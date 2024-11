CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 544¾ 547½ 529½ 535¾ —8½ Mar 565 568½ 550¾ 555¾ —9 May 575¼ 578¾ 561¾ 566 —9 Jul 583¼ 586¼ 569½ 572½ —10¼ Sep 599 599 583 585½ —10 Dec 613½ 613½ 600 602 —10 Mar 625¼ 625¾ 613½ 614¾ —9½ May 619½ 619½ 618¾ 618¾ —8¾ Jul 610 610 607¾ 607¾ —7½ Sep 607½ —7½ Dec 621¾ —7½ Mar 631½ —7½ May 616½ —7½ Jul 579 —7½ Est. sales 126,141. Fri.’s sales 118,529 Fri.’s open int 424,774 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 425¼ 426¼ 422¼ 424¾ — ¾ Mar 434¾ 435¾ 431¾ 433 —2¼ May 442 442½ 439 439¾ —2¾ Jul 445 446 442¾ 443 —3 Sep 432 432¾ 429½ 429½ —3¼ Dec 435¼ 436¼ 432½ 432½ —3¾ Mar 447¼ 447¼ 444 444 —3¼ May 451¾ 452½ 450½ 450½ —3 Jul 455 456 454¼ 454¼ —2¾ Sep 443¾ 444¾ 442¾ 442¾ —1¾ Dec 444½ 446 443¾ 443¾ —1¼ Jul 458¾ —1¼ Dec 445 445 444 444 — ¾ Est. sales 444,194. Fri.’s sales 399,794 Fri.’s open int 1,637,601 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 349¾ 350 345 345 —4¼ Mar 368¾ 371¾ 366¼ 366¼ —4¼ May 370¼ —3¾ Jul 372¼ —3½ Sep 368 —3½ Dec 370½ —3½ Mar 369½ —3½ May 375½ —3½ Jul 364¼ —3½ Sep 380 —3½ Est. sales 279. Fri.’s sales 279 Fri.’s open int 3,733 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 987½ 993¼ 983 985¾ +2¼ Mar 994¼ 1000¾ 991¾ 994¼ +2 May 1006½ 1014 1005¼ 1007½ +1¾ Jul 1020½ 1026 1017½ 1020¼ +2 Aug 1021 1024¾ 1016 1019 +2¼ Sep 1010 1013¼ 1004¾ 1008¼ +2 Nov 1008½ 1015¼ 1005¾ 1010½ +2 Jan 1020 1023¾ 1019 1020¾ +2½ Mar 1024 1025¼ 1020¾ 1022½ +2¾ May 1028 +2¾ Jul 1037¼ 1037¼ 1035 1035 +2½ Aug 1031½ +2¾ Sep 1020 +3½ Nov 1020½ +3 Jan 1030¼ +3 Mar 1031½ +3 May 1037½ +3 Jul 1042¼ +3 Aug 1038¾ +3 Sep 1026¼ +3 Nov 1028¼ +1½ Jul 1050 +1½ Nov 1033½ +1½ Est. sales 239,715. Fri.’s sales 219,459 Fri.’s open int 914,295, up 5,835 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 41.94 42.32 40.53 41.21 —.56 Jan 41.96 42.45 40.64 41.33 —.51 Mar 42.26 42.73 41.00 41.62 —.52 May 42.66 43.03 41.39 41.96 —.53 Jul 42.89 43.29 41.70 42.21 —.56 Aug 42.75 43.15 41.65 42.14 —.55 Sep 42.80 43.00 41.53 42.00 —.56 Oct 42.83 42.83 41.38 41.84 —.56 Dec 42.75 42.90 41.45 41.92 —.54 Jan 42.88 42.88 41.92 42.01 —.52 Mar 42.77 42.78 41.97 42.12 —.51 May 42.05 42.27 42.00 42.27 —.51 Jul 42.00 42.43 42.00 42.43 —.50 Aug 42.30 —.40 Sep 42.22 —.40 Oct 42.09 —.40 Dec 41.87 —.49 Jul 41.76 —.49 Oct 41.75 —.49 Dec 41.49 —.49 Est. sales 264,475. Fri.’s sales 237,672 Fri.’s open int 567,603 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 289.50 296.90 289.50 293.70 +4.50 Jan 291.60 299.50 291.60 295.90 +4.40 Mar 295.70 303.10 295.70 299.50 +3.90 May 300.50 307.00 300.50 303.70 +3.60 Jul 305.50 311.30 305.50 308.30 +3.50 Aug 306.60 312.00 306.60 309.00 +3.20 Sep 307.20 312.10 307.20 309.20 +3.00 Oct 306.50 311.20 306.50 308.40 +2.90 Dec 309.70 313.40 309.00 310.80 +2.90 Jan 310.70 312.00 310.40 311.70 +2.80 Mar 311.50 312.20 311.50 312.00 +2.50 May 312.50 313.20 311.80 313.20 +2.50 Jul 315.30 +2.60 Aug 314.80 +2.60 Sep 313.20 +2.60 Oct 310.50 +2.50 Dec 312.30 +2.50 Jul 321.10 +2.50 Oct 321.10 +2.50 Dec 324.60 +2.50 Est. sales 200,950. Fri.’s sales 182,665 Fri.’s open int 617,880

