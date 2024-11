CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 547¾ 558¾ 545½ 549¾ +2½ Mar 566½ 575¾ 563½ 567¾ +2 May 575½ 584½ 572¾ 577 +2½ Jul 582¼ 591¾ 579½ 584¼ +2¾ Sep 595 603¾ 592 596¾ +2¾ Dec 612 619½ 608½ 613 +3 Mar 623¾ 629½ 623¾ 624¾ +2¾ May 628¼ +2¾ Jul 617 +2½ Sep 621 — ½ Dec 631 +2½ Mar 640¾ +2½ May 625¾ +2½ Jul 588¼ +2½ Est. sales 165,919. Mon.’s sales 155,919 Mon.’s open int 457,283 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 428¾ 431½ 426½ 427¼ —2 Mar 439 441¾ 437 437¾ —2 May 446¾ 449 444½ 445¼ —1½ Jul 449¾ 452¼ 447¾ 448½ —1½ Sep 436 437¾ 434½ 435¼ —1¼ Dec 440½ 442¼ 439 439½ —1½ Mar 451 453 450¼ 450½ —1¼ May 457¼ 458 456¾ 456¾ —1¼ Jul 461¼ 462¼ 459¾ 460¼ —1¼ Sep 447¾ 447¾ 447¼ 447¼ —1½ Dec 446¾ 449 446¾ 447½ —1¾ Jul 462½ —1¾ Dec 446½ —1¾ Est. sales 428,885. Mon.’s sales 394,274 Mon.’s open int 1,670,926 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 367¼ 369½ 338¾ 344¾ —19 Mar 381¾ 383¼ 354¼ 361 —16¾ May 361 364 360 364 —16¼ Jul 383¼ 383¼ 365½ 365½ —15½ Sep 361¼ —15½ Dec 363¾ —15¼ Mar 362¾ —15¼ May 368¾ —15¼ Jul 357½ —15¼ Sep 373¼ —15¼ Est. sales 1,062. Mon.’s sales 1,062 Mon.’s open int 3,688 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1009¾ 1012¾ 995¼ 998½ —11¼ Mar 1019 1021¾ 1005½ 1008½ —10½ May 1030½ 1033¾ 1018¾ 1021½ —9¾ Jul 1042¼ 1045¼ 1031 1033½ —9¼ Aug 1040¾ 1042½ 1029¾ 1032¼ —8½ Sep 1027¼ 1029¾ 1017¾ 1020¾ —6¾ Nov 1026 1028½ 1017¾ 1021 —5¾ Jan 1034¾ 1036½ 1026¾ 1030½ —5¾ Mar 1033¼ 1033¼ 1026¾ 1031¼ —5 May 1037½ 1037½ 1032¼ 1036¼ —4¾ Jul 1040 1043½ 1040 1043½ —5 Aug 1039¾ —4¾ Sep 1027 —5½ Nov 1034 1034 1027 1027¼ —6 Jan 1037 —6 Mar 1038¼ —6 May 1044¼ —6 Jul 1049 —6 Aug 1045½ —6 Sep 1033 —6 Nov 1033 —6 Jul 1054¾ —6 Nov 1038¼ —6 Est. sales 182,847. Mon.’s sales 167,482 Mon.’s open int 900,412, up 4,104 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 45.62 46.06 44.78 44.84 —.68 Jan 45.76 46.18 44.85 44.92 —.69 Mar 45.98 46.41 45.10 45.18 —.64 May 46.15 46.56 45.30 45.38 —.60 Jul 46.23 46.60 45.43 45.50 —.55 Aug 45.96 46.36 45.20 45.28 —.52 Sep 45.75 45.98 45.03 45.03 —.48 Oct 45.54 45.59 44.72 44.78 —.46 Dec 45.55 45.63 44.78 44.85 —.45 Jan 45.17 45.17 44.87 44.87 —.43 Mar 45.17 45.17 44.85 44.85 —.41 May 45.22 45.22 44.91 44.91 —.41 Jul 44.99 —.41 Aug 44.76 —.41 Sep 44.71 —.41 Oct 44.58 —.41 Dec 44.45 —.41 Jul 44.34 —.41 Oct 44.33 —.41 Dec 44.07 —.41 Est. sales 169,530. Mon.’s sales 155,946 Mon.’s open int 576,058 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 290.50 293.00 287.70 288.60 —1.70 Jan 292.10 294.70 289.50 290.40 —1.70 Mar 296.10 298.30 293.30 294.30 —1.80 May 300.30 302.00 297.40 298.40 —1.80 Jul 304.80 306.40 301.90 302.80 —1.90 Aug 306.60 307.40 303.00 303.90 —1.80 Sep 306.90 307.70 303.30 304.20 —1.80 Oct 304.30 306.90 302.50 303.50 —1.80 Dec 307.90 309.20 304.90 305.90 —1.70 Jan 308.70 309.60 306.20 306.90 —1.50 Mar 309.50 309.70 307.30 307.30 —1.60 May 308.50 —1.50 Jul 310.70 —1.40 Aug 310.20 —1.40 Sep 308.60 —1.40 Oct 306.00 —1.40 Dec 307.80 —1.40 Jul 316.60 —1.40 Oct 316.60 —1.40 Dec 320.10 —1.40 Est. sales 169,607. Mon.’s sales 158,001 Mon.’s open int 624,020

