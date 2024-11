Comprar una casa es caro. ¿Qué tal pedir una para entrega?

(CNN) — Cuando Julie Johnson y su esposo decidieron comprar su propia casa, recurrieron a un lugar inesperado: Facebook Marketplace.…

Un mes y US$ 52.000 después, una casa prefabricada de segunda mano, de aproximadamente 670 metros cuadrados, con cuatro dormitorios y dos baños, fue cortada por la mitad y entregada en dos partes en la parte trasera de un camión a su dirección, en el centro de Carolina del Norte.

Julie Johnson y su esposo compraron su casa de cuatro dormitorios en Facebook Marketplace por poco más de US$50.000. Cortesía de Julie Johnson.

Las viviendas prefabricadas, a veces llamadas casas móviles, son casas hechas en una fábrica en lugar de construidas en el sitio, y han estado ganando popularidad este año en medio de la crisis de vivienda en Estados Unidos.

Las tasas hipotecarias elevadas y una escasez crónica de viviendas en EE.UU. han hecho que la propiedad de vivienda sea cada vez más inalcanzable para muchos estadounidenses, alimentando su angustia económica. Una encuesta de CNN realizada por SSRS en septiembre encontró que el costo de la vivienda era el problema económico más importante para casi una cuarta parte de los votantes probables que alquilan sus hogares. En septiembre, el precio medio de venta de viviendas existentes en Estados Unidos era de US$ 404.500, marcando el 15º mes consecutivo de aumentos de precios interanuales, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

El presidente electo, Donald Trump, ha dicho que su plan económico ayudará a hacer que las viviendas sean más asequibles, pero algunos estadounidenses no están esperando para averiguarlo. En cambio, están recurriendo a internet para opciones de menor costo, ya sea un kit de casa plegable emergente, una casa pequeña o una casa móvil tradicional.

Alrededor del 6% del stock de viviendas en EE.UU. son casas prefabricadas, principalmente en áreas rurales. Más de 77.000 nuevas casas prefabricadas fueron enviadas en 2024 hasta septiembre, un aumento del 16% respecto al mismo período del año pasado, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU.

Precio bajo, pero con costos adicionales

Las casas prefabricadas recientes disponibles en Amazon, incluyendo una casa plegable que se vende por menos de US$ 25.000 y una casa de varios pisos hecha de contenedores de envío reciclados por US$ 29.000, se han vuelto virales en TikTok y YouTube entre los jóvenes que buscan un camino asequible hacia la propiedad de vivienda. Amazon no respondió a una solicitud de CNN para obtener más información sobre sus ofertas de casas prefabricadas.

Un parque de casas móviles en la pequeña comunidad de Boulder City, el 11 de enero de 2022, en Boulder City, Nevada. George Rose/Getty Images.

Amazon no es el primer minorista importante en vender casas prefabricadas. Hace más de 100 años, el minorista estadounidense Sears, Roebuck and Co comenzó a vender casas en kit desde su catálogo, con algunas por menos de US$ 1.000. Madera precortada, tableros de pared y otros materiales se enviaban por ferrocarril al comprador para ser construidos con mano de obra mínima. Sears dijo que se vendieron 75.000 de las casas entre 1908 y 1940.

Pero el camino hacia la propiedad de una casa prefabricada no es tan simple como hacer clic en el botón “Comprar ahora”.

Marc Norman, decano asociado del Instituto Schack de Bienes Raíces de la Universidad de Nueva York, dijo que la oferta de Sears tuvo éxito porque precedió a muchas leyes de zonificación locales modernas en EE.UU., que pueden restringir los tipos de viviendas que se construyen.

“En ese momento, podías simplemente comprar tierra y construir una casa. La mayoría de las ciudades ya no permiten esto”, dijo Norman. Aquellos interesados en comprar una casa prefabricada hoy en día deben asegurarse de que su vivienda cumpla con las reglas locales de su área.

“Literalmente, cada jurisdicción tiene su propia zonificación, sus propios códigos de construcción y sus propias regulaciones”, dijo Norman. “Hasta el nivel de la ciudad podría haber un conjunto completamente diferente de códigos que no coinciden con la ciudad vecina”. Algunas ciudades no permiten viviendas prefabricadas en absoluto, dijo Norman.

Johnson, quien tiene 24 años, dijo que ella y su esposo gastaron alrededor de US$ 10.000 para colocar ladrillos en la base de su casa móvil, un requisito en su área. Al mismo tiempo, no pudieron mudarse a la casa hasta que pagaron por la instalación de un tanque séptico y un pozo de agua. Después de fallar su primera inspección, Johnson también tuvo que pagar a un ingeniero estructural para evaluar la casa.

“El mayor desafío fue descubrir un código con el que teníamos que cumplir. Aparte de eso, ya sabíamos todo al respecto a través de la investigación y hablando con el condado”, dijo Johnson.

Los vecinos observan lo que queda de una casa destrozada por la marejada ciclónica del huracán Milton, en una comunidad de casas móviles para mayores de 55 años en Manasota Key, en Englewood, Florida, el domingo 13 de octubre de 2024. Rebecca Blackwell/AP.

Durante décadas, el Gobierno federal ha requerido que las nuevas casas prefabricadas se construyan sobre una base permanente, lo que significa que “casa móvil” se ha convertido en un término incorrecto. Sin embargo, este tipo de vivienda puede conllevar mayores riesgos de seguridad en medio de eventos climáticos más frecuentes e intensos relacionados con el clima.

Un documento del Instituto Urbano de 2023 argumentó que las casas móviles eran “únicamente vulnerables” a los desastres naturales en comparación con otras viviendas. Los parques de casas móviles a menudo se construyen en terrenos menos costosos propensos a peligros como inundaciones e incendios forestales, argumentó el documento.

Ubicación, ubicación, ubicación

Johnson ha publicado en TikTok sobre su experiencia como propietaria de una casa prefabricada de bajo costo y de segunda mano. Sus videos han acumulado millones de visitas.

“Mi abuela y mi tía acababan de construir una casa, y creo que mi abuela pagó cerca de US$ 400.000 o US$ 500.000 por su casa. Sabíamos que eso iba a estar fuera de nuestro rango de precios, por eso comenzamos a buscar estas casas móviles”, dijo Johnson a CNN.

La casa de Julie Johnson fue cortada en dos partes y cada parte fue entregada por separado en el transcurso de dos días. Cortesía de Julie Johnson.

La casa prefabricada de Johnson se encuentra en una propiedad de su familia, pero la mayoría de los propietarios de casas prefabricadas alquilan el terreno donde se ubican sus casas. Los propietarios que no poseen el terreno debajo de sus casas tienen menos probabilidades de calificar para hipotecas tradicionales y, en cambio, dependen de préstamos de propiedad personal más costosos. En una carta de septiembre, Patrick Harker, presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, expresó su preocupación de que un número creciente de inversores esté comprando terrenos alquilados a propietarios de casas prefabricadas difíciles de mover y aumentando sus alquileres.

“Para las personas y familias que vieron estas casas como un medio asequible hacia la propiedad de vivienda… estos nuevos aumentos de alquiler subyacentes se están convirtiendo en una amenaza para su bienestar financiero”, escribió Harker. “Para algunos, eso crea una tormenta perfecta de inasequibilidad en un segmento que tradicionalmente se destacaba por su asequibilidad”.

Una casa en kit en el estilo Lynnhaven en Staunton, Virginia. Unas dos docenas de estas casas en kit todavía existen en Staunton. Katie Currid/The Daily News Leader/AP.

Johnson dijo que intenta educar a sus seguidores a través de sus videos de TikTok sobre los beneficios y desafíos de poseer una casa prefabricada, ya sea nueva o de segunda mano. También intenta desmentir la noción de que poseer una casa móvil significa sacrificar ciertas comodidades o espacio que ofrecen las casas más tradicionales.

“Creo que inspira a la gente”, dijo. “Recibo muchas preguntas como ‘¿cómo lo hiciste?’ y ‘¿cuánto cuesta?’ La gente quiere hacerlo”.

Chris Isidore, de CNN, contribuyó con el reporte.

