Los palestinos vivieron bajo ocupación durante décadas antes de la guerra. Un palestino y un israelí se unieron para mostrarle al mundo su realidad

(CNN) — A mitad del documental “No Other Land”, el periodista y activista Basel Adra relata una visita a su pueblo en 2009 que realizó el exprimer ministro de Reino Unido Tony Blair.

Con un traje azul marino y una corbata elegante, rodeado de personal de seguridad y fotógrafos, Blair caminó por el pueblo durante siete minutos, dice Adra en voz en off.

Visita la escuela local, dice Adra. Pasa por la casa de la familia de Adra. Asiente con la cabeza cuando alguien dice algo fuera de cámara, como muestran las imágenes. Estrecha una mano. Sonríe.

Meses después, cuando Blair regresó al Reino Unido, Israel canceló las órdenes de demolición de la escuela y la casa de la calle que había visitado, dice Adra. En apenas unos minutos, Blair logró lo que los habitantes de la aldea habían estado intentando hacer durante años.

“Esta”, dice Adra, “es una historia sobre el poder”.

“No Other Land” narra la continua demolición de Masafer Yatta, un conjunto de aldeas en las montañas de Hebrón, en la Ribera Occidental, donde Adra y su familia aún viven. Pero mientras vemos la demolición (el patio de recreo local derribado, su familia trasladando sus camas y otras pertenencias a una cueva, su hermano muerto a tiros por soldados, ataques de colonos judíos), Adra y el resto de los cineastas también nos muestran una comunidad que intenta sobrevivir.

El rodaje de Adra comienza en 2019 y se extiende hasta 2023, narrando el intento del gobierno israelí de desalojar a los aldeanos por la fuerza, después de haber reclamado la tierra para una instalación de entrenamiento militar y campo de tiro en 1981. (Durante la larga batalla legal, antes de que la corte suprema israelí fallara a favor de demoler las casas en las aldeas en 2022, los fiscales israelíes argumentaron que los residentes palestinos solo comenzaron a ocupar el área cuando fue declarada campo de tiro, después de usar previamente la tierra como pasto estacional. Los residentes respondieron, diciendo que las FDI habían volado casas palestinas en Masafer Yatta décadas antes, en 1966 ).

El documental ya ganó premios en el Festival Internacional de Cine de Berlín y comenzó a exhibirse durante una semana en el Lincoln Center de Nueva York este fin de semana. Aun así, Adra y el periodista israelí Yuval Abraham, dos de los cineastas detrás del documental, dijeron a CNN que los distribuidores estadounidenses han dudado en adquirir “No Other Land”, a pesar de la aclamación generalizada de los críticos.

Basel Adra y Yuval Abraham en “No hay otra tierra”. Películas antípodas

Aunque el documental termina antes de los acontecimientos del ataque de Hamas del año pasado, que se cobró la vida de aproximadamente 1.200 personas en Israel, su estreno se produce en un momento en el que la guerra en Medio Oriente se está acelerando, ya que la ofensiva de Israel en Gaza ha dejado al menos 42.500 personas muertas desde el 8 de octubre de 2023. Mientras promocionaban la película en el Festival de Cine de Nueva York en octubre, Abraham y Adra interrumpieron inesperadamente su gira por Estados Unidos para estar con sus familias cuando la violencia se intensificó. Incluso aunque la película tiene éxito, dijeron a CNN, poco ha mejorado en casa.

Hablando desde la casa familiar de Adra en Masafer Yatta, hablaron con CNN sobre la vida bajo la ocupación y qué podría cambiar su documental, si es que podría cambiar algo.

Esta entrevista fue editada para mayor brevedad y claridad.

¿Qué fue lo que te motivó a tomar la cámara? ¿Siempre tu objetivo fue hacer un documental?

Basel Adra : No, no lo era. Lo que buscaba era documentar. Documentar las cosas que me rodeaban era el objetivo, y siempre me pareció importante captar los incidentes que sucedían a nuestro alrededor como evidencia de la realidad de lo que estaba sucediendo. Y luego, después de años, los chicos se unieron y decidimos juntos que queríamos hacer una película.

Yuval Abraham : Llegué aquí como periodista, por lo que documentar era parte de mi trabajo. Es algo en lo que creo. Me metí en el periodismo al darme cuenta de que hay muchas cosas que no se cuentan en la tierra en la que vivimos y que es necesario contar. Pero para mí, el acto de documentar, ya sea escribiendo o filmando, siempre tiene un propósito o un público en mente, la mayor parte del tiempo. Mientras que para Basel, también es eso, pero como dijo, también es la forma de sobrevivir cuando te atacan a ti o a tu comunidad.

Comenzaste a filmarla en 2019 y la terminaste antes de los eventos de octubre del año pasado. ¿Crees que la película ha cambiado o ha adquirido un nuevo significado debido a lo que sucedió desde entonces?

Abraham: Por supuesto, la película llega al público en el momento en que se encuentra. Ahora, Palestina e Israel han estado en las noticias las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante el año pasado. Para mí, la película muestra la realidad sobre el terreno antes de octubre y, esencialmente, muestra la ocupación de los palestinos durante décadas. Y creo que una de las razones por las que hicimos la película es, para mí, porque el 7 de octubre es una atrocidad, pero el mundo no estaba prestando atención, casi en absoluto, a la vida violenta que llevan viviendo los palestinos durante décadas antes de octubre.

Se ve a un niño jugando en Masafer Yatta. Películas antípodas

Para mí, esto hace que la película sea mucho más urgente en este momento. Es evidente que, para cualquiera que vea nuestra película y observe la realidad de los agricultores de Masafer Yatta, vivir bajo el control militar israelí no es algo sostenible ni justo. No es algo que pueda continuar. Basel y yo nacimos en los años 90. Si hubiéramos alcanzado una solución política entonces, ¿imagínense cuántas personas más estarían vivas hoy? Y es lamentable que ahora la gente hable de la necesidad de un cambio político sólo después de que, en cierto modo, los seres humanos estén pagando con su sangre.

Sé que debido a la reciente escalada de violencia, tuviste que acortar tu estadía en Estados Unidos. ¿Cómo te sentiste al pasar de estar de gira con este documental por todo el mundo, recibiendo premios, etc., a regresar a casa, a Palestina e Israel?

Adra: Es diferente. No es fácil ir a los festivales y triunfar, y los periodistas hablan de ello, el público quiere verlo, y en muchos festivales se han agotado las entradas. Pero volviendo a la realidad aquí, es triste ver que la situación está cambiando, cambiando para ser peor de lo que era antes.

Es muy difícil hablar del poder que tienen hoy los documentales y las imágenes, cuando hay tantas. Ahora se puede buscar en Google. Basta con abrir Twitter y Facebook para ver un sinfín de imágenes de violencia y nada cambia.

Yuval Abraham

Abraham : Es una pregunta que siempre nos hacemos: ¿Qué podemos hacer para provocar un cambio? ¿Para poner fin a la ocupación, para crear un movimiento político? Ahora, creo que después de un año, es difícil no hablar de Gaza, honestamente, porque vemos todos los días, literalmente, casas llenas de familias bombardeadas y niños pequeños aniquilados o quemados vivos. Y ahora, en el norte de Gaza, hay una limpieza étnica. Es una de las mayores atrocidades de nuestra era y de nuestro tiempo, y las atrocidades del 7 de octubre no pueden justificar lo que ha estado sucediendo todos los días desde entonces.

¿Qué tipo de imágenes necesita ver la gente para que Estados Unidos cambie su política exterior de un modo que sea constructivo para la gente que vive aquí, de un modo que nos impulse hacia algún tipo de solución política?

Aquellos de nosotros que queremos ver un futuro en el que termine esta opresión tenemos que pedir un cambio. ¿Y puede hacerlo nuestra película? No creo que pueda hacerlo. Es muy difícil hablar del poder que tienen ahora los documentales y las imágenes, cuando hay tantas. Ahora se puede buscar en Google, es decir, basta con abrir Twitter y Facebook para ver un sinfín de imágenes de violencia y nada cambia. Nos encontramos en una situación complicada, así que no sé qué puede cambiar.

Entonces, ¿no sientes necesariamente esperanza de que las cosas puedan cambiar, porque hay imágenes por todas partes?

Abraham : Por eso hicimos un documental, porque hay una diferencia entre publicar un caso de violencia al azar y ver nuestra película, que cuenta una historia humana muy fuerte de una comunidad que durante cuatro años intentó sobrevivir en su tierra. Esperamos que ver una película tenga algún tipo de impacto que estos videos que publicamos en las redes sociales no tienen.

Al fin y al cabo, no somos gente poderosa y si la gente que tiene poder no lo utiliza para cambiar la realidad, las cosas no van a cambiar. Podemos hacer un millón de documentales al respecto, pero no van a cambiar su realidad.

¿Cuándo fue el momento en que decidiste: ‘Ya no esperaré más a otros periodistas; voy a contar mi propia historia’?

Adra: Bueno, esto es como cuando empezamos a documentar lo que estaba pasando. Lo que veía, como las misiones que se estaban llevando a cabo, los ataques que estaban sucediendo aquí en Masafer Yatta. Pero no es una historia, es una rutina en nuestras vidas. Entonces comencé a usar las redes sociales, a escribir artículos y a filmar lo que estaba sucediendo.

Abraham: Hay momentos en la historia en que las políticas se vuelven invisibles para la gente porque ocurren con mucha frecuencia. Es simplemente algo rutinario. Es parte de la opresión rutinaria. Pienso en Sudáfrica, por ejemplo. Hubo momentos en que se consideraba normal, bajo el régimen del apartheid, que ciertas personas no pudieran votar por el gobierno principal. Era algo normal. No era necesario informar al respecto. Y esto es lo que realmente está sucediendo aquí en Masafer Yatta. Ayer se demolieron casas. ¿Se informó de ello en alguna parte? No se informará de ello, porque así es la vida cotidiana, la vida rutinaria, bajo la ocupación militar.

Escenas de “No hay otra tierra”. Películas antípodas

Uno de los desafíos que afrontamos como periodistas o incluso como activistas es cómo hacer que una política que es una rutina, que la gente no es capaz de ver, sea vista por la gente. Y esa es una de las razones para hacer la película, hacer de esta política una historia que sea tan fuerte que muestre los aspectos humanos de la misma de una manera tan poderosa que la gente esté interesada en verla.

He oído que algunos lugares se han mostrado reticentes a distribuir el documental en salas de cine. ¿Han tenido que enfrentarse a esa situación?

Adra: Sí, todavía no tenemos distribuidor en Estados Unidos. Creemos que es por el tema, no la quieren. Deseamos que esto cambie en el futuro, porque realmente queremos que la película se estrene en Estados Unidos y que millones de personas la vean.

¿Qué impacto esperas que tenga?

Adra : Queremos un cambio político en la situación aquí.

Abraham: El cambio es posible, especialmente si los líderes estadounidenses están dispuestos a permitirnos alcanzar ese punto. Estados Unidos es muy cómplice de lo que vemos en nuestra película. Para un futuro mejor para los palestinos y los israelíes, necesitamos un cambio en la política exterior estadounidense, y esperamos que la película contribuya a ello.

Como aquel momento con Blair, por ejemplo.

Abraham : Esto sólo te da un ejemplo de que las vidas de las personas aquí se están arruinando, y para las personas en el poder que están sentadas en Washington, DC o en Nueva York o en Londres, cambiar eso es cuestión de levantar el dedo para ejercer presión sobre Israel para que se detenga.

Por supuesto, a largo plazo, esperamos que la película —y no solo nuestra película, sino también el activismo y el trabajo que estamos haciendo sobre el terreno y en el extranjero— conduzca al fin de esta ocupación y a una solución política basada en la libertad de los palestinos y en derechos políticos e individuales de palestinos e israelíes. Y la manera de lograrlo es que Estados Unidos cambie su política exterior. Esa es una de las principales cosas que deben cambiar y, si nuestra película puede contribuir a ello, aunque sea un poquito, entonces estoy muy, muy feliz de haberla hecho.

