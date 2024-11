CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 571 574 562 572¼ — ¼ Mar 591 591¾ 580¾ 590¼ — ¾ May 601½ 601¾ 591¼ 600½ —1¼ Jul 606 607¼ 597 606¼ —1½ Sep 617¾ 618¾ 609 617 —2¼ Dec 632¼ 633 625 632 —2½ Mar 637¾ 641½ 637½ 640 —5 Jul 622 622 622 622 —13¼ Est. sales 58,490. Tue.’s sales 111,872 Tue.’s open int 443,288, up 3,000 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 418 422 414¼ 421½ +3 Mar 431¼ 435¼ 427½ 434½ +2½ May 439 441¾ 434¼ 441½ +2½ Jul 443 445½ 438¼ 445¼ +1¾ Sep 436¾ 438½ 432 438¼ +¾ Dec 441½ 443 437 442½ +¼ Mar 451¾ 452¼ 447½ 452¼ — ½ May 457¾ 459 454 459 Jul 461½ 462¾ 457 462¾ +¼ Sep 448¾ 448¾ 448¾ 448¾ —1 Dec 449 450½ 446¾ 450½ — ¼ Jul 461½ 461½ 461½ 461½ —5¼ Dec 448¼ 448¼ 448 448 —2½ Est. sales 236,985. Tue.’s sales 298,205 Tue.’s open int 1,673,634 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 391¾ 392 383½ 390½ — ¾ Mar 389 391½ 384¼ 391¼ — ½ May 386 386 385 385 —6 Est. sales 310. Tue.’s sales 753 Tue.’s open int 4,370 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 991¾ 993¾ 973 993¼ — ½ Jan 999¼ 1002¾ 982 999 —2¾ Mar 1012½ 1015¼ 993¾ 1009 —5¾ May 1028 1031 1009¼ 1023¼ —7¼ Jul 1040¼ 1043¾ 1022½ 1036½ —6¾ Aug 1042 1044½ 1023¾ 1037¼ —6¾ Sep 1034½ 1036¼ 1015¾ 1028 —7¼ Nov 1034½ 1036¾ 1016¾ 1028½ —7¼ Jan 1045¾ 1045¾ 1027¼ 1039¼ —6½ Mar 1044¼ 1044¼ 1031 1042 —7 Nov 1046¾ 1046¾ 1033 1043 —5¾ Nov 1042 1042 1042 1042 —13½ Est. sales 265,861. Tue.’s sales 180,256 Tue.’s open int 845,153, up 5,986 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 45.00 46.29 44.34 45.79 +.80 Jan 45.00 46.19 44.33 45.73 +.73 Mar 45.16 46.26 44.51 45.83 +.67 May 45.36 46.37 44.71 45.98 +.62 Jul 45.49 46.38 44.83 46.04 +.55 Aug 45.29 46.14 44.66 45.79 +.48 Sep 45.11 45.76 44.60 45.49 +.38 Oct 44.85 45.42 44.33 45.20 +.35 Dec 44.87 45.44 44.28 45.14 +.24 Est. sales 129,825. Tue.’s sales 134,373 Tue.’s open int 552,254 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 299.00 299.10 293.10 296.80 —2.70 Jan 300.30 300.30 294.50 298.10 —2.50 Mar 303.00 303.00 297.50 300.80 —2.50 May 306.80 306.80 301.60 304.60 —2.40 Jul 311.30 311.30 306.40 309.30 —2.00 Aug 312.20 312.20 307.50 310.20 —2.20 Sep 312.60 312.60 308.00 310.70 —1.90 Oct 310.90 310.90 307.30 309.90 —1.80 Dec 313.30 313.30 309.60 312.40 —1.50 Jan 314.10 314.10 311.20 311.20 —3.50 Est. sales 98,404. Tue.’s sales 136,868 Tue.’s open int 594,468

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.