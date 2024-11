CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 553¼ 553¾ 536¼ 541 —11¼ Mar 567½ 568½ 551½ 556½ —10½ May 577½ 578¼ 561¼ 566½ —10¼ Jul 584½ 586¼ 569 574¼ —10½ Sep 598¼ 598¾ 582 587½ —10¼ Dec 614 614 598¾ 604¼ —10¼ Mar 623 624¼ 612¾ 616½ —10 May 620 —10 Jul 605¾ 607 603½ 607 —9½ Sep 614 —9½ Dec 621 —9½ Mar 630¾ —9½ May 609 —9½ Jul 571½ —9½ Est. sales 228,035. Tue.’s sales 204,675 Tue.’s open int 446,947, up 8,703 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 428½ 429¾ 424¼ 426½ —2 Mar 440¼ 441¾ 435¼ 437½ —2¾ May 447 448½ 442¼ 444¼ —3 Jul 450 451¾ 445½ 447½ —3¼ Sep 438¾ 440 434¼ 436½ —3 Dec 442½ 443½ 438 440¼ —2½ Mar 452½ 453 449 451¼ —2¼ May 459 459 456 457½ —2 Jul 461¼ 461¼ 459½ 461 —2 Sep 448½ 448½ 448½ 448½ —1½ Dec 448¾ 449 447¼ 449 —1½ Jul 464 —2½ Dec 446¾ 447¾ 446¾ 447¾ —1½ Est. sales 553,929. Tue.’s sales 499,423 Tue.’s open int 1,674,185, up 9,759 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 343½ 345 336 342 —3 Mar 357 357¼ 351¾ 356½ —1¾ May 356 359¼ 356 359¼ —2 Jul 359¾ Sep 355½ Dec 357¾ Mar 356¾ May 362¾ Jul 351½ Sep 367¼ Est. sales 1,402. Tue.’s sales 1,377 Tue.’s open int 4,132 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1001¼ 1004¼ 999 1004¼ +¾ Jan 1011½ 1012¾ 1001¾ 1007¾ —2¾ Mar 1023 1024½ 1012¾ 1018½ —4 May 1036 1037¼ 1025¼ 1031½ —3¾ Jul 1047 1048 1036½ 1043½ —3 Aug 1044¾ 1046½ 1035 1042¼ —3¼ Sep 1032½ 1033¼ 1021¼ 1029½ —3½ Nov 1032¾ 1032¾ 1020 1028½ —3¼ Jan 1038½ 1041 1030¼ 1037¾ —3½ Mar 1037 1040¼ 1030¾ 1038½ —3½ May 1043 1044¼ 1043 1044¼ —3½ Jul 1046¾ 1052 1044½ 1052 —3¼ Aug 1048½ —3 Sep 1036¼ —2¾ Nov 1036 1039¾ 1030 1037¼ —2¾ Jul 1059 — ¾ Nov 1042 1045¼ 1042 1045¼ +1¼ Est. sales 289,882. Tue.’s sales 267,545 Tue.’s open int 862,260, up 10,632 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 46.23 46.33 44.66 45.18 —1.05 Jan 46.34 46.44 44.77 45.34 —1.00 Mar 46.65 46.68 45.01 45.59 —.98 May 46.81 46.81 45.23 45.82 —.95 Jul 46.90 46.95 45.38 45.96 —.91 Aug 46.64 46.69 45.16 45.75 —.89 Sep 46.35 46.39 44.93 45.50 —.89 Oct 46.13 46.13 44.76 45.25 —.88 Dec 46.17 46.18 44.72 45.32 —.85 Jan 45.31 45.33 45.27 45.32 —.87 Mar 44.99 45.31 44.99 45.31 —.86 May 45.38 —.86 Jul 45.23 45.48 45.23 45.48 —.85 Aug 45.25 —.85 Sep 45.20 —.85 Oct 45.07 —.85 Dec 44.94 —.85 Jul 44.83 —.85 Oct 44.82 —.85 Dec 44.56 —.85 Est. sales 251,126. Tue.’s sales 231,439 Tue.’s open int 584,662 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 293.00 293.90 289.80 291.60 —1.30 Jan 295.20 296.30 292.20 294.00 —1.20 Mar 299.30 299.80 296.20 298.10 —.90 May 303.60 303.70 300.20 302.20 —.70 Jul 307.50 307.90 304.30 306.20 —.80 Aug 308.00 308.00 305.30 307.20 —.80 Sep 308.90 308.90 305.50 307.30 —.80 Oct 307.40 307.40 304.50 306.30 —.90 Dec 309.50 309.50 306.70 308.50 —.80 Jan 309.00 309.50 307.70 309.20 —.70 Mar 308.60 309.50 308.00 309.40 —.50 May 310.00 310.80 310.00 310.60 —.50 Jul 312.80 312.80 311.60 312.80 —.50 Aug 311.30 312.30 311.30 312.30 —.50 Sep 310.70 —.50 Oct 308.10 —.50 Dec 309.90 —.50 Jul 318.80 —.50 Oct 318.80 —.50 Dec 322.30 —.50 Est. sales 203,848. Tue.’s sales 191,341 Tue.’s open int 621,436, up 5,444

