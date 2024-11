Confirmación de Gaetz enfrenta un camino difícil ante la presión por la publicación de la investigación ética de la Cámara de Representantes

(CNN) — Los principales republicanos del Senado están reteniendo su apoyo a Matt Gaetz, elegido por el presidente electo Donald…

(CNN) — Los principales republicanos del Senado están reteniendo su apoyo a Matt Gaetz, elegido por el presidente electo Donald Trump para servir como secretario de Justicia, mientras que los demócratas y al menos un prominente senador del Partido Republicano piden la publicación de un informe de ética sobre el excongresista.

El senador John Cornyn, miembro de la Comisión Judicial del Senado, dijo que “absolutamente” quiere ver las conclusiones de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes sobre Gaetz. “Creo que no debería haber ninguna limitación a la investigación de la Comisión Judicial del Senado, incluyendo lo que haya generado la Comisión de Ética de la Cámara”, dijo.

La comisión de ética de la Cámara de Representantes se reunirá esta semana para votar si se publicará el informe sobre Gaetz

Se esperaba que un informe largamente esperado del panel de ética fuera publicado tan pronto como el viernes, según dos fuentes familiarizadas con las discusiones. Pero Gaetz renunció al Congreso después de que Trump anunciara su intención de elegir al republicano de Florida para el cargo de secretario de Justicia y ahora es incierto si la información se hará pública alguna vez. Gaetz ha negado repetidamente cualquier irregularidad.

La elección de Gaetz podría desencadenar un gran enfrentamiento entre Trump y la nueva mayoría del Partido Republicano en el Senado, ya que el presidente electo ha prometido que sus designados serán investidos.

El senador John Thune, el líder entrante de la mayoría del Senado, se enfrentará a una prueba temprana sobre la controvertida designación y solo puede permitirse tres deserciones si los republicanos terminan con 53 escaños.

Trump ha presionado para mantener todas las opciones sobre la mesa para dar luz verde a sus elegidos, incluidos los nombramientos en receso, que eludirían el típico proceso de confirmación del Senado.

Pero varios senadores del Partido Republicano han expresado reservas sobre esa perspectiva, creando otro posible punto de discordia con el presidente electo.

El senador James Lankford, recién elegido miembro del liderazgo del Partido Republicano, argumentó que el uso de nombramientos en receso “demuestra que el Senado no está haciendo su trabajo”.

“Esa es una cuestión totalmente diferente. Creo que la Corte Suprema incluso intervendría en esas funciones”, dijo. “La Corte Suprema ya se ha pronunciado sobre el plazo que tomaría. Francamente, el Senado debería estar aquí, hacer su trabajo. Un receso tiene que ser ya de más de dos semanas, y eso diría que el Congreso no está ya aquí haciendo sus tareas. Así que tenemos que poder estar aquí y hacer sus tareas”.

“No creo que debamos eludir las responsabilidades del Senado”, dijo Cornyn a CNN. “Pero creo que es prematuro estar hablando de nombramientos en receso en este momento”. Anteriormente, cuando se postulaba para líder del Partido Republicano, Cornyn había indicado que estaba abierto a utilizar los nombramientos en receso para eludir la oposición demócrata a los elegidos de Trump.

Sin embargo, el senador Rick Scott dijo a CNN: “Creo en los nombramientos en receso”. Scott había apoyado los nombramientos en receso durante su candidatura a líder del Partido Republicano, que perdió frente a Thune.

Scott también indicó su apoyo a la designación prevista por Trump de Gaetz, diciendo: “Creo que hará un buen trabajo”.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión Judicial del Senado, Dick Durbin, así como otros demócratas de alto rango en la comisión, el senador Richard Blumenthal y el senador Chris Coons, pidieron al panel de ética que diera a conocer sus conclusiones y expresaron su preocupación por la medida de Gaetz de dimitir antes de que se hiciera público el informe. El panel de ética solo tiene jurisdicción sobre un miembro mientras está sirviendo en el Congreso.

Durbin dijo a CNN: “El momento de la dimisión y la huida con el presidente electo Donald Trump sugiere que él cree que este informe no es amistoso y favorable, así que quiero leer el informe y averiguar lo que la investigación sacó a la luz”.

Blumenthal dijo: “Matt Gaetz ha elegido dimitir de la Cámara, pero no puede elegir ocultar esa información”.

Coons añadió que Trump “tiene derecho a sus designaciones, pero no tiene derecho a una confirmación de cualquier, literalmente cualquier, elegido”.

Cuando se le preguntó si el Senado debería obtener el informe de ética de la Cámara sobre Gaetz, Thune dijo: “No he pensado en eso todavía. Solo sé que la designación aún no está formalizada, pero cuando lo esté, la procesaremos de la forma en que normalmente lo hacemos y daremos nuestro consejo y consentimiento”.

El senador republicano estadounidense John Thune, elegido para convertirse en el próximo líder de la mayoría del Senado, habla con los medios de comunicación tras una reunión de los republicanos del Senado de EE.UU. para votar sobre los puestos de liderazgo para el 119° Congreso, en el Capitolio en Washington, EE.UU., el 13 de noviembre de 2024. Crédito: Leah Millis/Reuters

Los principales republicanos de la comisión judicial del Senado, incluidos los senadores Lindsey Graham y Thom Tillis, se cuidaron de mantener abiertas sus opciones sobre la designación.

Tillis dijo que “depende” de la comisión de ética, y Graham dijo: “No sé cuáles son las reglas”. El senador Josh Hawley añadió: “Eso es realmente un asunto de la Cámara”.

Graham dijo que ha “votado por mucha gente que no me gustaba”, y afirmó: “El proceso que seguiré aquí es el que he hecho con todo el mundo. Las elecciones tienen consecuencias, eligió a Matt Gaetz. Matt se presentará ante la comisión, se le harán preguntas difíciles y ya veremos”.

Tillis dijo: “Apenas conozco a Gaetz. Todo lo que sé es que le gusta buscar pelea en las redes sociales. Tendrá que lidiar con eso en las comisiones. Pero no conozco sus antecedentes”.

Presionado sobre si apoyaría la designación de Gaetz, Tillis dijo: “Espero que tratemos a todos los seleccionados procedentes de una administración, sean demócratas o republicanos, con respeto, pero al final del día, tienes que tener los votos y más vale que tengas el currículum. Así es como funciona este proceso”.

Y Cornyn no descartó respaldar a Gaetz. “Tenemos un proceso por aquí para considerar a los designados presidenciales, y ahí es donde todas las preguntas que ustedes tienen y que nosotros tenemos serán consideradas bajo juramento”, dijo a los periodistas. “Así que esa es una responsabilidad constitucional del Senado, y tengo la intención de desempeñar mi papel como miembro de la comisión judicial”.

El senador Thom Tillis habla con los periodistas mientras se dirige al pleno del Senado para una votación el 23 de enero en Washington. Crédito: Samuel Corum/Getty Images

Polémica por los nombramientos en receso

Hay muy poco que los demócratas puedan hacer si los republicanos insisten en seguir adelante con los “nombramientos en receso”. Si las dos cámaras del Congreso quieren poner al Senado en receso el tiempo suficiente para que se abra la ventana de nombramientos en receso, solo se necesita una resolución de aplazamiento concurrente de las dos cámaras.

Eso puede aprobarse con una mayoría simple en la Cámara y el Senado. Y los republicanos tendrán mayoría en ambas.

Eso no significa que los demócratas no intentarían, o no podrían, luchar contra ello. Estas resoluciones de aplazamiento no son debatibles, pero sí enmendables, por lo que los demócratas podrían intentar retrasarlo con un proceso de enmienda al estilo de “votorama”, pero esos duran apenas horas, no lo suficiente como para bloquear para siempre la elección de un gabinete.

La Corte Suprema se ha pronunciado sobre cuestiones relativas a los nombramientos en receso, lo que hace incierto el resultado de llevar estas cuestiones a los tribunales. Pero, múltiples fuentes advirtieron a CNN que es demasiado pronto para saber cómo procederían los demócratas si Thune realmente siguiera adelante con esta táctica.

En última instancia, la mejor defensa de los demócratas contra los nombramientos en receso pueden ser los propios senadores republicanos. El Senado tendría que aprobar una resolución de aplazamiento con mayoría simple y eso significa, de nuevo, que Thune no podría perder más que a un puñado de sus miembros del Partido Republicano.

La cuestión clave sería entonces si algunos republicanos estarían dispuestos a interponerse para que el poder ejecutivo eludiera su función de asesoramiento y consentimiento.

— Ted Barrett, Morgan Rimmer y Emma Newman de CNN contribuyeron con este reportaje.

