼ 1031½ — ½ Jan 1044 1048 1040¼ 1041¾ — ½ Mar 1053 1053 1044¾ 1044¾ — ¼ May 1055½ 1055½ 1055½ 1055½ +4¼ Jul 1062¾ 1062¾ 1061¾ 1061¾ +2½ Nov 1049¼ 1052 1048¾ 1052 +7 Est. sales 151,890. Wed.’s sales 384,154 Wed.’s open int 861,852, up 16,699 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 46.40 47.26 45.92 46.96 +.62 Jan 46.31 47.21 45.91 46.95 +.66 Mar 46.39 47.25 46.03 47.01 +.62 May 46.64 47.32 46.21 47.10 +.58 Jul 46.74 47.29 46.27 47.14 +.57 Aug 46.50 46.94 46.07 46.83 +.53 Sep 46.22 46.59 45.94 46.47 +.48 Oct 45.85 46.19 45.71 46.15 +.51 Dec 45.80 46.16 45.42 46.05 +.42 Est. sales 96,544. Wed.’s sales 263,778 Wed.’s open int 564,103, up 11,849 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 298.40 303.00 295.10 295.80 —2.60 Jan 299.00 303.70 296.40 297.00 —2.00 Mar 301.50 306.30 299.30 299.80 —1.70 May 306.00 309.80 303.00 303.40 —1.80 Jul 309.70 314.20 307.60 307.90 —1.80 Aug 310.70 315.00 308.60 308.80 —1.80 Sep 311.90 315.00 308.90 309.00 —1.70 Oct 311.00 313.80 308.00 308.00 —1.70 Dec 312.70 316.00 310.20 310.30 —1.70 Jan 316.10 316.10 311.40 311.70 —1.00 Mar 312.60 313.00 311.90 312.60 —.20 May 313.80 314.00 312.80 313.30 —.50 Jul 315.80 316.40 314.80 315.50 —.20 Aug 315.90 316.00 315.60 315.60 +.40 Sep 314.00 314.00 314.00 314.00 +.30 Oct 312.00 313.20 312.00 312.00 +1.20 Est. sales 79,595. Wed.’s sales 176,395 Wed.’s open int 608,409, up 13,941

