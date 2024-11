CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 541 551 536¾ 547¼ +10¾ Mar 558¼ 569¼ 554¼ 565¾ +11¾ May 567¼ 577½ 562¾ 574½ +11¾ Jul 574½ 584¼ 569¾ 581½ +11½ Sep 587¼ 597 582¾ 594 +10½ Dec 604 613 599¼ 610 +9¾ Mar 617 625 614¼ 622 +9 May 625½ +8¾ Jul 614½ +9 Sep 621½ +9 Dec 628½ +9 Mar 638¼ +9 May 623¼ +9 Jul 585¾ +9 Est. sales 183,994. Fri.’s sales 174,556 Fri.’s open int 466,282 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 423¾ 429½ 422¼ 429¼ +5¼ Mar 434¾ 440 433 439¾ +4½ May 442 447 440¼ 446¾ +4 Jul 446½ 450 444¼ 450 +3 Sep 435¾ 436¾ 432¼ 436½ +¾ Dec 440 441¼ 437 441 +¾ Mar 451¼ 451¾ 447¾ 451¾ +½ May 457¼ 458 454 458 +¾ Jul 460 461½ 460 461½ +¾ Sep 448¾ — ¼ Dec 449½ 449½ 445¾ 449¼ — ¼ Jul 464¼ — ¼ Dec 445¾ 448¼ 445¾ 448¼ +¼ Est. sales 471,717. Fri.’s sales 445,589 Fri.’s open int 1,678,612, up 4,641 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 357½ 372¼ 353¾ 363¾ +7 Mar 366¾ 383¾ 365¼ 377¾ +9 May 383¾ 383¾ 380¼ 380¼ +9¼ Jul 381 +11¼ Sep 365¼ 376¾ 365¼ 376¾ +11¼ Dec 379 +11¼ Mar 378 +11¼ May 384 +11¼ Jul 372¾ +11¼ Sep 388½ +11¼ Est. sales 861. Fri.’s sales 861 Fri.’s open int 3,781, up 25 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1002½ 1011½ 989½ 1009¾ +11¼ Mar 1012 1020¾ 999¼ 1019 +10¼ May 1025¾ 1033 1012 1031¼ +9¼ Jul 1037 1044½ 1024 1042¾ +8½ Aug 1034¾ 1042¼ 1023 1040¾ +7¾ Sep 1022¾ 1029¾ 1011 1027½ +6¾ Nov 1021 1028¾ 1010½ 1026¾ +6½ Jan 1031 1038 1020¼ 1036¼ +6½ Mar 1025 1037¾ 1021½ 1036¼ +5¼ May 1035¼ 1041 1032½ 1041 +4¾ Jul 1044 1050 1037¼ 1048½ +4¾ Aug 1044½ +4¾ Sep 1021 1032½ 1021 1032½ +5¼ Nov 1027¾ 1034 1021 1033¼ +4¾ Jan 1043 +4¾ Mar 1044¼ +4¾ May 1050¼ +4¾ Jul 1055 +4¾ Aug 1051½ +4¾ Sep 1039 +4¾ Nov 1039 +5 Jul 1060¾ +5 Nov 1044¼ +5 Est. sales 229,781. Fri.’s sales 218,965 Fri.’s open int 896,308, up 7,559 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 45.43 45.81 44.37 45.52 +.17 Jan 45.52 45.95 44.50 45.61 +.12 Mar 45.81 46.15 44.72 45.82 +.13 May 45.98 46.29 44.90 45.98 +.14 Jul 46.06 46.26 44.99 46.05 +.13 Aug 45.80 46.12 44.80 45.80 +.11 Sep 45.59 45.82 44.55 45.51 +.07 Oct 45.28 45.41 44.58 45.24 +.06 Dec 45.35 45.41 44.35 45.30 +.07 Jan 44.91 45.39 44.69 45.30 +.09 Mar 45.26 +.08 May 45.32 +.08 Jul 45.40 +.08 Aug 45.17 +.08 Sep 45.12 +.08 Oct 44.99 +.08 Dec 44.86 +.08 Jul 44.75 +.08 Oct 44.74 +.08 Dec 44.48 +.08 Est. sales 293,144. Fri.’s sales 279,780 Fri.’s open int 584,173, up 14,248 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 290.00 291.90 287.70 290.30 +.70 Jan 291.50 293.30 289.20 292.10 +1.30 Mar 294.90 297.20 293.30 296.10 +1.60 May 299.50 301.40 297.60 300.20 +1.40 Jul 304.00 305.90 302.30 304.70 +1.40 Aug 305.20 306.90 303.40 305.70 +1.40 Sep 305.20 307.00 303.80 306.00 +1.50 Oct 304.40 306.10 303.20 305.30 +1.60 Dec 306.60 308.20 305.50 307.60 +1.50 Jan 307.40 308.40 307.20 308.40 +1.40 Mar 308.70 309.00 308.70 308.90 +1.40 May 310.00 +1.40 Jul 312.10 +1.20 Aug 311.60 +1.20 Sep 310.00 +1.20 Oct 307.40 +1.20 Dec 309.20 +1.20 Jul 318.00 +1.20 Oct 318.00 +1.20 Dec 321.50 +1.20 Est. sales 203,188. Fri.’s sales 189,476 Fri.’s open int 626,626

