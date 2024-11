CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 535¾ 543½ 532¾ 539½ +3¾ Mar 556 564½ 553¼ 558 +2¼ May 566 574½ 563½ 568¼ +2¼ Jul 572¾ 581 570½ 575 +2½ Sep 586½ 593½ 583¼ 587¾ +2¼ Dec 601¾ 611 600 604 +2 Mar 615 622¾ 612½ 616 +1¼ May 619¼ +½ Jul 606 607¼ 606 607¼ — ½ Sep 607 — ½ Dec 621¼ — ½ Mar 631 — ½ May 616 — ½ Jul 578½ — ½ Est. sales 149,967. Mon.’s sales 140,440 Mon.’s open int 415,303 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 424¼ 425¾ 417¾ 420 —4¾ Mar 432½ 434 425½ 428 —5 May 439¼ 440¾ 432¾ 435¼ —4½ Jul 443¼ 444 436¾ 438¾ —4¼ Sep 429¼ 430 424¾ 426¾ —2¾ Dec 432¾ 433½ 428½ 430¼ —2¼ Mar 443¼ 443¾ 440½ 442 —2 May 449¾ 450 446¾ 448¼ —2¼ Jul 453¾ 453¾ 451½ 452 —2¼ Sep 442¾ 442¾ 441 441½ —1¼ Dec 443¾ 444 440½ 442 —1¾ Jul 457 —1¾ Dec 444 444 440 441¼ —2¾ Est. sales 607,648. Mon.’s sales 555,333 Mon.’s open int 1,581,859 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 348¼ 358¼ 347 347¾ +2¾ Mar 366½ 378¾ 366¼ 370½ +4¼ May 371¾ 384 371¾ 374¾ +4½ Jul 376¼ +4 Sep 372 +4 Dec 374½ +4 Mar 373½ +4 May 379½ +4 Jul 368¼ +4 Sep 384 +4 Est. sales 850. Mon.’s sales 795 Mon.’s open int 3,632 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 980 991¼ 976¾ 983½ —2¼ Mar 988¾ 999¾ 987 994 — ¼ May 1003 1013½ 1001¾ 1008½ +1 Jul 1015¾ 1026 1014½ 1021½ +1¼ Aug 1016¾ 1024¼ 1014¼ 1020½ +1½ Sep 1005¾ 1013 1004½ 1009¾ +1½ Nov 1006¼ 1015 1005¾ 1012¾ +2¼ Jan 1017½ 1023½ 1017 1022½ +1¾ Mar 1019 1024½ 1019 1024½ +2 May 1028¾ 1030¼ 1025¼ 1030¼ +2¼ Jul 1037¼ 1037½ 1033 1037½ +2½ Aug 1034 +2½ Sep 1021¼ +1¼ Nov 1020 1022¾ 1018½ 1022½ +2 Jan 1032¼ +2 Mar 1033½ +2 May 1039½ +2 Jul 1044¼ +2 Aug 1040¾ +2 Sep 1028¼ +2 Nov 1028½ +¼ Jul 1050¼ +¼ Nov 1033¾ +¼ Est. sales 183,445. Mon.’s sales 163,732 Mon.’s open int 913,556 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 41.18 42.82 41.18 42.59 +1.38 Jan 41.41 42.94 41.27 42.71 +1.38 Mar 41.74 43.21 41.57 42.99 +1.37 May 41.95 43.46 41.92 43.24 +1.28 Jul 42.27 43.63 42.18 43.41 +1.20 Aug 42.14 43.46 42.10 43.27 +1.13 Sep 42.00 43.24 41.98 43.08 +1.08 Oct 41.90 43.00 41.90 42.87 +1.03 Dec 42.70 43.00 41.89 42.88 +.96 Jan 42.33 42.94 42.33 42.94 +.93 Mar 42.63 43.03 42.63 43.03 +.91 May 43.17 +.90 Jul 43.33 +.90 Aug 43.19 +.89 Sep 43.11 +.89 Oct 42.98 +.89 Dec 42.76 +.89 Jul 42.65 +.89 Oct 42.64 +.89 Dec 42.38 +.89 Est. sales 269,174. Mon.’s sales 251,691 Mon.’s open int 561,855 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 292.70 293.60 287.50 288.10 —5.60 Jan 295.00 295.70 290.60 291.40 —4.50 Mar 298.50 299.30 294.60 295.80 —3.70 May 303.20 303.50 298.90 300.30 —3.40 Jul 307.80 308.10 303.50 304.90 —3.40 Aug 308.50 308.50 304.30 305.60 —3.40 Sep 308.80 308.90 304.50 305.90 —3.30 Oct 307.00 307.00 304.00 305.40 —3.00 Dec 309.50 310.20 306.30 308.00 —2.80 Jan 310.00 310.00 308.20 308.90 —2.80 Mar 307.80 309.50 307.80 309.40 —2.60 May 310.50 310.80 310.50 310.80 —2.40 Jul 313.00 313.20 313.00 313.20 —2.10 Aug 312.70 —2.10 Sep 312.00 312.00 311.20 311.20 —2.00 Oct 308.70 —1.80 Dec 310.50 311.40 310.50 310.70 —1.60 Jul 319.40 —1.70 Oct 319.40 —1.70 Dec 322.90 —1.70 Est. sales 246,704. Mon.’s sales 222,739 Mon.’s open int 604,583

