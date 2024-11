CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 571½ 577¾ 564¼ 567¾ —2¾ Mar 591¼ 597 583¾ 587½ —2¾ May 603¼ 607¾ 595½ 599¼ —2¼ Jul 607 612¼ 601¾ 605 —2 Sep 619½ 623 613¼ 616¾ —1¾ Dec 634 637¾ 628½ 631½ —2¼ Mar 646 646 643 643¾ — ½ Est. sales 106,433. Thu.’s sales 98,128 Thu.’s open int 426,014, up 6,993 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 410¾ 415¾ 410½ 414 +3¼ Mar 425¾ 431 425½ 428¾ +2¾ May 434½ 439½ 434¼ 437¼ +2¾ Jul 439¼ 444½ 439¼ 442 +2¼ Sep 435¼ 438½ 434½ 435½ +¼ Dec 440 443½ 439½ 440¾ Mar 451¾ 453½ 450½ 450½ —1 May 457¾ 459¼ 457 458½ +1 Jul 461½ 462½ 460½ 461 Dec 449¾ 451¼ 449¾ 450¾ +½ Dec 449¾ 449¾ 449¾ 449¾ +1 Est. sales 474,426. Thu.’s sales 437,546 Thu.’s open int 1,672,961 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 394½ 400½ 394¼ 397¼ +2¾ Mar 395¾ 398¾ 394¼ 396½ +2 May 392 399¾ 392 399¾ +5 Sep 394¾ 394¾ 394¾ 394¾ +4½ Dec 400¾ 400¾ 400¾ 400¾ +8¼ Est. sales 1,955. Thu.’s sales 1,955 Thu.’s open int 4,370, up 232 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 984¼ 997¼ 978¼ 983½ +1 Jan 995½ 1008¾ 988¾ 994½ Mar 1010½ 1023½ 1004 1009 — ½ May 1026¾ 1039¼ 1020½ 1025¼ — ¾ Jul 1038¾ 1051½ 1033¼ 1037¾ —1 Aug 1041¾ 1051¾ 1035 1039 —1¼ Sep 1033¾ 1043¼ 1027¼ 1031 —1¼ Nov 1032¼ 1044 1028 1032 —1 Jan 1041¾ 1053¼ 1039¾ 1039¾ —4¼ Mar 1047¾ 1056¼ 1044½ 1045¾ —2¼ May 1054¼ 1054¼ 1052 1052 —2½ Jul 1070 1071½ 1058 1058 —4¼ Nov 1054 1057 1047¼ 1047¼ — ½ Est. sales 230,021. Thu.’s sales 217,239 Thu.’s open int 828,873, up 9,033 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 45.42 46.65 45.41 46.19 +1.05 Jan 45.28 46.47 45.27 46.03 +.96 Mar 45.35 46.48 45.35 46.05 +.90 May 45.48 46.57 45.44 46.17 +.86 Jul 45.59 46.61 45.57 46.26 +.82 Aug 45.42 46.32 45.37 45.94 +.71 Sep 45.04 45.90 45.04 45.64 +.71 Oct 44.64 45.47 44.64 45.15 +.59 Dec 44.65 45.38 44.53 45.15 +.68 Jan 44.55 45.32 44.55 44.92 +.45 Mar 45.07 45.07 44.90 44.93 +.47 Est. sales 221,830. Thu.’s sales 208,513 Thu.’s open int 540,727, up 6,384 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 299.60 301.00 293.80 295.20 —4.30 Jan 301.30 302.60 296.00 297.00 —4.30 Mar 303.80 305.20 299.40 300.10 —3.90 May 307.90 309.20 303.60 304.40 —3.60 Jul 312.40 313.80 308.40 309.00 —3.40 Aug 313.40 314.70 309.50 310.00 —3.40 Sep 313.80 315.10 310.00 310.40 —3.40 Oct 313.00 314.30 309.40 309.90 —3.40 Dec 315.50 317.00 311.90 312.50 —3.40 Jan 315.50 315.50 312.90 313.00 —4.20 Mar 316.00 316.00 312.80 312.80 —4.70 May 316.00 316.00 313.50 313.90 —4.60 Jul 317.70 317.80 315.50 315.50 —4.80 Est. sales 207,769. Thu.’s sales 194,760 Thu.’s open int 590,095

