Matan a tiros a Andrés “Pillín” Bracamonte, líder de la barrabrava de Rosario Central en Argentina

(CNN Español)– Este sábado por la noche, Andrés “Pillín” Bracamonte y su compañero Daniel “Rana” Attardo, fueron asesinados en un ataque armado que ocurrió poco después del final del partido entre el club Rosario Central y San Lorenzo, según confirman fuentes oficiales y de la justicia de Santa Fe.

Bracamonte había sido el líder de la barrabrava –manera en la que se nombra a los hinchas más violentos de las instituciones de fútbol en Argentina, muchas veces ligados a actividades ilegales– de Rosario Central durante cerca de 30 años.

Los fiscales que forman parte de la investigación dieron detalles de lo sucedido en conferencia de prensa. Según explicó el fiscal de Homicidios, Alejandro Ferlazzo, “el hecho ocurrió a la salida del partido del estadio de Rosario Central a las 21:43 horas aproximadamente. Andrés Bracamonte venía circulando en una camioneta con una persona, cuando fueron embestidos por lo menos por tres personas y fueron atacados con múltiples disparos, 11 en total, cinco impactos tenía cada uno de los cuerpos”.

El fiscal también explicó que por el horario en el que sucedió el hecho, luego de jugarse el partido, había múltiples testigos en la zona. También explicó que los presuntos atacantes habrían llegado hasta la camioneta donde se desplazaba Bracamonte caminando y habrían usado al menos un arma de calibre 9 milímetros. Además confirmó un dato: las cuadras donde se produjo el ataque no tenían alumbrado público en funcionamiento, es decir estaba completamente oscuro.

Según afirma el fiscal, “la hipótesis es que a partir de múltiples conflictos de Andrés Bracamonte que exceden la cuestión del manejo de la hinchada de Rosario Central, esto se extiende a otros posibles negocios ilícitos, con lo cual las hipótesis de trabajo son múltiples de dónde puede venir este este ataque”.

Por su parte, el fiscal regional interventor, Matías Merlo explicó que la investigación incluirá otros intentos de ataques que había sufrido Bracamonte previamente: “Esta situación viene relacionada con otras investigaciones que nosotros vamos juntar en este grupo de trabajo como fue la tentativa de homicidio que se dio después del partido del clásico en el mes de agosto, como también la balacera que sufrió en su domicilio y como también otros atentados que pasaron en años anteriores en la entrada de la escuela de uno de los hijos de Bracamonte”.

Finalmente, la secretaria de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva, aseguró que siguen planteando a nivel nacional “la importancia de la ley antimafia que es uno de los principales focos en el país para poder dar un paso sólido en el abordaje del crimen organizado”.

Presagios en la última entrevista de Bracamonte

El periodista Germán de los Santos fue uno de los últimos en hablar con Andrés “Pillín” Bracamonte. En una entrevista que publicó el diario La Nación, el líder de la barrabrava de Central daba cuenta de ataques que había sufrido en otras oportunidades. “Me intentaron matar 29 veces. Esas son la cantidad de cicatrices que tengo en el cuerpo. Todos son balazos”.

Cuando el periodista le preguntaba sobre los motivos por los que lo podían querer matar, Bracamonte aseguraba: “Si me matan la ciudad se incendia. Me ofrecieron diez autos con gente armada para salir a buscar a los que me habían disparado. Yo los paré porque no quiero volver a la cárcel. Yo soy distinto. Vivo bien, no me drogo, no tomo, no fumo. Tengo todo en blanco. Mi empresa de baños químicos está impecable. Me cuido para vivir una buena vida“.

En dicha entrevista, Bracamonte hacía referencia a dos de las bandas narco que se investigan dentro de la red de Rosario. Estas serían parte de las líneas de investigación a las que hacía referencia el fiscal Matías Merlo.

CNN se contactó con el Gobierno de Santa Fe para obtener más detalles pero todavía no obtuvo respuesta.

